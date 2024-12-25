https://uz.sputniknews.ru/20241225/svo-shansy-novogodnego-nastupleniya-vsu-neveliki-47302299.html

СВО: шансы "новогоднего" наступления ВСУ невелики

СВО: шансы "новогоднего" наступления ВСУ невелики

Sputnik Узбекистан

Деградация обороны ВСУ практически на всех участках фронта подталкивает киевский режим к новым виткам эскалации, попыткам организовать "контрнаступление" хотя... 25.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-25T17:40+0500

2024-12-25T17:40+0500

2024-12-25T17:40+0500

колумнисты

спецоперация россии по защите донбасса

сво

всу

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Деградация обороны ВСУ практически на всех участках фронта подталкивает киевский режим к новым виткам эскалации, попыткам организовать "контрнаступление" хотя бы где-нибудь, любой ценой. Чтобы оправдать свое жалкое существование и продлить щедрое американское финансирование войны с Россией. Российские войска уверенно владеют инициативой в зоне СВО, усиливают натиск по всему фронту. Продолжают наступление в Донбассе. Развивают успех в районах Волчанска, Липцов и Купянска Харьковской области. Отразили попытку контрнаступления противника в районе Васильевки, и продвинулись севернее – на Запорожском направлении. В зоне КТО группировка войск "Север" громит формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, здесь в августе – декабре уничтожено более 43 тысяч бандеровцев и около 2000 единиц бронетехники.Положение киевского режима практически безнадежно, однако Запад все еще "подбрасывает в огонь" бронетехнику, боеприпасы, деньги. И эта поддержка позволяет узурпатору Владимиру Зеленскому вынашивать безрассудные планы "рождественского контрнаступления" ВСУ – хотя бы на одном из участков фронта, невзирая на потери. Бандеровцам жизненно необходимо хотя бы жалкое подобие "победоносной операции", чтобы уйти от мирных предложений новой администрации США, сохранить военно-финансовую помощь Запада.Российские и западные аналитики отмечают повышенную активность украинской группировки с тактическим знаком "белый квадрат" в Черниговской и Сумской областях, прогнозируют "последнюю атаку" в конце декабря – в направлении Брянской области. Менее вероятен "крымский десант" ВСУ. Резервов для подобных операций недостаточно, однако законопроект о снижении призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет уже находится на рассмотрении в Раде. Киевский режим питает надежды на эффект внезапности, на медийный резонанс. А еще разрабатывает ракеты "Трембита" (дальностью до 200 км), которые вслед за мечтами бандеровцев безуспешно пытаются "долететь до Москвы". Вести переговоры с такой Украиной совершенно бессмысленно. Инструменты и цели российской СВО остаются неизменными.To be, or not to beКиевский режим готовится к затяжной войне "до последнего украинца", с поправкой "от 18 лет". Из насильно мобилизованных формируются новые бригады. Разведывательные ресурсы Пентагона и НАТО помогают рациональнее определить направление удара. И все же, сегодня Западу необходима передышка в экзистенциальном конфликте с Россией – для восстановления собственных арсеналов, ВПК, и армий, оказавшихся на фоне СВО опереточными по боевому составу и возможностям. Армия США – не исключение.Натовские эксперты и украинское командование опасаются, что темп наступления российских войск к Новому году сдвинет линию фронта на границу Днепропетровской области. Более того, на Западе видят сходство ВСУ и нацистской армии Гитлера "в январе 1945 года". Громче слышны голоса европейских сторонников скорейшего достижения компромиссного мира. Венгерский премьер Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet заявил, что украинский конфликт завершится в 2025 году – либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Прогноз неоднозначный.Авторитетный портал Business Insider предложил четыре варианта развития конфликта на Украине после возвращения к власти президента США Дональда Трампа:Последний вариант совершенно невероятен, однако Вашингтон рассматривает неочевидное участие КНДР в войне как на признак "отчаяния" и "слабости" Кремля. Прямое участие и гибель в украинском конфликте многих тысяч натовских военнослужащих и других западных "добровольцев" почему-то никак не классифицируется.На Западе не все осознали, что гиперзвуковой "Орешник" средней дальности (до 5500 км) изначально создавался не для "показательной порки" украинских марионеток, а для безъядерного (чистого) уничтожения военных баз США и НАТО. Россия к этому готова. Запад фактически беззащитен, но свято верит в собственную "исключительность" (неприкосновенность). И не сворачивает с пути в пропасть, поставляя на Украину (применяя по России) ракеты ATACMS, SCALP, Storm Shadow. "Сон разума рождает чудовищ"? Все гораздо проще.Основной мотив (взгляды влиятельных западных кругов) отразило агентство Bloomberg: "Россия намерена захватить критически важную шахту в Покровске, и союзникам Киева необходимо выполнить свои обещания военно-финансовой помощи… Удручает огромный разрыв между тем, что Европа обещала, и тем, что она фактически предоставила". Заметим, один миллион убитых и раненых за три года украинских военнослужащих никого не волнует, ибо в системе западных ценностей такие потери не имеют значения.Американское издание The War Zone относительно Покровска выразилось еще конкретнее: "В городе есть "изрядное количество драгоценных металлов и минералов, а также вещей, которые важны для украинской экономики в долгосрочной перспективе". Тревога Запада понятна, ведь буквально – коксующийся уголь уходит из-под ног, и прочие реальные ценности. Дефицит природных ресурсов и отсутствие колониальных придатков для эксплуатации – это же медленная смерть "гегемонии" США и НАТО, без войны. Европейские союзники еще рассматривают "возможность размещения войск на Украине после войны" и прочие неприемлемые для России "гарантии безопасности". Все это – "жалкий лепет оправданья, судьбы свершился приговор". Условия нового мира продиктует победитель.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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