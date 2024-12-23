https://uz.sputniknews.ru/20241223/oman-uzbekistan-potentsial-iperspektivy-turizm-47243005.html

Оман: Узбекистан имеет большой потенциал и перспективы в сфере туризма

Оман: Узбекистан имеет большой потенциал и перспективы в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Глава одной из крупнейших в Омане туристических компаний выразил готовность к сотрудничеству

2024-12-23T13:20+0500

2024-12-23T13:20+0500

2024-12-23T17:30+0500

узбекистан

оман

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Узбекистан имеет большой потенциал и перспективы в сфере туризма, отметил глава одной из крупнейших в Омане туристических компаний Шридху Наир в ходе встречи с представителем дипкорпуса Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Речь шла о возможных направлениях, видах туризма и их особенностях, а также возможностях организации паломнического туризма для представителей разных религиозных конфессий.В свою очередь Шридху Наир рассказал, что уже неоднократно организовывал туры в Узбекистан, и они получили высокую оценку клиентов. Глава компании также сообщил, что оманцы больше всего любят посещать горные и другие живописные районы республики.По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма.

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