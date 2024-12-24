https://uz.sputniknews.ru/20241224/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-stran-eaes-47276315.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков
2024-12-24T13:56+0500
2024-12-24T13:56+0500
2024-12-24T14:20+0500
пресс-центр
пресс-центр
москва
ташкент
еаэс
геннадий онищенко
безопасность
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.Мероприятие пройдет 25 декабря в 13.00 по ташкентскому времени.В ходе видеомоста обсудят:
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еаэс биобезопасность пресс-центр
еаэс биобезопасность пресс-центр
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС
13:56 24.12.2024 (обновлено: 14:20 24.12.2024)
Речь пойдет о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.
Мероприятие пройдет 25 декабря в 13.00 по ташкентскому времени.
В ходе видеомоста обсудят:
каков принцип действия новой вакцины от рака, разработанной в России;
как российские врачи участвуют в волонтерских акциях, в рамках которых проводят в странах ЕАЭС лечение сложных пациентов;
чем опасны аромаингаляторы, запрещенные недавно для продажи на маркетплейсах;
как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидемиологических рисков.