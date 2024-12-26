https://uz.sputniknews.ru/20241226/svo-uxodyaschiy-god-gasit-svet-na-ukraine-47312498.html

СВО: уходящий год "гасит свет" на Украине

СВО: уходящий год "гасит свет" на Украине

Sputnik Узбекистан

Череда военных поражений и катастрофическая для ВСУ ситуация на всех участках фронта не изменили антироссийской риторики и сути киевского режима

2024-12-26T16:40+0500

2024-12-26T16:40+0500

2024-12-26T16:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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Россия продолжает решать задачи демилитаризации и денацификации исключительно военными средствами, и четвертый год СВО не обещает бандеровской Украине ничего хорошего. ВС России утром 25 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Крылатые "Калибры" и Х-101, а также "Искандеры" и дроны поразили цели в Киеве, Днепропетровске (Зеленодольская ТЭЦ), Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Ивано-Франковске (Бурштынская ТЭС), Краматорске (Славянская ТЭС). Взрывы также отмечены в Винницкой и Хмельницкой областях. Вторые сутки горят секретные объекты в Киеве, самолеты F-16 и другие носители ракет SCALP/Storm Shadow на аэродромах ВСУ.Киевский узурпатор Владимир Зеленский сегодня в очередной раз солгал об уничтожении 50 из 70 российских ракет. Днем ранее он сообщил о нейтрализации аж 59 из 60 воздушных целей. Глава Минэнерго Украины Галущенко признал, что Россия провела массовую атаку по энергообъектам, которые обеспечивали электричеством и отоплением предприятия бандеровского ВПК.Стратегическая цель российских ракетных ударов – остановка производства и ремонта военной техники, снижение боеспособности ВСУ. Российские войска "гасят свет", и этим приближают светлый день достижения целей спецоперации.Между тем, над западными регионами России (Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской областями) минувшей ночью средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА, которые невозможно собрать (из западных комплектующих) в чистом поле, под дождем и снегом. Инженеры "незалежной" в лабораторных условиях продолжают экспериментировать с дальностью поражения исконно украинской ракеты "Трембита" (на сегодня – до 200 км), стремятся "достать Москву". Поэтому продолжение массированных ударов ВС России по украинским объектам энергетики и ВПК – необходимость и неизбежность, стратегия уходящего 2024-го и эстафета нового 2025 года.Стратегия ВСУ – от бедствия к катастрофеЗа время российской специальной военной операции уничтожены несколько украинских армий образца февраля 2022 года: около 1 млн военнослужащих убитыми и ранеными, более 650 самолетов и 280 вертолетов, 38500 беспилотных летательных аппаратов, 590 ЗРК, 1500 РСЗО, почти 2000 танков и других боевых бронемашин, 19990 артиллерийских орудий и минометов. Только на Курском направлении за неполных пять месяцев ВСУ потеряли убитыми более 43700 военнослужащих – это двадцать полнокровных бригад.Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 24 декабря констатировал, что ВС России владеют инициативой на всей линии фронта, наносят удары одновременно на нескольких направлениях, а ВСУ постоянно отступают с большими потерями живой силы и техники.Британский военный аналитик Александр Меркурис дополнил обзор польского стратега: "Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Все украинские атаки и контратаки безуспешны. Украинские войска все больше деморализованы… Картина катастрофическая".Даже издание "Украинская правда" не скрывает "хаос в управлении войсками" и динамику отступления: ВСУ потеряли в Донбассе в июне – 100 км², в сентябре – 400 км², в ноябре – 610 км². Более того, украинские СМИ прогнозируют скорое наступление российских войск на Херсонском направлении, с форсированием Днепра.Неслучайно в Европарламенте возникло смелое предположение о "самом логичном" завершении конфликта на Украине – возвращении всех русскоязычных территорий в Россию, с отказом Киева от вступления в НАТО. Вероятно, автор прогноза, болгарский депутат Европарламента Петар Волгин сам не знает, насколько русскоязычен город Киев (не существует ни одного построенного Украиной города).С другой стороны, Москва не имеет иллюзий относительно легкости урегулирования вооруженного конфликта на Украине в связи с приходом в Белый дом новой администрации. Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня подчеркнул, что проблему можно разрешить лишь с учетом законных интересов РФ и других стран, заключением непростых договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе. Поэтому российские войска в зонах СВО и КТО продолжают эффективно перемалывать бандеровские вооруженные формирования и натовских "добровольцев" ВСУ, западный "железный поток" вооружений и техники, мифы "исключительности".В "котлах" украинского ТВД почти три года "вываривается" старый мир, основанный на "правилах" США и НАТО. Здесь формируется новая система равной и неделимой безопасности многополярного мира. Поэтому Новый 2025 год вряд ли станет проще уходящего старого.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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