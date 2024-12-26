Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241226/lavrov-peremirie-na-ukraine--eto-put-v-nikuda-47319910.html
Лавров: Перемирие на Украине — это путь в никуда
Лавров: Перемирие на Украине — это путь в никуда
Sputnik Узбекистан
Глава внешнеполитического ведомства РФ дал интервью российским и зарубежным СМИ
2024-12-26T14:39+0500
2024-12-26T15:42+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
сергей лавров
интервью
сми
украина
сирия
мид рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42097674_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_2d148e926965800effaafbbd0abfed70.jpg
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Перемирие на Украине — это путь в никуда, Москву пустые разговоры об урегулировании не устроят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.По его словам, никто особо не скрывает, что перемирие нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием.В будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, подчеркнул глава МИД РФ.Также он заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа по вопросу урегулирования на Украине.Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, сказал он.Также глава МИД РФ сообщил, что Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса.К таким представителям, по его словам, относятся Венгрия и Словакия.Другие заявления Лаврова
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42097674_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_7352dbbe2483e6538b36b985a5a61235.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
лавров интервью сми заявления
лавров интервью сми заявления

Лавров: Перемирие на Украине — это путь в никуда

14:39 26.12.2024 (обновлено: 15:42 26.12.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава внешнеполитического ведомства РФ дал интервью российским и зарубежным СМИ.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Перемирие на Украине — это путь в никуда, Москву пустые разговоры об урегулировании не устроят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
По его словам, никто особо не скрывает, что перемирие нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием.
В будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, подчеркнул глава МИД РФ.

"Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", — сказал дипломат.

Также он заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа по вопросу урегулирования на Украине.

"Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника США по Украине Кита — ред.) Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям", — отметил Лавров.

Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, сказал он.
Также глава МИД РФ сообщил, что Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса.
"Мы готовы, неоднократно об этом заявляли, говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов, взаимовыгодных договоренностей", — сказал Лавров.
К таким представителям, по его словам, относятся Венгрия и Словакия.
"Другие члены Евросоюза тоже потихонечку начинают проситься на какие-то доверительные разговоры, но в открытую очень мало кто решается, действует палочная дисциплина в Евросоюзе", — добавил дипломат.
Другие заявления Лаврова
Россия поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и готова к диалогу, в том числе по вопросам безопасности россиян в стране.
Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы".
Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии.
Все политические и этноконфессиональные группы должны участвовать в выборах в Сирии, Россия готова содействовать политическому процессу.
Россия надеется, что Сирия после смены власти в стране не повторит судьбу Ливии.
Методы так называемой Западной дипломатии сводятся к угрозам. санкциям, наказаниям и шантажу.
Американцы ведут политику "убрать конкурентов". Вот сейчас убирают Россию, начинают убирать Китай — ограничивают поставки различных чипов, желая сдержать технологическое развитие.
Китайский, как и российский народ, все равно сделают то, что нам необходимо для нашего развития.
Жизнь должна заставить США понять, что опираться на диктат не выйдет.
Франция по закрытым каналам предлагала диалог по Украине в обход Киева.
Москва выбирает цели для поражения на территории Украины, исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве.
Отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах. Это правила нацистов, которые засели в Киеве при поддержке Запада, и правила тех, кто поставляет им вооружения для уничтожения сугубо гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0