https://uz.sputniknews.ru/20241226/chto-delat-esli-net-novogodnego-nastroeniya---47321469.html

Что делать, если нет новогоднего настроения

Что делать, если нет новогоднего настроения

Sputnik Узбекистан

Украшенные улицы и витрины магазинов, непременные атрибуты новогоднего праздника, люди, спешащие за новогодними покупками. А как быть, когда чувствуешь себя выключенным из этой суеты

2024-12-26T22:30+0500

2024-12-26T22:30+0500

2024-12-26T22:30+0500

новый год

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Чем ближе Новый год, тем больше хочется замереть в ожидании чего-то необыкновенного, какого-то волшебства. Однако, заглядываешь в себя в поисках новогоднего настроения, а его нет и в помине.Кто украл праздничный настрой? Причин этому может быть множество. Испытывать апатию и даже раздражение в новогодние праздники свойственно многим. Это то время, когда к обычной рутине добавляются сотни дел: надо решить задачи на работе, закрыть дедлайны, сделать уборку в доме, купить подарки родным и близким, продумать новогоднее меню и так далее. Все это выбивает из привычного ритма. Кроме того, год на год не приходится. Для кого-то он был очень непростым. Неприятности на работе, потери близких, проблемы со здоровьем своим или родных, переходный возраст детей, несбывшиеся мечты, нехватка денег или отголоски мировых событий.Между тем соцсети полны постов успешных людей, с гордостью рассказывающих о своих достижениях. В результате мы начинаем сравнивать собственные результаты с чужими, все больше комплексуя из-за своей неполноценности и неуспешности.А ведь в детстве Нового года мы ждали с таким нетерпением. Кто не помнит себя около наряженной елки, смотрящим новогодние сказки и мультфильмы, в доме тепло и пахнет мандаринами, а из кухни, где колдует мама, доносятся аппетитные запахи.Только став старше мы понимаем, что пока были маленькими, о нас заботились взрослые, в том числе создавая праздники и беря на себя все заботы и хлопоты.Теперь роли изменились. Поэтому ответственности и забот больше, а ощущения праздника гораздо меньше.Как поднять градус праздничного настрояГлавное не забывать, что все неприятности рано или поздно заканчиваются. А наше душевное состояние — в наших руках. Ведь никто не поднимет Бобику хвост, кроме него самого. Совсем скоро на ваш счет будет начислено целых 365 дней. Постарайтесь же прожить их красиво и радостно.

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новый год настроение