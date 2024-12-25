https://uz.sputniknews.ru/20241225/glava-tsentra-kiberbezopasnosti-mvd-ruz-o-zaschite-ot-kibermoshennikov-47308043.html
"Алло, мама": глава Центра кибербезопасности МВД РУз о защите от кибермошенников — видео
"Алло, мама": глава Центра кибербезопасности МВД РУз о защите от кибермошенников — видео
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, при подозрительных звонках важно не торопиться и постараться проконсультироваться с третьим человеком
2024-12-25T18:30+0500
2024-12-25T18:30+0500
2024-12-25T18:30+0500
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему "Как защититься от киберпреступников: современные угрозы и способы защиты". Начальник Центра кибербезопасности МВД РУз Бекзод Мамаджанов дал советы по защите от кибермошенников.По его словам, при подозрительных звонках важно не торопиться и постараться проконсультироваться с третьим человеком.Представитель МВД также подчеркнул, что Узбекистан сотрудничает в области кибербезопасности с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью.В заключение спикер дал советы о том, что следует делать, если на телефон был отправлен вирус от мошенников.Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке
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кибермошенники защита
"Алло, мама": глава Центра кибербезопасности МВД РУз о защите от кибермошенников — видео
По словам специалиста, при подозрительных звонках важно не торопиться и постараться проконсультироваться с третьим человеком.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция на тему "Как защититься от киберпреступников: современные угрозы и способы защиты".
Начальник Центра кибербезопасности МВД РУз Бекзод Мамаджанов дал советы по защите от кибермошенников.
По его словам, при подозрительных звонках важно не торопиться и постараться проконсультироваться с третьим человеком.
“Мы всегда говорим, что нужно девять секунд, чтобы подумать: кто звонит и что будет. Необходимо посоветоваться с третьим человеком. Мошенники стараются помешать вам разговаривать с другим человеком”, — сказал он.
Представитель МВД также подчеркнул, что Узбекистан сотрудничает в области кибербезопасности с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью.
В заключение спикер дал советы о том, что следует делать, если на телефон был отправлен вирус от мошенников.
Полную запись
пресс-конференции смотрите по ссылке