https://uz.sputniknews.ru/20241225/gennadiy-onischenko-rasskazyvaet-o-biobezopasnosti-stran-eaes--translyatsiya-47299386.html

Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео

Геннадий Онищенко рассказал о биобезопасности стран ЕАЭС — видео

Sputnik Узбекистан

Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков

2024-12-25T13:08+0500

2024-12-25T13:08+0500

2024-12-25T16:11+0500

пресс-центр

геннадий онищенко

безопасность

еаэс

пресс-центр

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узбекистан

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эксклюзив

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ереван – Ташкент – Тбилиси на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Участники в Ереване, Ташкенте и Тбилиси — представители СМИ. Речь шла о принципе действия новой вакцины от рака, разработанной в РФ, участии российских врачей в волонтерских акциях для лечения сложных пациентов в странах ЕАЭС, а также о том, как встретить новогодние праздники здоровыми и избежать эпидрисков.

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