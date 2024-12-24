https://uz.sputniknews.ru/20241224/samarkandskiy-umelets-prevraschaet-tykvy-v-elochnye-igrushki-47266916.html
Самаркандский умелец превращает тыквы в эксклюзивные елочные игрушки — фото
Самаркандский умелец превращает тыквы в эксклюзивные елочные игрушки — фото
Sputnik Узбекистан
В мастерской 51-летнего ремесленника Мансура Нуриллаева рождаются настоящие произведения искусства — елочные игрушки, выполненные из тыквы, грецкого ореха и... 24.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-24T10:50+0500
2024-12-24T10:50+0500
2024-12-24T10:50+0500
фото
эксклюзив
самарканд
узбекские мастера
елочные игрушки
тыква
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Изначально умелец из Самарканда Мансур Нуриллаев создавал игрушки из керамики, но вскоре столкнулся с проблемой их хрупкости: часто его изделия не доезжали до зарубежных выставок в целости и сохранности. Его новогодние игрушки — атласные, резные, с колокольчиками и миниатюрными изображениями — пользуются популярностью в самых разных странах мира, особенно среди россиян и туристов из ближнего зарубежья.
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фото, эксклюзив, самарканд, узбекские мастера, елочные игрушки, тыква
фото, эксклюзив, самарканд, узбекские мастера, елочные игрушки, тыква
Самаркандский умелец превращает тыквы в эксклюзивные елочные игрушки — фото
Эксклюзив
В мастерской 51-летнего ремесленника Мансура Нуриллаева рождаются настоящие произведения искусства — елочные игрушки, выполненные из тыквы, грецкого ореха и других природных материалов. Здесь можно увидеть украшения самых разных форм, размеров и расцветок.
Изначально умелец из Самарканда Мансур Нуриллаев создавал игрушки из керамики, но вскоре столкнулся с проблемой их хрупкости: часто его изделия не доезжали до зарубежных выставок в целости и сохранности.
"Тыква — прочный и удобный материал для работы. Она не требует больших затрат, а разнообразие ее форм и размеров позволяет создавать оригинальные изделия. Я выращиваю декоративные тыквы на своем земельном участке площадью 4 сотки", — рассказывает мастер.
Его новогодние игрушки — атласные, резные, с колокольчиками и миниатюрными изображениями — пользуются популярностью в самых разных странах мира, особенно среди россиян и туристов из ближнего зарубежья.