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Исторический матч KHL World Games в Ташкенте — самые яркие фото
Исторический матч KHL World Games в Ташкенте — самые яркие фото
Sputnik Узбекистан
На Humo Arena прошел матч Континентальной хоккейной лиги, который стал не только праздником хоккея, но и рекордом по посещаемости среди 11 матчей в рамках KHL World Games, собравшим 9 405 зрителей
2024-12-23T18:00+0500
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Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что событие стало большим успехом и подарило незабываемые эмоции всем участникам."Мы рады, что вынесенные матчи вернулись. Планируем продолжить эту традицию в следующем сезоне", — подчеркнул Морозов.Это был настоящий праздник хоккея, который надолго запомнится всем любителям спорта.Яркие моменты матча — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент матч хоккей фото

Исторический матч KHL World Games в Ташкенте — самые яркие фото

18:00 23.12.2024
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На Humo Arena прошел матч Континентальной хоккейной лиги, который стал не только праздником хоккея, но и рекордом по посещаемости среди 11 матчей в рамках KHL World Games, собравшим 9 405 зрителей.
Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что событие стало большим успехом и подарило незабываемые эмоции всем участникам.
"Мы рады, что вынесенные матчи вернулись. Планируем продолжить эту традицию в следующем сезоне", — подчеркнул Морозов.
Это был настоящий праздник хоккея, который надолго запомнится всем любителям спорта.
Яркие моменты матча — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

22 декабря в Ташкенте состоялся матч Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и московским "Спартаком". Это событие было приурочено к 78-летию московского клуба и вошло в историю как часть серии KHL World Games

22 декабря в Ташкенте состоялся матч Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) между минским &quot;Динамо&quot; и московским &quot;Спартаком&quot;. Это событие было приурочено к 78-летию московского клуба и вошло в историю как часть серии KHL World Games - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

22 декабря в Ташкенте состоялся матч Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и московским "Спартаком". Это событие было приурочено к 78-летию московского клуба и вошло в историю как часть серии KHL World Games

© Sputnik / Бахром Хатамов

Проект KHL World Games вернулся. В последний раз лига проводила вынесенный матч в декабре 2021 года, когда в Дубае встретились "Ак Барс" и "Авангард". Три года спустя в столице Узбекистана эта традиция возродилась

Проект KHL World Games вернулся. В последний раз лига проводила вынесенный матч в декабре 2021 года, когда в Дубае встретились &quot;Ак Барс&quot; и &quot;Авангард&quot;. Три года спустя в столице Узбекистана эта традиция возродилась - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Проект KHL World Games вернулся. В последний раз лига проводила вынесенный матч в декабре 2021 года, когда в Дубае встретились "Ак Барс" и "Авангард". Три года спустя в столице Узбекистана эта традиция возродилась

© Sputnik / Бахром Хатамов

Узбекистан стал 16-й страной, его столица — 49-м городом, принявшими матчи КХЛ. Посещаемость в 9 405 человек здесь установила новый рекорд. Помимо захватывающей игры организаторы предложили зрителям массу активностей

Узбекистан стал 16-й страной, его столица — 49-м городом, принявшими матчи КХЛ. Посещаемость в 9 405 человек здесь установила новый рекорд. Помимо захватывающей игры организаторы предложили зрителям массу активностей - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Узбекистан стал 16-й страной, его столица — 49-м городом, принявшими матчи КХЛ. Посещаемость в 9 405 человек здесь установила новый рекорд. Помимо захватывающей игры организаторы предложили зрителям массу активностей

© Sputnik / Бахром Хатамов

После насыщенной программы хоккейного праздника с красочным шоу, выступлением почетных гостей, команды приступили к игре, обменявшись шайбами в концовке первого периода

После насыщенной программы хоккейного праздника с красочным шоу, выступлением почетных гостей, команды приступили к игре, обменявшись шайбами в концовке первого периода - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

После насыщенной программы хоккейного праздника с красочным шоу, выступлением почетных гостей, команды приступили к игре, обменявшись шайбами в концовке первого периода

© Sputnik / Бахром Хатамов

Противостояние "Спартака" и "Динамо" приняла "Хумо Арена", вмещающая 12,5 тыс. зрителей

Противостояние &quot;Спартака&quot; и &quot;Динамо&quot; приняла &quot;Хумо Арена&quot;, вмещающая 12,5 тыс. зрителей - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Противостояние "Спартака" и "Динамо" приняла "Хумо Арена", вмещающая 12,5 тыс. зрителей

