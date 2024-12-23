https://uz.sputniknews.ru/20241223/uzbekistan-prinyali-uchastie-v-konkurse-magistral-awards-2024-47239839.html

Представители Узбекистана приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024"

Представители Узбекистана приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024"

Sputnik Узбекистан

Премия, поддержанная Евразийской экономической комиссией, призвана способствовать формированию единого транспортного каркаса континента

2024-12-23T09:50+0500

2024-12-23T09:50+0500

2024-12-23T10:48+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

премия

транспорт

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/17/47240018_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_ede6df586db72238abfa06b14ef7cb1a.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Представители Узбекистана вместе с транспортно-логистическими компаниями и организациями из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024", сообщает пресс-служба ЕЭК.Торжественная церемония вручения премии прошла в Астане.Магистраль Awards — престижная награда в области транспорта в странах ЕАЭС и Центральной Азии.Как отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, реализация таких идей в конечном итоге позволяет создать благоприятные условия для работы бизнеса и безбарьерную среду на рынке транспортно-логистических услуг, способствует развитию надежной и современной инфраструктуры, упрощению процедур пересечения границ, повышению качества и стоимости услуг. По его словам, "Магистраль Awards" — это практически транспортный "Оскар".Задачи премии:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан конкурс премия еэк