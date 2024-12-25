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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков
2024-12-25T13:08+0500
2024-12-25T16:11+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ. Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.
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геннадий онищенко безопасность еаэс
геннадий онищенко безопасность еаэс

Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео

13:08 25.12.2024 (обновлено: 16:11 25.12.2024)
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Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ.
Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.
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