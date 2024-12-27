https://uz.sputniknews.ru/20241227/afisha-prazdnik-vyxodnoy-podborka-meropriyatiya-tashkent-47314165.html

Куда пойти на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Балет "Щелкунчик", цирковое представление и концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

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новый год в узбекистане

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28 декабря, субботаТеатрализованное шоу "Один дома"Во Дворце искусств "Туркистон" пройдет новогоднее шоу "Один дома" по мотивам одноименного фильма.X Международная биеннале детского рисунка "Радости Ташкента"На выставке в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы покажут 3 тыс. работ детей от 5 до 15 лет из 24 стран.Выставка ювелирных украшенийВ галерее представят уникальные авторские изделия в единичном экземпляре Улугбека Холмуродова, выполненные в период с 1995 по 2006 год.29 декабря, воскресеньеСказка "Снежная королева"В Узбекском Национальном театре кукол представят постановку полюбившейся многим сказки.Гончарный мастер-классУчастники смогут слепить вазу, тарелку, чашку или подсвечник. Для желающих доступна услуга обжига готового изделия.Шоу-программа в паркеГостей ждут новогодние спектакли, шоу иллюзиониста, аниматоры и музыкальное afterparty.30 декабря, понедельникФотовыставка Стюарта ЛоусенаВ Галерее изобразительного искусства Узбекистана пройдет фотовыставка британского фотографа Стюарта Лоусена "Йер. Лица Прованса". Экспозиция посвящена жизни южного французского городка Йер, его жителям, архитектуре и уникальной атмосфере Прованса.Ярмарка локальных брендов "Тепло"Гостей ждут товары для дома, аксессуары, украшения, косметика, бакалея, книги, блокноты и другие изделия ручной работы от локальных брендов.Новогодняя программа в конном клубеДетей и взрослых ждут музыкальное представление на лошадях "Времена года", пробный круг верхом, а также памятное фото с пони и Дедом Морозом.31 декабря, вторникЦирковое представлениеВ Ташкентском цирке покажут представление "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса".Новогодний фестиваль в паркеПосетителей ждет развлекательная шоу-программа и выступление группы Benom.Выставка Regeneration Art SpaceВ Tashkent City Mall пройдет выставка Regeneration Art Space, где молодые художники представят современное искусство Узбекистана. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца в рамках четырех слотов.1 января, средаВиртуальный марафонВ Ташкенте пройдет Центральноазиатский Новогодний виртуальный марафон с дистанциями 2025 м, 7 км, 21 км и 42 км. Участники бегут в любой точке мира, фиксируют трек с помощью спортивного приложения и отправляют скриншот забега по ссылке. Для тех, кто пробежит марафон в Ташкенте, предусмотрено вручение медали на финише в Ботаническом саду.Новогодняя программа в паркеГостей ждут показ сказок "Снежная королева" и "Алиса в стране чудес", аквагрим, мастер-классы, шоу с аниматорами, DJ сет и музыкальный парад.Катание на коньках под открытым небомЛедовый каток площадью 700 кв. метров, рассчитан на 100 человек. Для гостей предусмотрен прокат коньков, а рядом расположены фудкорнеры с разнообразной кухней. Каток открыт для всех, вход возможен со своими коньками.2 января, четвергМюзикл "Новогоднее приключение"Во Дворце профсоюзов Узбекистана покажут детский мюзикл "Новогоднее приключение". Зрителей ждет увлекательная история с песнями, танцами, яркими костюмами и сюрпризами.Спектакль "Щелкунчик"В ГАБТ имени Алишера Навои пройдет новогодний спектакль "Щелкунчик" с яркими декорациями, современными сценическими решениями и эффектными костюмами. Постановка создана под руководством хореографа Максима Петрова и дирижера Алибека Кабдурахманова.Шоу-программа в Планетарии Маленьких гостей ждет космический новогодний праздник "Звездные чудеса" с танцами, конкурсами и экскурсией по планетарию.

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