https://uz.sputniknews.ru/20241223/rossiyskie-dobrovoltsy-vosstanavlivayut-evakuirovannuyu-texniku-vsu-47242045.html
Дают вторую жизнь: российские добровольцы восстанавливают эвакуированную технику ВСУ
Дают вторую жизнь: российские добровольцы восстанавливают эвакуированную технику ВСУ
Sputnik Узбекистан
Трофеи, которые невозможно починить, разбирают на запчасти и используют в качестве доноров для российской бронетехники. 23.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-23T14:30+0500
2024-12-23T14:30+0500
2024-12-23T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса в составе группировки войск "Юг" дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе и иностранной, эвакуированной на часовяровском и артемовском участках фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира эвакуационного взвода с позывным "Ара". Он добавил, что бойцы стараются эвакуировать любую технику, которая остается от ВСУ в районе Артемовска, Соледара и Часова Яра, а если из-за сильных повреждений трофеи нельзя восстановить, то они идут на разборку. Это тот случай, когда их дешевле и практичнее разобрать до винтиков, а затем использовать в качестве доноров для российской бронетехники. "Здесь у нас стенд для обкатки двигателя БМП, здесь рядом же у нас установку переносим и обкатываем танковые двигатели. Полностью сделали все с украинских подбитых машин, это все установки от них вырезали. Баки, все что было, специальные датчики, которыми мы проверяем давление... Это из-под Часова Яра притянули ребята, сказали, делайте... Мы восстановить не смогли (из-за сильных повреждений – ред.), но сделать что-то другое смогли", — рассказал "Ара".
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MIA „Rossiya Segodnya“
сво, россия, всу, вооружение, безопасность, военная техника
сво, россия, всу, вооружение, безопасность, военная техника
Дают вторую жизнь: российские добровольцы восстанавливают эвакуированную технику ВСУ
Трофеи, которые невозможно починить, разбирают на запчасти и используют в качестве доноров для российской бронетехники.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik
. Добровольцы казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса в составе группировки войск "Юг" дают вторую жизнь технике ВСУ, в том числе и иностранной, эвакуированной на часовяровском и артемовском участках фронта в Донбассе, сообщает
РИА Новости со ссылкой на замкомандира эвакуационного взвода с позывным "Ара".
"Bradley, БМП, БТР иностранные мы восстанавливали, перебирали, отдавали ребятам в строй, дабы они дальше продолжали работать против врага. Стволы, пушки, БК, которые были (если невозможно восстановить технику – ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что бойцы стараются эвакуировать любую технику, которая остается от ВСУ в районе Артемовска, Соледара и Часова Яра, а если из-за сильных повреждений трофеи нельзя восстановить, то они идут на разборку. Это тот случай, когда их дешевле и практичнее разобрать до винтиков, а затем использовать в качестве доноров для российской бронетехники.
"Здесь у нас стенд для обкатки двигателя БМП, здесь рядом же у нас установку переносим и обкатываем танковые двигатели. Полностью сделали все с украинских подбитых машин, это все установки от них вырезали. Баки, все что было, специальные датчики, которыми мы проверяем давление... Это из-под Часова Яра притянули ребята, сказали, делайте... Мы восстановить не смогли (из-за сильных повреждений – ред.), но сделать что-то другое смогли", — рассказал "Ара".