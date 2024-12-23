https://uz.sputniknews.ru/20241223/istoricheskiy-match-khl-world-games-v-tashkente--samye-yarkie-foto-47239746.html

Исторический матч KHL World Games в Ташкенте — самые яркие фото

Исторический матч KHL World Games в Ташкенте — самые яркие фото

Sputnik Узбекистан

На Humo Arena прошел матч Континентальной хоккейной лиги, который стал не только праздником хоккея, но и рекордом по посещаемости среди 11 матчей в рамках KHL World Games, собравшим 9 405 зрителей

2024-12-23T18:00+0500

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2024-12-23T18:00+0500

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Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что событие стало большим успехом и подарило незабываемые эмоции всем участникам."Мы рады, что вынесенные матчи вернулись. Планируем продолжить эту традицию в следующем сезоне", — подчеркнул Морозов.Это был настоящий праздник хоккея, который надолго запомнится всем любителям спорта.Яркие моменты матча — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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