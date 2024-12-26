https://uz.sputniknews.ru/20241226/opasno-dlya-zdorovya-gennadiy-onischenko-o-veypax-47324656.html

Опасно для здоровья: Геннадий Онищенко о вейпах

Опасно для здоровья: Геннадий Онищенко о вейпах

Sputnik Узбекистан

На данный момент точно неизвестно, какие вещества используются в электронных устройствах для курения, однако они точно вызывают зависимость

2024-12-26T18:30+0500

2024-12-26T18:30+0500

2024-12-26T18:30+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

геннадий онищенко

вейпы

опасность

пресс-центр

sputnik

узбекистан

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Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в ходе видеомоста с подключением пресс-центра Sputnik Узбекистан рассказал о модной тенденции, связанной с употреблением вейпов. Спикер призвал к бдительности и осторожности, акцентируя внимание на важности обеспечения биологической безопасности. Онищенко подчеркнул, что на данный момент неизвестно, какие вещества используются в электронных устройствах для курения, однако они точно вызывают зависимость.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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