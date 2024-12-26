В Ташкенте открыли главную новогоднюю елку — фото
Главная елка страны открывает череду новогодних праздников
Главная елка страны открывает череду новогодних праздников
Здесь расположены святящиеся инсталляции, фотозоны и ларьки с вкусностями
Здесь расположены святящиеся инсталляции, фотозоны и ларьки с вкусностями
Детишкам есть где разгуляться
Детишкам есть где разгуляться
Каждый может почувствовать приближение волшебного праздника и отдохнуть от повседневных забот
Каждый может почувствовать приближение волшебного праздника и отдохнуть от повседневных забот
Ежедневно здесь будут проходить концерты, выступления эстрадных звезд, цирковые представления, шоу-программы
Ежедневно здесь будут проходить концерты, выступления эстрадных звезд, цирковые представления, шоу-программы
Это место — центр притяжения для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу волшебства
Это место — центр притяжения для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу волшебства
Окунуться в атмосферу Нового года легче легкого: здесь все к этому располагает
Окунуться в атмосферу Нового года легче легкого: здесь все к этому располагает
Эта новогодняя площадка — в топе самых посещаемых
Эта новогодняя площадка — в топе самых посещаемых
Новогодние праздники — это возможность хоть ненадолго вернуться в детство
Новогодние праздники — это возможность хоть ненадолго вернуться в детство
Высота новогодней красавицы — 33 метра, а с учетом звезды — 35 метров
Высота новогодней красавицы — 33 метра, а с учетом звезды — 35 метров
Главный символ Нового года не сменил локацию, но остался столь же ярким и притягательным , как и в прошлые годы
Главный символ Нового года не сменил локацию, но остался столь же ярким и притягательным , как и в прошлые годы
Кроме главной, на площади установили четыре небольшие елки, более 300 декоративных элементов и большую сцену для праздничных мероприятий
Кроме главной, на площади установили четыре небольшие елки, более 300 декоративных элементов и большую сцену для праздничных мероприятий
Новогодние праздники олицетворяют доброту и тепло семейного очага, радость от общения с близкими, друзьями и родственниками
Новогодние праздники олицетворяют доброту и тепло семейного очага, радость от общения с близкими, друзьями и родственниками
Новогоднее настроение создает и праздничная иллюминация
Новогоднее настроение создает и праздничная иллюминация
Сияющие огнями красавицы-елки вновь переносят нас в детство с магическими словами "Елочка, гори!"
Сияющие огнями красавицы-елки вновь переносят нас в детство с магическими словами "Елочка, гори!"
Светящиеся цифры напоминают о приближении года, который , возможно, для кого-то станет судьбоносным
Светящиеся цифры напоминают о приближении года, который , возможно, для кого-то станет судьбоносным
Украшают елку 33 тысячи игрушек и 3,5 тысячи светодиодных гирлянд общей длиной 14 тысяч метров
Украшают елку 33 тысячи игрушек и 3,5 тысячи светодиодных гирлянд общей длиной 14 тысяч метров
Сказочные персонажи приветствуют жителей и гостей столицы
Сказочные персонажи приветствуют жителей и гостей столицы
Праздничная площадь будет открыта для горожан и гостей столицы до 10 января 2025 года
Праздничная площадь будет открыта для горожан и гостей столицы до 10 января 2025 года