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Как вырос внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС

Как вырос внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

За январь – ноябрь 2024 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО РУз составила 26,9%

2024-12-24T16:08+0500

2024-12-24T16:08+0500

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Объем торговли Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) за 11 месяцев этого года достиг $15,9 млрд, включая $5,4 млрд экспорта и $10,6 млрд импорта. Таким образом на страны ЕАЭС приходится более четверти всего внешнеторгового оборота республики.Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Узбекистана среди стран Союза. За январь – ноябрь 2024 года общий объем торговли с ней превысил $10,6 млрд.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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