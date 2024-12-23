https://uz.sputniknews.ru/20241223/pochemu-poyavlyaetsya-oznob-bez-temperatury-i-kak-ego-lechit-47248238.html

Врач: почему появляется озноб без температуры и как его лечить

Врач: почему появляется озноб без температуры и как его лечить

Sputnik Узбекистан

Озноб – это в первую очередь симптом, а не болезнь, поэтому лечение зависит от причины

2024-12-23T22:04+0500

2024-12-23T22:04+0500

2024-12-23T22:04+0500

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Что делать, если знобит днем и ночью, какие могут быть последствия — в материале РИА Новости.Человек испытывает озноб, когда мышцы тела сжимаются и расслабляются, пытаясь регулировать внутреннюю температуру организма. Иногда это происходит из-за холода, но также может быть попыткой иммунной системы бороться с инфекцией или болезнью.У озноба без температуры есть несколько причин для появления: анемия, аллергия, заболевания пищеварительной системы, камни в почках или недостаточная активность щитовидной железы. Такое состояние сопровождается дрожью, мурашками, “гусиной кожей”.ВзрослыеУ большинства людей средняя температура колеблется в районе 37°C. Однако “нормальная” может варьироваться от 36 до 37,3°C. Температура тела естественным образом меняется. Но воздействие сильного холода может привести к переохлаждению, признаками которого являются дрожь и тремор.Озноб и лихорадка также могут быть вызваны легкими болезнями (простуда), или серьезными (грипп, малярия или менингит).ДетиСредняя нормальная температура тела у детей составляет около 37°C. Обычно она поднимается в течение дня с минимума 36,3°C утром до максимума 37,6°C ближе к вечеру. У каждого ребенка свой температурный диапазон. Повышение до 38°C может быть вызвано физическими упражнениями, горячей ванной или пребыванием на улице в жаркую погоду.Озноб часто бывает у маленьких детей. Однако у младенцев, как правило, явный озноб не развивается. Поэтому повышенная температура у ребенка в возрасте полугода или младше — повод обратиться к врачу. Также помощь специалиста необходима при лихорадке в возрасте от шести месяцев до года, если родители не уверены в ее причине.Мурашки возникают из-за холодного воздуха. У детей постарше они могут быть вызваны сильными эмоциями, такими как шок или страх. При гусиной коже волоски на теле торчат, по этому признаку можно предположить, что ребенок чувствует себя плохо.Разновидности ознобаСуществует несколько видов ознобаПо длительности различают:По частоте различают:Возможные причиныОзноб — симптом, который может оповещать о различных болезнях. Среди возможных причин его появления: инфекционные заболевания дыхательных путей, бактериальный эндокардит, заболевания пищеварительной системы, верхних и нижних мочевыводящих путей. От простуды, вирусов и инфекций температура поднимается не всегда. Именно поэтому при неожиданном и повторяющемся ознобе стоит обратиться за помощью к врачам. Особенно если к нему добавляются и другие симптомы, такие как слабость, головная боль, тошнота.Другие возможные причины:Заболевания эндокринной системы. Проявлениям озноба подвержены пациенты с недостаточной функцией щитовидной железы. Низкий уровень сахара в крови также вызывает дрожь в теле, он характерен для людей с диабетом. По данным Американской ассоциации диабета (ADA), низкий уровень сахара в крови провоцирует легкие симптомы, такие как тремор, а также более серьезные — проблемы со зрением и судороги. Это происходит в момент резкого снижения уровня глюкозы. Для женщин причиной озноба могут стать и гормональные скачки, например, при наступлении климактерического периода.Гипертонический криз. Такое тяжелое состояние, как гипертонический криз, обусловлено чрезмерным повышением артериального давления. Оно требует принятия срочных мер для предотвращения повреждения органов.Онкологические заболевания. Озноб не может трактоваться как универсальный симптом при наличии онкологии. Это применимо только для ряда поражаемых зон.