Представители Узбекистана приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024"
09:50 23.12.2024 (обновлено: 10:48 23.12.2024)
© ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики "Магистраль Awards"
© ЕЭК
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Премия, поддержанная Евразийской экономической комиссией, призвана способствовать формированию единого транспортного каркаса континента.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Представители Узбекистана вместе с транспортно-логистическими компаниями и организациями из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024", сообщает пресс-служба ЕЭК.
Торжественная церемония вручения премии прошла в Астане.
Магистраль Awards — престижная награда в области транспорта в странах ЕАЭС и Центральной Азии.
Как отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, реализация таких идей в конечном итоге позволяет создать благоприятные условия для работы бизнеса и безбарьерную среду на рынке транспортно-логистических услуг, способствует развитию надежной и современной инфраструктуры, упрощению процедур пересечения границ, повышению качества и стоимости услуг. По его словам, "Магистраль Awards" — это практически транспортный "Оскар".
© ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики "Магистраль Awards"
Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики "Магистраль Awards"
© ЕЭК
Задачи премии:
содействие формированию единого транспортного пространства ЕАЭС;
поощрение наиболее значимых интеграционных проектов в области транспорта и логистики;
демонстрация общественности достижений в реализации совместной транспортной политики;
поощрение использования инноваций, цифровых технологий в рамках транспортной системы ЕАЭС;
поддержка кадровых, медийных, социальных инициатив в транспортном комплексе Союза.