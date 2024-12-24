Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2025 году
12:00 24.12.2024 (обновлено: 14:14 24.12.2024)
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Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году изменится во всех регионах РФ.
Патент — документ, который дает право иностранцам из безвизовых стран, в том числе гражданам Узбекистана, работать в России.
Стоимость патента для трудовых мигрантов в разных регионах РФ различается. Однако везде она зависит от трех составляющих — базовой ставки (1 200 рублей и не меняется), коэффициента-дефлятора (в 2025 году он установлен в размере 2,594) и регионального коэффициента, который ежегодно устанавливает каждый субъект самостоятельно.
В 2025 году дороже всего патент обойдется трудовым мигрантам в Краснодарском крае — 17 120 рублей. В тройке лидеров — Челябинская и Тверская области — 15 000 рублей и 14 973 рубля соответственно.
Самый доступный в Чеченской Республике — 3 113 рублей.
По сравнению с 2024 годом, патент ненамного подорожал в Чечне — на 233 руб., в Мордовии и Тыве — на 442 руб. и 446 руб. соответственно.
Значительно повысили стоимость в Краснодарском крае — сразу на 7 040 руб., в Челябинской области — на 6 780 руб., в Ярославской области — на 4 551 руб., в Тверской области — на 4 321 руб., в Самарской области — на 4 131 руб.
Между тем в Республике Хакасия стоимость патента снизили с 7 085 до 6 226 руб.
Иностранные граждане до конца 2025 года могут работать на новых территориях РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей без патента. Это возможно при условии прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.
Цена на патент в РФ на 2025 год
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Адыгее — 6 226 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году на Алтае — 6 552 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Алтайском крае — 7 159 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Амурской области — 10 621 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Архангельской области — 5 292 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Астраханской области — 6 160 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Башкортостане — 6 300 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Белгородской области — 6 552 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Брянской области — 8 334 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Бурятии — 8 872 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году во Владимирской области — 9 369 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Волгоградской области — 7 782 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Вологодской области — 9 961 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Воронежской области — 8 093 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Дагестане — 6 537 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Еврейской автономной области — 8 249 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Забайкальском крае — 13 385 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ингушетии — 5 572 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ивановской области — 7 455 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Иркутской области — 10 855 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кабардино-Балкарии — 9 338 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калмыкии — 4 669 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калининградской области — 8 716 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Калужской области — 8 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Камчатском крае — 9 027 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Краснодарском крае — 17 120 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Красноярском крае — 10 237 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Карачаево-Черкессии — 5 914 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Карелии — 10 677 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Коми — 7 782 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кемеровской области — Кузбассе — 7 546 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Кировской области — 6 739 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Костромской области — 7 004 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Курганской области — 9 338 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Курской области — 9089 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Крыму — 10 895 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ленинградской области — 6 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Липецкой области— 8 405 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Мордовии — 5 908 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Москве — 8 900 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Московской области — 8 900 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Магаданской области — 10 583 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Мурманской области — 12 451 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Нижегородской области — 9 276 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новгородской области — 8 218 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новосибирской области — 7 906 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ненецком автономном округе — 7 601 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Омской области — 6 683 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Оренбургской области — 6 724 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Орловской области — 7 782 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Пермском крае — 7 100 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Приморском крае — 11 766 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Пензенской области — 6 537 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Псковской области — 6 768 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Тыва — 5 955 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Марий Эл — 7 268 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Республике Саха (Якутия) — 14 004 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ростовской области — 6 537 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Рязанской области — 8 498 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Северной Осетии – Алании — 6 537 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ставропольском крае — 6 848 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Санкт-Петербурге — 6 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Самарской области — 10 179 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Саратовской области — 8 557 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Сахалинской области — 10 770 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Севастополе — 11 478 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Свердловской области — 7 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Смоленской области — 7 769 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тамбовской области — 6 700 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тверской области — 14 973 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Томской области — 8 491 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тульской области — 11 200 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Тюменской области — 9 385 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Татарстане — 7 315 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Удмуртской Республике — 6 910 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Хакасии — 6 226 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ульяновской области — 5 977 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 11 097 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Хабаровском крае — 8 405 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Челябинской области — 15 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чеченской Республике — 3 113 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чувашии — 7 782 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Чукотском автономном округе — 9 338 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ярославской области — 10 023 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Ямало-Ненецком автономном округе — 12 488 рублей.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.