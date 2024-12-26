https://uz.sputniknews.ru/20241226/spetsialisty-iz-uzbekistana-provedut-v-afganistane-medosmotr-naseleniya-47311527.html

Специалисты из Узбекистана проводят в Афганистане медосмотр местного населения

Специалисты из Узбекистана проводят в Афганистане медосмотр местного населения

Sputnik Узбекистан

"Поезд "Саломатлик" (Здоровье), сформированный по распоряжению президента РУз, также доставил в соседнюю страну гуманитарную помощь в виде необходимых продуктов питания и медикаментов

2024-12-26T11:00+0500

2024-12-26T11:00+0500

2024-12-26T13:09+0500

узбекистан

афганистан

помощь

медики

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Афганистан прибыл поезд "Здоровье" с медицинским персоналом из Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области. Узбекские медики будут работать в Балхе до 30 декабря.Поезд, сформированный по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, также доставил в соседнюю страну гуманитарную помощь из необходимых продуктов питания и медикаментов, добавили в пресс-службе.В последние годы Афганистан сталкивается с серьезными проблемами в области здравоохранения. По данным афганского новостного портала Tolo news, нехватка ресурсов, слабая инфраструктура здравоохранения и зависимость от международной помощи лишили миллионы афганцев доступа к надлежащему медобслуживанию. Учитывая тот факт, что Афганистан демонстрирует один из самых высоких показателей материнской и детской смертности, страна срочно нуждается во внимании мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого медицинского обслуживания, поставок современного медицинского оборудования и повышения квалификации медработников, отмечает издание.

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