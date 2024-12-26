Лавров: Перемирие на Украине — это путь в никуда
14:39 26.12.2024 (обновлено: 15:42 26.12.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Подписаться
Глава внешнеполитического ведомства РФ дал интервью российским и зарубежным СМИ.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Перемирие на Украине — это путь в никуда, Москву пустые разговоры об урегулировании не устроят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
По его словам, никто особо не скрывает, что перемирие нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием.
В будущих соглашениях должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, подчеркнул глава МИД РФ.
"Нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом будет закреплять невозможность нарушений этих договоренностей", — сказал дипломат.
Также он заявил о готовности России к консультациям с администрацией Трампа по вопросу урегулирования на Украине.
"Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника США по Украине Кита — ред.) Келлога, вкинут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям", — отметил Лавров.
Если сигналы от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа о возобновлении диалога с Россией серьезны, то Россия на них откликнется, сказал он.
Также глава МИД РФ сообщил, что Россия открыта к диалогу с представителями западных стран, готовых к равноправному диалогу и поиску баланса.
"Мы готовы, неоднократно об этом заявляли, говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов, взаимовыгодных договоренностей", — сказал Лавров.
К таким представителям, по его словам, относятся Венгрия и Словакия.
"Другие члены Евросоюза тоже потихонечку начинают проситься на какие-то доверительные разговоры, но в открытую очень мало кто решается, действует палочная дисциплина в Евросоюзе", — добавил дипломат.
Другие заявления Лаврова
Россия поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и готова к диалогу, в том числе по вопросам безопасности россиян в стране.
Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы".
Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии.
Все политические и этноконфессиональные группы должны участвовать в выборах в Сирии, Россия готова содействовать политическому процессу.
Россия надеется, что Сирия после смены власти в стране не повторит судьбу Ливии.
Методы так называемой Западной дипломатии сводятся к угрозам. санкциям, наказаниям и шантажу.
Американцы ведут политику "убрать конкурентов". Вот сейчас убирают Россию, начинают убирать Китай — ограничивают поставки различных чипов, желая сдержать технологическое развитие.
Китайский, как и российский народ, все равно сделают то, что нам необходимо для нашего развития.
Жизнь должна заставить США понять, что опираться на диктат не выйдет.
Франция по закрытым каналам предлагала диалог по Украине в обход Киева.
Москва выбирает цели для поражения на территории Украины, исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве.
Отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах. Это правила нацистов, которые засели в Киеве при поддержке Запада, и правила тех, кто поставляет им вооружения для уничтожения сугубо гражданской инфраструктуры и мирных граждан.