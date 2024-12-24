https://uz.sputniknews.ru/20241224/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-stran-eaes-47276315.html

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков

2024-12-24T13:56+0500

2024-12-24T13:56+0500

2024-12-24T14:20+0500

пресс-центр

пресс-центр

москва

ташкент

еаэс

геннадий онищенко

безопасность

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.Мероприятие пройдет 25 декабря в 13.00 по ташкентскому времени.В ходе видеомоста обсудят:

москва

ташкент

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