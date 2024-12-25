https://uz.sputniknews.ru/20241225/mirziyoev-uchastvuet-v-neformalnom-sammite-liderov-sng-47301976.html

Путин принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ — видео

Путин принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ — видео

Sputnik Узбекистан

Предновогодняя встреча — многолетняя традиция организации

2024-12-25T15:29+0500

2024-12-25T15:29+0500

2024-12-25T16:22+0500

прямая трансляция

россия

ленинградская область

саммит

лидер

снг

шавкат мирзиёев

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Президент России Владимир Путин принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ, который проходит в Ленинградской области. Участники обсуждают вопросы международной повестки, сотрудничество в рамках Содружества, подготовку к празднованию в 2025 году 80-летия Победы. Путин на саммите подвел итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, после чего главы стран Содружества стали общаться в неформальной обстановке. В этом году в объединении председательствовала Россия, в следующем — эта роль перейдет к Таджикистану. Формат мероприятия — хорошая возможность еще раз сверить часы по всем актуальным проблемам, провести на полях двусторонние контакты.

россия

ленинградская область

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