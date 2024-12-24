https://uz.sputniknews.ru/20241224/samarkandskiy-umelets-prevraschaet-tykvy-v-elochnye-igrushki-47266916.html

Самаркандский умелец превращает тыквы в эксклюзивные елочные игрушки — фото

Самаркандский умелец превращает тыквы в эксклюзивные елочные игрушки — фото

Sputnik Узбекистан

В мастерской 51-летнего ремесленника Мансура Нуриллаева рождаются настоящие произведения искусства — елочные игрушки, выполненные из тыквы, грецкого ореха и... 24.12.2024, Sputnik Узбекистан

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фото

эксклюзив

самарканд

узбекские мастера

елочные игрушки

тыква

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Изначально умелец из Самарканда Мансур Нуриллаев создавал игрушки из керамики, но вскоре столкнулся с проблемой их хрупкости: часто его изделия не доезжали до зарубежных выставок в целости и сохранности. Его новогодние игрушки — атласные, резные, с колокольчиками и миниатюрными изображениями — пользуются популярностью в самых разных странах мира, особенно среди россиян и туристов из ближнего зарубежья.

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Sputnik Узбекистан

фото, эксклюзив, самарканд, узбекские мастера, елочные игрушки, тыква