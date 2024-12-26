Узбекские тяжелоатлеты завоевали 44 медали на ЧА в Катаре

"Наш соотечественник Омадилло Олимов, выступавший в весовой категории +102 кг среди юниоров, в упражнении рывка поднял 156 кг, а в толчке — 205 кг, и, в сумме набрав 361 кг, стал абсолютным чемпионом континентального первенства, завоевав 3 золотые медали. Также, Олимов выступил и в категории молодежи и записал в актив сборной Узбекистана еще 3 бронзы", — говорится в сообщении.