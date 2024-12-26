https://uz.sputniknews.ru/20241226/lavrov-peremirie-na-ukraine--eto-put-v-nikuda-47319910.html

Лавров: Перемирие на Украине — это путь в никуда

Лавров: Перемирие на Украине — это путь в никуда

Sputnik Узбекистан

Глава внешнеполитического ведомства РФ дал интервью российским и зарубежным СМИ

2024-12-26T14:39+0500

2024-12-26T14:39+0500

2024-12-26T15:42+0500

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Перемирие на Украине — это путь в никуда, Москву пустые разговоры об урегулировании не устроят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.По его словам, никто особо не скрывает, что перемирие нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием.В будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, подчеркнул глава МИД РФ.Также он заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа по вопросу урегулирования на Украине.Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, сказал он.Также глава МИД РФ сообщил, что Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса.К таким представителям, по его словам, относятся Венгрия и Словакия.Другие заявления Лаврова

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