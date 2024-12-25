https://uz.sputniknews.ru/20241225/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-olive-47296351.html
Во сколько обойдется новогодний оливье — инфографика
Во сколько обойдется новогодний оливье — инфографика
Sputnik Узбекистан
Новогодний стол трудно представить без традиционного оливье. Основные преимущества блюда — доступность ингредиентов для салата и их адаптивность
2024-12-25T12:55+0500
2024-12-25T12:55+0500
2024-12-25T12:55+0500
инфографика
новый год
мясо
картофель
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Оливье — классика праздничного стола. Каждая хозяйка готовит его по-своему. Одни вместо колбасы предпочитают положить мясо, а другие — сделать облегченный вариант салата, заменив майонез сметаной, маринованные огурцы свежими и добавив зеленое яблоко. Во сколько обойдется классический оливье — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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новый год оливье стоимость
новый год оливье стоимость
Во сколько обойдется новогодний оливье — инфографика
Новогодний стол трудно представить без традиционного оливье. Основные преимущества блюда — доступность ингредиентов для салата и их адаптивность.
Оливье — классика праздничного стола. Каждая хозяйка готовит его по-своему. Одни вместо колбасы предпочитают положить мясо, а другие — сделать облегченный вариант салата, заменив майонез сметаной, маринованные огурцы свежими и добавив зеленое яблоко.
Во сколько обойдется классический оливье — в инфографике Sputnik Узбекистан.