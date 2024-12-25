https://uz.sputniknews.ru/20241225/gennadiy-onischenko-rasskazyvaet-o-biobezopasnosti-stran-eaes--translyatsiya-47299386.html
Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков
2024-12-25T13:08+0500
2024-12-25T13:08+0500
2024-12-25T16:11+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ. Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.
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геннадий онищенко безопасность еаэс
геннадий онищенко безопасность еаэс
Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
13:08 25.12.2024 (обновлено: 16:11 25.12.2024)
Эксклюзив
Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.
Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.