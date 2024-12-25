https://uz.sputniknews.ru/20241225/uzbekistan-mejdunarodnyy-proekt-tashkent-molodejnaya-stolitsa-sng-2024-47304454.html

В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года"

В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года"

Sputnik Узбекистан

Сергей Лебедев: Проект "Молодежная столица СНГ" в Ташкенте задал высокую планку для других городов и станет ценным опытом международного молодежного сотрудничества.

2024-12-25T17:00+0500

2024-12-25T17:00+0500

2024-12-25T17:24+0500

узбекистан

ташкент

ташкент — молодежная столица снг 2024

проект

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане завершился Международный проект "Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Приветствие организаторам и участникам церемонии закрытия проекта направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.В нем говорится, что Ташкент, ставший первой Молодежной столицей СНГ, с достоинством подтвердил этот высокий статус. Программа мероприятий, организованная в рамках проекта, была насыщенной и интересной.Лебедев напомнил, что столица Узбекистана стала местом проведения заседания Совета по делам молодежи, на котором принят ряд решений, значимых для развития сотрудничества стран Содружества в этой сфере. В городе проходили форумы молодежных общественных организаций и волонтеров государств-участников СНГ. В рамках Глобального фестиваля молодежи состоялись научно-практическая конференция, саммит молодых дипломатов, бизнес-марафон и ряд других молодежных мероприятий, которые в очередной раз продемонстрировали, что Ташкент — это центр гостеприимства, инноваций и международного сотрудничества.Он также выразил уверенность, что Ташкент и в дальнейшем сохранит свои созидательные традиции, внесет значимый вклад в укрепление гуманитарного партнерства на пространстве Содружества.

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