Узбекские тяжелоатлеты завоевали 44 медали на ЧА в Катаре
© НОКВ Катаре завершился чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи.
© НОК
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В Катаре завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекские тяжелоатлеты завоевали 44 медали на ЧА в Катаре, сообщает НОК.
В Катаре завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. Финальный день турнира для делегации Узбекистана прошел успешно.
"Наш соотечественник Омадилло Олимов, выступавший в весовой категории +102 кг среди юниоров, в упражнении рывка поднял 156 кг, а в толчке — 205 кг, и, в сумме набрав 361 кг, стал абсолютным чемпионом континентального первенства, завоевав 3 золотые медали. Также, Олимов выступил и в категории молодежи и записал в актив сборной Узбекистана еще 3 бронзы", — говорится в сообщении.
Таким образом, юниорские и молодежные сборные страны завершили чемпионат Азии с 44 медалями — 17 золотыми, 17 серебряными и 10 бронзовыми.