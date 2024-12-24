https://uz.sputniknews.ru/20241224/tsentrobank-uzbekistan-chlen-soveta-po-islamskim-finansovym-uslugam-47274472.html

Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам

Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам

Sputnik Узбекистан

Членство в этой организации позволит регулятору внедрять передовые международные практики

2024-12-24T15:06+0500

2024-12-24T15:06+0500

2024-12-24T15:06+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24768421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90a912939b316135f68a5da810910988.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана стал членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), сообщает пресс-служба регулятора. Присоединение к IFSB откроет для ЦБ республики доступ к международному опыту и внедрению передовых практик регулирования рынка исламских финансовых услуг.Совет разрабатывает международные стандарты в области регулирования и надзора за исламскими финансовыми институтами. Его деятельность включает:Для справки: Совет основан в 2002 году, штаб-квартира организации находится в Куала-Лумпуре (Малайзия). На сегодняшний день в составе Совета 188 членов, включая 81 регулирующий и надзорный орган, 10 международных межправительственных организаций, 97 участников рынка. Также членами данного Совета являются финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

цб узбекистан совет исламские финуслуги