https://uz.sputniknews.ru/20241226/opasno-dlya-zdorovya-gennadiy-onischenko-o-veypax-47324656.html
Опасно для здоровья: Геннадий Онищенко о вейпах
Опасно для здоровья: Геннадий Онищенко о вейпах
Sputnik Узбекистан
На данный момент точно неизвестно, какие вещества используются в электронных устройствах для курения, однако они точно вызывают зависимость
2024-12-26T18:30+0500
2024-12-26T18:30+0500
2024-12-26T18:30+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
геннадий онищенко
вейпы
опасность
пресс-центр
sputnik
узбекистан
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Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан рассказал о модной тенденции, связанной с употреблением вейпов. Спикер призвал к бдительности и осторожности, акцентируя внимание на важности обеспечения биологической безопасности. Онищенко подчеркнул, что на данный момент неизвестно, какие вещества используются в электронных устройствах для курения, однако они точно вызывают зависимость.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
вейпы опасность
Опасно для здоровья: Геннадий Онищенко о вейпах
Эксклюзив
На данный момент точно неизвестно, какие вещества используются в электронных устройствах для курения, однако они точно вызывают зависимость.
Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан рассказал о модной тенденции, связанной с употреблением вейпов.
Спикер призвал к бдительности и осторожности, акцентируя внимание на важности обеспечения биологической безопасности.
Онищенко подчеркнул, что на данный момент неизвестно, какие вещества используются в электронных устройствах для курения, однако они точно вызывают зависимость.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
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