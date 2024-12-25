https://uz.sputniknews.ru/20241225/uzbekistan-mejdunarodnyy-proekt-tashkent-molodejnaya-stolitsa-sng-2024-47304454.html
В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года"
В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года"
Sputnik Узбекистан
Сергей Лебедев: Проект "Молодежная столица СНГ" в Ташкенте задал высокую планку для других городов и станет ценным опытом международного молодежного сотрудничества.
2024-12-25T17:00+0500
2024-12-25T17:00+0500
2024-12-25T17:24+0500
узбекистан
ташкент
ташкент — молодежная столица снг 2024
проект
сергей лебедев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37454522_0:218:3071:1945_1920x0_80_0_0_9d2e40be261f280ad070e6cf1d104229.jpg
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Приветствие организаторам и участникам церемонии закрытия проекта направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.В нем говорится, что Ташкент, ставший первой Молодежной столицей СНГ, с достоинством подтвердил этот высокий статус. Программа мероприятий, организованная в рамках проекта, была насыщенной и интересной.Лебедев напомнил, что столица Узбекистана стала местом проведения заседания Совета по делам молодежи, на котором принят ряд решений, значимых для развития сотрудничества стран Содружества в этой сфере. В городе проходили форумы молодежных общественных организаций и волонтеров государств-участников СНГ. В рамках Глобального фестиваля молодежи состоялись научно-практическая конференция, саммит молодых дипломатов, бизнес-марафон и ряд других молодежных мероприятий, которые в очередной раз продемонстрировали, что Ташкент — это центр гостеприимства, инноваций и международного сотрудничества.Он также выразил уверенность, что Ташкент и в дальнейшем сохранит свои созидательные традиции, внесет значимый вклад в укрепление гуманитарного партнерства на пространстве Содружества.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37454522_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_44d04768d080519d4e5473df43d9f165.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент молодежь столица снг
ташкент молодежь столица снг
В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года"
17:00 25.12.2024 (обновлено: 17:24 25.12.2024)
Сергей Лебедев: Проект "Молодежная столица СНГ" в Ташкенте задал высокую планку для других городов и станет ценным опытом международного молодежного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года", сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Приветствие организаторам и участникам церемонии закрытия проекта направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В нем говорится, что Ташкент, ставший первой Молодежной столицей СНГ, с достоинством подтвердил этот высокий статус. Программа мероприятий, организованная в рамках проекта, была насыщенной и интересной.
Лебедев напомнил, что столица Узбекистана стала местом проведения заседания Совета по делам молодежи, на котором принят ряд решений, значимых для развития сотрудничества стран Содружества в этой сфере. В городе проходили форумы молодежных общественных организаций и волонтеров государств-участников СНГ. В рамках Глобального фестиваля молодежи состоялись научно-практическая конференция, саммит молодых дипломатов, бизнес-марафон и ряд других молодежных мероприятий, которые в очередной раз продемонстрировали, что Ташкент — это центр гостеприимства, инноваций и международного сотрудничества.
"Ташкент вдохновляет молодежь Содружества своими достижениями в разных сферах жизни. Является ярким примером того, как государственная поддержка и внимание к молодому поколению способствуют его всестороннему развитию. Реализация Международного проекта "Молодежная столица СНГ" в Ташкенте задала высокую планку для других городов и станет ценным опытом международного молодежного сотрудничества", — подчеркнул Генсек Содружества.
Он также выразил уверенность, что Ташкент и в дальнейшем сохранит свои созидательные традиции, внесет значимый вклад в укрепление гуманитарного партнерства на пространстве Содружества.