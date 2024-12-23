https://uz.sputniknews.ru/20241223/rossiyskie-dobrovoltsy-vosstanavlivayut-evakuirovannuyu-texniku-vsu-47242045.html

Дают вторую жизнь: российские добровольцы восстанавливают эвакуированную технику ВСУ

Дают вторую жизнь: российские добровольцы восстанавливают эвакуированную технику ВСУ

Sputnik Узбекистан

Трофеи, которые невозможно починить, разбирают на запчасти и используют в качестве доноров для российской бронетехники. 23.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-23T14:30+0500

2024-12-23T14:30+0500

2024-12-23T14:30+0500

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса в составе группировки войск "Юг" дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе и иностранной, эвакуированной на часовяровском и артемовском участках фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира эвакуационного взвода с позывным "Ара". Он добавил, что бойцы стараются эвакуировать любую технику, которая остается от ВСУ в районе Артемовска, Соледара и Часова Яра, а если из-за сильных повреждений трофеи нельзя восстановить, то они идут на разборку. Это тот случай, когда их дешевле и практичнее разобрать до винтиков, а затем использовать в качестве доноров для российской бронетехники. "Здесь у нас стенд для обкатки двигателя БМП, здесь рядом же у нас установку переносим и обкатываем танковые двигатели. Полностью сделали все с украинских подбитых машин, это все установки от них вырезали. Баки, все что было, специальные датчики, которыми мы проверяем давление... Это из-под Часова Яра притянули ребята, сказали, делайте... Мы восстановить не смогли (из-за сильных повреждений – ред.), но сделать что-то другое смогли", — рассказал "Ара".

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сво, россия, всу, вооружение, безопасность, военная техника