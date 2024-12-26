https://uz.sputniknews.ru/20241226/v-uzbekistane-startovala-aktsiya-aktualnye-10-dney-47310079.html

В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней"

В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней"

Sputnik Узбекистан

Цель мероприятий — поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике

2024-12-26T09:50+0500

2024-12-26T09:50+0500

2024-12-26T09:50+0500

общество

узбекистан

экология

новый год

акция

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала акция "Актуальные 10 дней", сообщает пресс-служба Республиканского центра организации работ санитарной очистки. В этот период во всех регионах страны Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики при Минэкологии, а также профильные предприятия очистят территории от твердых бытовых отходов. Кроме того, предпримут необходимые меры для поддержания чистоты в махаллях, предотвращения накопления отходов во время праздников и обеспечения строгого соблюдения графика их вывоза. Цель мероприятий в рамках акции "Актуальные 10 дней" – поддержание чистоты окружающей среды во время новогодних праздников и улучшение экологической ситуации в республике. В связи с этим физических и юридических лиц попросили ответственно относиться к вопросам, связанным с отходами, в частности, не выбрасывать мусор в неположенных местах, напомнив, что любое экологическое правонарушение влечет за собой ответственность по порядку, установленном законодательством.

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