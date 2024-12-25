https://uz.sputniknews.ru/20241225/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-na-novogodnie-prazdniki-47301483.html
Сколько дней отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники – инфографика
Сколько дней отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники – инфографика
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана подписал постановление о назначении дополнительного нерабочего дня и переносе выходного дня в период празднования Нового года. 25.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-25T14:41+0500
2024-12-25T14:41+0500
2024-12-25T14:41+0500
инфографика
узбекистан
новый год
выходные
постановление
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Для работников с 5-дневной рабочей неделей выходной день перенесен с 4 января 2025 года (суббота) на 2 января (четверг). Для работников с 6-дневной рабочей неделей 2 января (четверг) объявлено дополнительным выходным днем. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, новый год, выходные, постановление, инфографика
инфографика, узбекистан, новый год, выходные, постановление, инфографика
Сколько дней отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники – инфографика
Президент Узбекистана подписал постановление о назначении дополнительного нерабочего дня и переносе выходного дня в период празднования Нового года.
Для работников с 5-дневной рабочей неделей выходной день перенесен с 4 января 2025 года (суббота) на 2 января (четверг). Для работников с 6-дневной рабочей неделей 2 января (четверг) объявлено дополнительным выходным днем.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.