https://uz.sputniknews.ru/20241225/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-na-novogodnie-prazdniki-47301483.html

Сколько дней отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники – инфографика

Сколько дней отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники – инфографика

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана подписал постановление о назначении дополнительного нерабочего дня и переносе выходного дня в период празднования Нового года. 25.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-25T14:41+0500

2024-12-25T14:41+0500

2024-12-25T14:41+0500

инфографика

узбекистан

новый год

выходные

постановление

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Для работников с 5-дневной рабочей неделей выходной день перенесен с 4 января 2025 года (суббота) на 2 января (четверг). Для работников с 6-дневной рабочей неделей 2 января (четверг) объявлено дополнительным выходным днем. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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