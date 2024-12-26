https://uz.sputniknews.ru/20241226/v-tashkente-otkryli-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-47319565.html

В Ташкенте открыли главную новогоднюю елку — фото

В Ташкенте открыли главную новогоднюю елку — фото

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана 25 декабря перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои торжественно открыли главную новогоднюю елку

2024-12-26T17:50+0500

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Каждый год с наступлением новогодних праздников и взрослые и дети ждут, когда зажгутся огни на главной елке. Главная новогодняя елка Ташкента — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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