© Sputnik / Бахром Хатамов

Возвращение KHL World Games подарило болельщикам яркий матч с не менее яркой развязкой

Возвращение KHL World Games подарило болельщикам яркий матч с не менее яркой развязкой - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Возвращение KHL World Games подарило болельщикам яркий матч с не менее яркой развязкой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Игра проходила в быстром темпе, борьба на льду была упорной, но корректной

Игра проходила в быстром темпе, борьба на льду была упорной, но корректной - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Игра проходила в быстром темпе, борьба на льду была упорной, но корректной

© Sputnik / Бахром Хатамов

Узбекистан впервые принял хоккейный матч такого высокого уровня

Узбекистан впервые принял хоккейный матч такого высокого уровня - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Узбекистан впервые принял хоккейный матч такого высокого уровня

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоккейная арена в Ташкенте полностью соответствует техническим регламентам для проведения игр в рамках KHL World Games

Хоккейная арена в Ташкенте полностью соответствует техническим регламентам для проведения игр в рамках KHL World Games - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоккейная арена в Ташкенте полностью соответствует техническим регламентам для проведения игр в рамках KHL World Games

© Sputnik / Бахром Хатамов

Игра двух известных в хоккейном мире команд вызвала большой интерес у узбекистанцев

Игра двух известных в хоккейном мире команд вызвала большой интерес у узбекистанцев - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Игра двух известных в хоккейном мире команд вызвала большой интерес у узбекистанцев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Юные хоккеисты из местных школ получили уникальный опыт, посетив мастер-классы от легенд мирового хоккея: Ильи Ковальчука, Сергея Фёдорова и Валерия Каменского. Для фанатов организовали автограф-сессии и конкурсы с ценными призами, включая новые iPhone 16.

Юные хоккеисты из местных школ получили уникальный опыт, посетив мастер-классы от легенд мирового хоккея: Ильи Ковальчука, Сергея Фёдорова и Валерия Каменского. Для фанатов организовали автограф-сессии и конкурсы с ценными призами, включая новые iPhone 16. - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Юные хоккеисты из местных школ получили уникальный опыт, посетив мастер-классы от легенд мирового хоккея: Ильи Ковальчука, Сергея Фёдорова и Валерия Каменского. Для фанатов организовали автограф-сессии и конкурсы с ценными призами, включая новые iPhone 16.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Матч КХЛ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Большой хоккей в Ташкенте!

Большой хоккей в Ташкенте! - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Большой хоккей в Ташкенте!

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоккейные традиции, существующие в Узбекистане, и наплыв болельщиков красно-белых позволили установить рекорд по численности зрителей на матче KHL World Games

Хоккейные традиции, существующие в Узбекистане, и наплыв болельщиков красно-белых позволили установить рекорд по численности зрителей на матче KHL World Games - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоккейные традиции, существующие в Узбекистане, и наплыв болельщиков красно-белых позволили установить рекорд по численности зрителей на матче KHL World Games

© Sputnik / Бахром Хатамов

Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана.

"Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея",— сказал он.

Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана. &quot;Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея&quot;,— сказал он. - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана.

"Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея",— сказал он.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Проект KHL World Games стартовал в сезоне-2018/19 в Вене, Цюрихе и Таллине. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллине, а в 2021 году — в Дубае

Проект KHL World Games стартовал в сезоне-2018/19 в Вене, Цюрихе и Таллине. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллине, а в 2021 году — в Дубае - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Проект KHL World Games стартовал в сезоне-2018/19 в Вене, Цюрихе и Таллине. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллине, а в 2021 году — в Дубае

© Sputnik / Бахром Хатамов

И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от этой игры

И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от этой игры - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от этой игры

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Динамо" Минск и "Спартак" показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм

&quot;Динамо&quot; Минск и &quot;Спартак&quot; показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Динамо" Минск и "Спартак" показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм

© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздник хоккея в Ташкенте удался на славу

Праздник хоккея в Ташкенте удался на славу - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздник хоккея в Ташкенте удался на славу

© Sputnik / Бахром Хатамов

Московский "Спартак" обыграл в овертайме минское "Динамо". Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу "красно-белых". У победителей отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61). У белорусской команды шайбы забросили Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45)

Московский &quot;Спартак&quot; обыграл в овертайме минское &quot;Динамо&quot;. Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу &quot;красно-белых&quot;. У победителей отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61). У белорусской команды шайбы забросили Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45) - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Московский "Спартак" обыграл в овертайме минское "Динамо". Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу "красно-белых". У победителей отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61). У белорусской команды шайбы забросили Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45)

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