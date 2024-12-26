Специалисты из Узбекистана проводят в Афганистане медосмотр местного населения
11:00 26.12.2024 (обновлено: 13:09 26.12.2024)
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
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Поезд "Саломатлик" (Здоровье), сформированный по распоряжению президента РУз, также доставил в соседнюю страну гуманитарную помощь в виде необходимых продуктов питания и медикаментов.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Афганистан прибыл поезд "Здоровье" с медицинским персоналом из Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
"Поезд "Саломатлик" (Здоровье) с медицинским персоналом и врачами из Узбекистана прибыл в среду в провинцию Балх в Афганистане, где специалисты проведут осмотр и окажут помощь местному населению", — говорится в сообщении.
Узбекские медики будут работать в Балхе до 30 декабря.
Поезд, сформированный по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, также доставил в соседнюю страну гуманитарную помощь из необходимых продуктов питания и медикаментов, добавили в пресс-службе.
"Договоренность об оказании помощи в бесплатном медицинском обследовании афганского народа узбекскими врачами была достигнута в ходе недавней встречи представителей правительств Узбекистана и Афганистана", — говорится в сообщении.
В последние годы Афганистан сталкивается с серьезными проблемами в области здравоохранения. По данным афганского новостного портала Tolo news, нехватка ресурсов, слабая инфраструктура здравоохранения и зависимость от международной помощи лишили миллионы афганцев доступа к надлежащему медобслуживанию. Учитывая тот факт, что Афганистан демонстрирует один из самых высоких показателей материнской и детской смертности, страна срочно нуждается во внимании мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого медицинского обслуживания, поставок современного медицинского оборудования и повышения квалификации медработников, отмечает издание.