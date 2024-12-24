Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2025 году

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Адыгее — 6 226 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Адыгее —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году на Алтае — 6 552 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году на Алтае —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Алтайском крае — 7 159 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Алтайском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Амурской области — 10 621 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Амурской области —рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Архангельской области — 5 292 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Архангельской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Астраханской области — 6 160 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Астраханской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Башкортостане — 6 300 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Башкортостане —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Белгородской области — 6 552 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Белгородской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Брянской области — 8 334 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Брянской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Бурятии — 8 872 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Бурятии —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году во Владимирской области — 9 369 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году во Владимирской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Волгоградской области — 7 782 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Волгоградской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Вологодской области — 9 961 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Вологодской области —рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Воронежской области — 8 093 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Воронежской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Дагестане — 6 537 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Дагестане —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Еврейской автономной области — 8 249 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Еврейской автономной области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Забайкальском крае — 13 385 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Забайкальском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ингушетии — 5 572 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ингушетии —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ивановской области — 7 455 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ивановской области — 7 455 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Иркутской области — 10 855 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Иркутской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кабардино-Балкарии — 9 338 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кабардино-Балкарии —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калмыкии — 4 669 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калмыкии —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калининградской области — 8 716 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калининградской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калужской области — 8 500 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калужской области —

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Камчатском крае — 9 027 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Камчатском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Краснодарском крае — 17 120 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Краснодарском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Красноярском крае — 10 237 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Красноярском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Карачаево-Черкессии — 5 914 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Карачаево-Черкессии —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Карелии — 10 677 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Карелии —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Коми — 7 782 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Коми —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кемеровской области — Кузбассе — 7 546 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кемеровской области — Кузбассе —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кировской области — 6 739 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кировской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Костромской области — 7 004 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Костромской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Курганской области — 9 338 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Курганской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Курской области — 9089 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Курской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Крыму — 10 895 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Крыму —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ленинградской области — 6 000 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ленинградской области — 6 000 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Липецкой области— 8 405 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Липецкой области—рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Мордовии — 5 908 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Мордовии —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Москве — 8 900 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Москве — 8 900 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Московской области — 8 900 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Московской области — 8 900 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Магаданской области — 10 583 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Магаданской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Мурманской области — 12 451 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Мурманской области —рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Нижегородской области — 9 276 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Нижегородской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новгородской области — 8 218 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новгородской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новосибирской области — 7 906 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новосибирской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ненецком автономном округе — 7 601 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ненецком автономном округе —рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Омской области — 6 683 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Омской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Оренбургской области — 6 724 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Оренбургской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Орловской области — 7 782 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Орловской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Пермском крае — 7 100 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Пермском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Приморском крае — 11 766 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Приморском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Пензенской области — 6 537 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Пензенской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Псковской области — 6 768 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Псковской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Тыва — 5 955 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Тыва —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Марий Эл — 7 268 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Марий Эл —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Саха (Якутия) — 14 004 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Саха (Якутия) —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ростовской области — 6 537 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ростовской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Рязанской области — 8 498 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Рязанской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Северной Осетии – Алании — 6 537 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Северной Осетии – Алании —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ставропольском крае — 6 848 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ставропольском крае —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Санкт-Петербурге — 6 000 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Санкт-Петербурге — 6 000 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Самарской области — 10 179 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Самарской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Саратовской области — 8 557 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Саратовской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Сахалинской области — 10 770 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Сахалинской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Севастополе — 11 478 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Севастополе —

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Свердловской области — 7 500 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Свердловской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Смоленской области — 7 769 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Смоленской области —рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тамбовской области — 6 700 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тамбовской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тверской области — 14 973 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тверской области —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Томской области — 8 491 рубль Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Томской области —рубль

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тульской области — 11 200 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тульской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тюменской области — 9 385 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тюменской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Татарстане — 7 315 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Татарстане —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Удмуртской Республике — 6 910 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Удмуртской Республике —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Хакасии — 6 226 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Хакасии —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ульяновской области — 5 977 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ульяновской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 11 097 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Хабаровском крае — 8 405 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Хабаровском крае — 8 405 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Челябинской области — 15 000 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Челябинской области —рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чеченской Республике — 3 113 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чеченской Республике —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чувашии — 7 782 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чувашии —рубля

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чукотском автономном округе — 9 338 рублей Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чукотском автономном округе — 9 338 рублей

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ярославской области — 10 023 рубля Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ярославской области —рубля