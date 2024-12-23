Исторический матч KHL World Games в Ташкенте — самые яркие фото
22 декабря в Ташкенте состоялся матч Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и московским "Спартаком". Это событие было приурочено к 78-летию московского клуба и вошло в историю как часть серии KHL World Games
22 декабря в Ташкенте состоялся матч Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и московским "Спартаком". Это событие было приурочено к 78-летию московского клуба и вошло в историю как часть серии KHL World Games
Проект KHL World Games вернулся. В последний раз лига проводила вынесенный матч в декабре 2021 года, когда в Дубае встретились "Ак Барс" и "Авангард". Три года спустя в столице Узбекистана эта традиция возродилась
Проект KHL World Games вернулся. В последний раз лига проводила вынесенный матч в декабре 2021 года, когда в Дубае встретились "Ак Барс" и "Авангард". Три года спустя в столице Узбекистана эта традиция возродилась
Узбекистан стал 16-й страной, его столица — 49-м городом, принявшими матчи КХЛ. Посещаемость в 9 405 человек здесь установила новый рекорд. Помимо захватывающей игры организаторы предложили зрителям массу активностей
Узбекистан стал 16-й страной, его столица — 49-м городом, принявшими матчи КХЛ. Посещаемость в 9 405 человек здесь установила новый рекорд. Помимо захватывающей игры организаторы предложили зрителям массу активностей
После насыщенной программы хоккейного праздника с красочным шоу, выступлением почетных гостей, команды приступили к игре, обменявшись шайбами в концовке первого периода
После насыщенной программы хоккейного праздника с красочным шоу, выступлением почетных гостей, команды приступили к игре, обменявшись шайбами в концовке первого периода
Противостояние "Спартака" и "Динамо" приняла "Хумо Арена", вмещающая 12,5 тыс. зрителей
Противостояние "Спартака" и "Динамо" приняла "Хумо Арена", вмещающая 12,5 тыс. зрителей
Возвращение KHL World Games подарило болельщикам яркий матч с не менее яркой развязкой
Возвращение KHL World Games подарило болельщикам яркий матч с не менее яркой развязкой
Игра проходила в быстром темпе, борьба на льду была упорной, но корректной
Игра проходила в быстром темпе, борьба на льду была упорной, но корректной
Узбекистан впервые принял хоккейный матч такого высокого уровня
Узбекистан впервые принял хоккейный матч такого высокого уровня
Хоккейная арена в Ташкенте полностью соответствует техническим регламентам для проведения игр в рамках KHL World Games
Хоккейная арена в Ташкенте полностью соответствует техническим регламентам для проведения игр в рамках KHL World Games
Игра двух известных в хоккейном мире команд вызвала большой интерес у узбекистанцев
Игра двух известных в хоккейном мире команд вызвала большой интерес у узбекистанцев
Юные хоккеисты из местных школ получили уникальный опыт, посетив мастер-классы от легенд мирового хоккея: Ильи Ковальчука, Сергея Фёдорова и Валерия Каменского. Для фанатов организовали автограф-сессии и конкурсы с ценными призами, включая новые iPhone 16.
Юные хоккеисты из местных школ получили уникальный опыт, посетив мастер-классы от легенд мирового хоккея: Ильи Ковальчука, Сергея Фёдорова и Валерия Каменского. Для фанатов организовали автограф-сессии и конкурсы с ценными призами, включая новые iPhone 16.
Большой хоккей в Ташкенте!
Большой хоккей в Ташкенте!
Хоккейные традиции, существующие в Узбекистане, и наплыв болельщиков красно-белых позволили установить рекорд по численности зрителей на матче KHL World Games
Хоккейные традиции, существующие в Узбекистане, и наплыв болельщиков красно-белых позволили установить рекорд по численности зрителей на матче KHL World Games
Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана.
"Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея",— сказал он.
Глава лиги Алексей Морозов заявил перед игрой, что ее посетят представители 13 стран, в том числе Армении, Грузии, ОАЭ, Казахстана.
"Всем интересно посмотреть, как пройдет игра в Узбекистане. Будем разговаривать и интересоваться о том, какие планы в этих странах по развитию клубного профессионального хоккея",— сказал он.
Проект KHL World Games стартовал в сезоне-2018/19 в Вене, Цюрихе и Таллине. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллине, а в 2021 году — в Дубае
Проект KHL World Games стартовал в сезоне-2018/19 в Вене, Цюрихе и Таллине. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллине, а в 2021 году — в Дубае
И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от этой игры
И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от этой игры
"Динамо" Минск и "Спартак" показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм
"Динамо" Минск и "Спартак" показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм
Праздник хоккея в Ташкенте удался на славу
Праздник хоккея в Ташкенте удался на славу
Московский "Спартак" обыграл в овертайме минское "Динамо". Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу "красно-белых". У победителей отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61). У белорусской команды шайбы забросили Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45)
Московский "Спартак" обыграл в овертайме минское "Динамо". Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу "красно-белых". У победителей отличились Андрей Локтионов (17-я минута), Николай Голдобин (53) и Адам Ружичка (61). У белорусской команды шайбы забросили Егор Бориков (16) и Роман Горбунов (45)