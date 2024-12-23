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https://uz.sputniknews.ru/20241223/uzbekistan-prinyali-uchastie-v-konkurse-magistral-awards-2024-47239839.html
Представители Узбекистана приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024"
Представители Узбекистана приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024"
Sputnik Узбекистан
Премия, поддержанная Евразийской экономической комиссией, призвана способствовать формированию единого транспортного каркаса континента
2024-12-23T09:50+0500
2024-12-23T10:48+0500
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Представители Узбекистана вместе с транспортно-логистическими компаниями и организациями из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024", сообщает пресс-служба ЕЭК.Торжественная церемония вручения премии прошла в Астане.Магистраль Awards — престижная награда в области транспорта в странах ЕАЭС и Центральной Азии.Как отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, реализация таких идей в конечном итоге позволяет создать благоприятные условия для работы бизнеса и безбарьерную среду на рынке транспортно-логистических услуг, способствует развитию надежной и современной инфраструктуры, упрощению процедур пересечения границ, повышению качества и стоимости услуг. По его словам, "Магистраль Awards" — это практически транспортный "Оскар".Задачи премии:
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узбекистан конкурс премия еэк
узбекистан конкурс премия еэк

Представители Узбекистана приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024"

09:50 23.12.2024 (обновлено: 10:48 23.12.2024)
© ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики "Магистраль Awards"
Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики Магистраль Awards - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2024
© ЕЭК
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Премия, поддержанная Евразийской экономической комиссией, призвана способствовать формированию единого транспортного каркаса континента.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Представители Узбекистана вместе с транспортно-логистическими компаниями и организациями из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли участие в конкурсе "Магистраль Awards 2024", сообщает пресс-служба ЕЭК.
Торжественная церемония вручения премии прошла в Астане.
Магистраль Awards — престижная награда в области транспорта в странах ЕАЭС и Центральной Азии.
Как отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, реализация таких идей в конечном итоге позволяет создать благоприятные условия для работы бизнеса и безбарьерную среду на рынке транспортно-логистических услуг, способствует развитию надежной и современной инфраструктуры, упрощению процедур пересечения границ, повышению качества и стоимости услуг. По его словам, "Магистраль Awards" — это практически транспортный "Оскар".
© ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики "Магистраль Awards"
Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики Магистраль Awards - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2024
Арзыбек Кожошев выступил с приветствием на церемонии награждения победителей Евразийской премии в сфере транспорта и логистики "Магистраль Awards"
© ЕЭК
Задачи премии:
содействие формированию единого транспортного пространства ЕАЭС;
поощрение наиболее значимых интеграционных проектов в области транспорта и логистики;
демонстрация общественности достижений в реализации совместной транспортной политики;
поощрение использования инноваций, цифровых технологий в рамках транспортной системы ЕАЭС;
поддержка кадровых, медийных, социальных инициатив в транспортном комплексе Союза.
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