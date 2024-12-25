https://uz.sputniknews.ru/20241225/vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-olive-47296351.html

Во сколько обойдется новогодний оливье — инфографика

Во сколько обойдется новогодний оливье — инфографика

Sputnik Узбекистан

Новогодний стол трудно представить без традиционного оливье. Основные преимущества блюда — доступность ингредиентов для салата и их адаптивность

2024-12-25T12:55+0500

2024-12-25T12:55+0500

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инфографика

новый год

мясо

картофель

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Оливье — классика праздничного стола. Каждая хозяйка готовит его по-своему. Одни вместо колбасы предпочитают положить мясо, а другие — сделать облегченный вариант салата, заменив майонез сметаной, маринованные огурцы свежими и добавив зеленое яблоко. Во сколько обойдется классический оливье — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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