https://uz.sputniknews.ru/20241224/tsentrobank-uzbekistan-chlen-soveta-po-islamskim-finansovym-uslugam-47274472.html
Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам
Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам
Sputnik Узбекистан
Членство в этой организации позволит регулятору внедрять передовые международные практики
2024-12-24T15:06+0500
2024-12-24T15:06+0500
2024-12-24T15:06+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана стал членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), сообщает пресс-служба регулятора. Присоединение к IFSB откроет для ЦБ республики доступ к международному опыту и внедрению передовых практик регулирования рынка исламских финансовых услуг.Совет разрабатывает международные стандарты в области регулирования и надзора за исламскими финансовыми институтами. Его деятельность включает:Для справки: Совет основан в 2002 году, штаб-квартира организации находится в Куала-Лумпуре (Малайзия). На сегодняшний день в составе Совета 188 членов, включая 81 регулирующий и надзорный орган, 10 международных межправительственных организаций, 97 участников рынка. Также членами данного Совета являются финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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цб узбекистан совет исламские финуслуги
цб узбекистан совет исламские финуслуги
Центробанк Узбекистана вошел в Совет по исламским финансовым услугам
Членство в этой организации позволит регулятору внедрять передовые международные практики.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана стал членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB), сообщает
пресс-служба регулятора.
Присоединение к IFSB откроет для ЦБ республики доступ к международному опыту и внедрению передовых практик регулирования рынка исламских финансовых услуг.
Совет разрабатывает международные стандарты в области регулирования и надзора за исламскими финансовыми институтами. Его деятельность включает:
внедрение современных механизмов корпоративного управления;
повышение профессионального уровня кадров;
оказание поддержки членам организации в этих направлениях.
Для справки: Совет основан в 2002 году, штаб-квартира организации находится в Куала-Лумпуре (Малайзия). На сегодняшний день в составе Совета 188 членов, включая 81 регулирующий и надзорный орган, 10 международных межправительственных организаций, 97 участников рынка. Также членами данного Совета являются финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.