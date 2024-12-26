https://uz.sputniknews.ru/20241226/v-uzbekistane-startovala-aktsiya-aktualnye-10-dney-47310079.html
В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней"
В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней"
Sputnik Узбекистан
Цель мероприятий — поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике
2024-12-26T09:50+0500
2024-12-26T09:50+0500
2024-12-26T09:50+0500
общество
узбекистан
экология
новый год
акция
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней", сообщает пресс-служба Республиканского центра организации работ санитарной очистки. В этот период во всех регионах страны Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при Минэкологии, а также профильные предприятия очистят территории от твердых бытовых отходов. Кроме того, предпримут необходимые меры для поддержания чистоты в махаллях, предотвращения накопления отходов во время праздников и обеспечения строгого соблюдения графика их вывоза. Цель мероприятий в рамках акции "Актуальные 10 дней" – поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике. В связи с этим физических и юридических лиц попросили ответственно относиться к вопросам, связанным с отходами, в частности, не выбрасывать мусор в неположенных местах, напомнив, что любое экологическое правонарушение влечет за собой ответственность по порядку, установленном законодательством.
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узбекистан акция экология
узбекистан акция экология
В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней"
Цель мероприятий — поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik.
В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней", сообщает
пресс-служба Республиканского центра организации работ санитарной очистки.
"С 25 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в республике проводятся мероприятия по уборке территорий в рамках акции "Актуальные 10 дней", организованной министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата", — говорится в сообщении.
В этот период во всех регионах страны Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при Минэкологии, а также профильные предприятия очистят территории от твердых бытовых отходов. Кроме того, предпримут необходимые меры для поддержания чистоты в махаллях, предотвращения накопления отходов во время праздников и обеспечения строгого соблюдения графика их вывоза.
Цель мероприятий в рамках акции "Актуальные 10 дней" – поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике.
В связи с этим физических и юридических лиц попросили ответственно относиться к вопросам, связанным с отходами, в частности, не выбрасывать мусор в неположенных местах, напомнив, что любое экологическое правонарушение влечет за собой ответственность по порядку, установленном законодательством.