Туберкулез. При этом заболевании может не быть никаких симптомов. На начальной стадии врачи называют инфекцию “латентным туберкулезом”. Но если бактерии начнут интенсивно размножаться, болезнь вступит в активную фазу. В этом случае не прекращается сильный кашель, который может длиться три недели или дольше и сопровождаться кровью или слизью, болью в груди, потерей веса, усталостью и в том числе ознобом.Малярия. Это заболевание, вызываемое инфекцией и передающееся через укусы комаров. Люди, страдающие малярией, обычно переносят ее с высокой температурой и ознобом.Аллергическая реакция. Аллергия тоже может сопровождаться ощущением холода, при этом не обязательно с повышением температуры. Однако озноб чаще всего — не единственный аллергический симптом. Также возможен, зуд, сыпь, чихание, отек Квинке и другие признаки.Переохлаждение. Это опасное состояние, предупредить которое организм пытается с помощью озноба. Мышцы тела сокращаются, чтобы восстановить внутреннее тепло организма, это и вызывает озноб. Поэтому необходимо быстро переодеться в теплые вещи и максимально согреться изнутри.Анемия происходит из-за дефицита железа в организме. Наиболее распространенные симптомы включают усталость, бледность и озноб. Эта болезнь может развиться из-за неправильного питания, возраста, хронических заболеваний или употребления определенных лекарств.Коронавирус. Среди множественных симптомов коронавируса врачи выделяют и озноб. Утверждать, что этот симптом проявляется у всех заболевших, нельзя. Здесь скорее речь идет об ознобе, вызванном температурой.Стресс. Иногда психоэмоциональное напряжение становится причиной сильного озноба. Температура тела при этом может быть в пределах нормы. Стоит обратиться к неврологу, чтобы исключить возможные расстройства функции вегетативной нервной системы, вызванной стрессом. В случае неожиданного и резкого озноба можно выпить седативный препарат, чтобы снизить концентрацию адреналина в крови. Перед использованием необходимо посоветоваться с врачом.ДиагностикаДля выявления причины озноба нужно обратиться к терапевту, после осмотра врач может направить к узкому специалисту. Он проводит тщательное обследование с целью выявления инфекционного очага, выясняет, какие еще симптомы беспокоят, уточняет, принимает ли пациент те или иные лекарства. В зависимости от предполагаемой причины появления озноба для уточнения диагноза врач может назначить клинический анализ крови, который позволяет выявить наличие инфекционно-воспалительных, аллергических заболеваний. Это также необходимо для того, чтобы исключить анемию.Помощь врача необходима, когда появление озноба вызвано серьезными хроническими заболеваниями или опасными состояниями. Особенно если он сопровождается лихорадкой, головной болью, расстройствами сознания, тошнотой, рвотой или головокружением.Методы леченияОзноб — это в первую очередь симптом, а не болезнь, поэтому лечение зависит от причины. Если он возникает из-за легкой инфекции, необходимо домашнее лечение с постельным режимом, употребление большого количества жидкости. Лучше всего оставаться в тепле. Если чувство холода связано с инфекционным заболеванием, могут развиться симптомы, связанные с интоксикацией организма. Тогда необходимо обращаться за помощью к врачу. Так же стоит поступать и при ознобе, связанном с обморожением.Народных средств лучше избегать, так как порой причины озноба неясны.ПоследствияУ озноба существуют потенциальные осложнения. Как только основная причина будет выявлена, лечение поможет предотвратить возможные последствия. Среди них:Озноб может свидетельствовать о заболеваниях, которые при отсутствии лечения вызывают тяжелые последствия, в том числе кому и отказ органов.ПрофилактикаОзноба можно избежать, тепло одеваясь. Лучше сделать выбор в пользу многослойной одежды, чтобы регулировать температуру тела. Сильное потоотделение, а затем простуда могут сильно снизить ее.Лучше избавиться от вредных привычек, при наличии диабета необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. То же самое касается и других хронических заболеваний - нужно постоянное наблюдение.Если озноб начался неожиданно, можно выпить горячий шоколад, кофе или чай, чтобы повысить внутреннюю температуру тела. Но если причина мурашек — инфекция или другая проблема со здоровьем, здесь мало ограничиться только профилактикой, нужно искоренить причину, вызывающую озноб.

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