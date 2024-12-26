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В Ташкенте открыли главную новогоднюю елку — фото
В Ташкенте открыли главную новогоднюю елку — фото
Sputnik Узбекистан
В столице Узбекистана 25 декабря перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои торжественно открыли главную новогоднюю елку
2024-12-26T17:50+0500
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Каждый год с наступлением новогодних праздников и взрослые и дети ждут, когда зажгутся огни на главной елке. Главная новогодняя елка Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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елка ташкент
елка ташкент

В Ташкенте открыли главную новогоднюю елку — фото

17:50 26.12.2024
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В столице Узбекистана 25 декабря перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои торжественно открыли главную новогоднюю елку.
Каждый год с наступлением новогодних праздников и взрослые и дети ждут, когда зажгутся огни на главной елке.
Главная новогодняя елка Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главная елка страны открывает череду новогодних праздников

Главная елка страны открывает череду новогодних праздников - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главная елка страны открывает череду новогодних праздников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь расположены святящиеся инсталляции, фотозоны и ларьки с вкусностями

Здесь расположены святящиеся инсталляции, фотозоны и ларьки с вкусностями - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь расположены святящиеся инсталляции, фотозоны и ларьки с вкусностями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Детишкам есть где разгуляться

Детишкам есть где разгуляться - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Детишкам есть где разгуляться

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый может почувствовать приближение волшебного праздника и отдохнуть от повседневных забот

Каждый может почувствовать приближение волшебного праздника и отдохнуть от повседневных забот - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый может почувствовать приближение волшебного праздника и отдохнуть от повседневных забот

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ежедневно здесь будут проходить концерты, выступления эстрадных звезд, цирковые представления, шоу-программы

Ежедневно здесь будут проходить концерты, выступления эстрадных звезд, цирковые представления, шоу-программы - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ежедневно здесь будут проходить концерты, выступления эстрадных звезд, цирковые представления, шоу-программы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Это место — центр притяжения для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу волшебства

Это место — центр притяжения для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу волшебства - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Это место — центр притяжения для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу волшебства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Окунуться в атмосферу Нового года легче легкого: здесь все к этому располагает

Окунуться в атмосферу Нового года легче легкого: здесь все к этому располагает - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Окунуться в атмосферу Нового года легче легкого: здесь все к этому располагает

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эта новогодняя площадка — в топе самых посещаемых

Эта новогодняя площадка — в топе самых посещаемых - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эта новогодняя площадка — в топе самых посещаемых

© Sputnik / Бахром Хатамов

Новогодние праздники — это возможность хоть ненадолго вернуться в детство

Новогодние праздники — это возможность хоть ненадолго вернуться в детство - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Новогодние праздники — это возможность хоть ненадолго вернуться в детство

© Sputnik / Бахром Хатамов

Высота новогодней красавицы — 33 метра, а с учетом звезды — 35 метров

Высота новогодней красавицы — 33 метра, а с учетом звезды — 35 метров - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Высота новогодней красавицы — 33 метра, а с учетом звезды — 35 метров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный символ Нового года не сменил локацию, но остался столь же ярким и притягательным , как и в прошлые годы

Главный символ Нового года не сменил локацию, но остался столь же ярким и притягательным , как и в прошлые годы - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный символ Нового года не сменил локацию, но остался столь же ярким и притягательным , как и в прошлые годы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кроме главной, на площади установили четыре небольшие елки, более 300 декоративных элементов и большую сцену для праздничных мероприятий

Кроме главной, на площади установили четыре небольшие елки, более 300 декоративных элементов и большую сцену для праздничных мероприятий - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кроме главной, на площади установили четыре небольшие елки, более 300 декоративных элементов и большую сцену для праздничных мероприятий

© Sputnik / Бахром Хатамов

Новогодние праздники олицетворяют доброту и тепло семейного очага, радость от общения с близкими, друзьями и родственниками

Новогодние праздники олицетворяют доброту и тепло семейного очага, радость от общения с близкими, друзьями и родственниками - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Новогодние праздники олицетворяют доброту и тепло семейного очага, радость от общения с близкими, друзьями и родственниками

© Sputnik / Бахром Хатамов

Новогоднее настроение создает и праздничная иллюминация

Новогоднее настроение создает и праздничная иллюминация - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Новогоднее настроение создает и праздничная иллюминация

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сияющие огнями красавицы-елки вновь переносят нас в детство с магическими словами "Елочка, гори!"

Сияющие огнями красавицы-елки вновь переносят нас в детство с магическими словами &quot;Елочка, гори!&quot; - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сияющие огнями красавицы-елки вновь переносят нас в детство с магическими словами "Елочка, гори!"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Светящиеся цифры напоминают о приближении года, который , возможно, для кого-то станет судьбоносным

Светящиеся цифры напоминают о приближении года, который , возможно, для кого-то станет судьбоносным - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Светящиеся цифры напоминают о приближении года, который , возможно, для кого-то станет судьбоносным

© Sputnik / Бахром Хатамов

Украшают елку 33 тысячи игрушек и 3,5 тысячи светодиодных гирлянд общей длиной 14 тысяч метров

Украшают елку 33 тысячи игрушек и 3,5 тысячи светодиодных гирлянд общей длиной 14 тысяч метров - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Украшают елку 33 тысячи игрушек и 3,5 тысячи светодиодных гирлянд общей длиной 14 тысяч метров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сказочные персонажи приветствуют жителей и гостей столицы

Сказочные персонажи приветствуют жителей и гостей столицы - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сказочные персонажи приветствуют жителей и гостей столицы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздничная площадь будет открыта для горожан и гостей столицы до 10 января 2025 года

Праздничная площадь будет открыта для горожан и гостей столицы до 10 января 2025 года - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздничная площадь будет открыта для горожан и гостей столицы до 10 января 2025 года

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