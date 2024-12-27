Куда пойти на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте
12:55 27.12.2024 (обновлено: 13:16 27.12.2024)
© Sputnik / Бахром Хатамов"Новогодний Ташкент: Город в праздничных огнях"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Балет "Щелкунчик", цирковое представление и концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
28 декабря, суббота
Театрализованное шоу "Один дома"
Во Дворце искусств "Туркистон" пройдет новогоднее шоу "Один дома" по мотивам одноименного фильма.
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билета: 60 – 80 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
X Международная биеннале детского рисунка "Радости Ташкента"
На выставке в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы покажут 3 тыс. работ детей от 5 до 15 лет из 24 стран.
Время: с 9.00 до 20.00
Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Выставка ювелирных украшений
В галерее представят уникальные авторские изделия в единичном экземпляре Улугбека Холмуродова, выполненные в период с 1995 по 2006 год.
Время: с 11.00 до 19.00
Место: HLMRDV gallery
Вход свободный
29 декабря, воскресенье
Сказка "Снежная королева"
В Узбекском Национальном театре кукол представят постановку полюбившейся многим сказки.
Время: 10.30, 12.30
Место: Узбекский театр кукол
Стоимость билетов: 27 — 39 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−256−8317, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Гончарный мастер-класс
Участники смогут слепить вазу, тарелку, чашку или подсвечник. Для желающих доступна услуга обжига готового изделия.
Время: 11.00, 14.00, 15.00
Место: Human House
Стоимость участия: взрослым — 95 тыс. сумов, детям (от 5 до 12 лет) — 75 тыс. сумов, обжиг одного изделия — 70 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−580−8831 (необходима регистрация по ссылке)
Шоу-программа в парке
Гостей ждут новогодние спектакли, шоу иллюзиониста, аниматоры и музыкальное afterparty.
Время: с 10.00
Место: Anhor park
Вход свободный
30 декабря, понедельник
Фотовыставка Стюарта Лоусена
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана пройдет фотовыставка британского фотографа Стюарта Лоусена "Йер. Лица Прованса". Экспозиция посвящена жизни южного французского городка Йер, его жителям, архитектуре и уникальной атмосфере Прованса.
Время: с 10.00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Телефоны для справок: (+998) 71-209-8029, (+998) 71-209-8015
Вход свободный
Ярмарка локальных брендов "Тепло"
Гостей ждут товары для дома, аксессуары, украшения, косметика, бакалея, книги, блокноты и другие изделия ручной работы от локальных брендов.
Время: 10.00 – 23.00
Место: Tashkent City Mall
Вход свободный
Новогодняя программа в конном клубе
Детей и взрослых ждут музыкальное представление на лошадях "Времена года", пробный круг верхом, а также памятное фото с пони и Дедом Морозом.
Время: 11.00
Место: конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 150 тыс. сумов (необходима регистрация)
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
31 декабря, вторник
Цирковое представление
В Ташкентском цирке покажут представление "Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса".
Время: 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Место: Цирк
Стоимость билетов: взрослым 40 – 50 тыс. сумов, детям до 3-х лет бесплатно
Телефон для справок: (+998) 71−244−3509
Новогодний фестиваль в парке
Посетителей ждет развлекательная шоу-программа и выступление группы Benom.
Время: 19.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
Выставка Regeneration Art Space
В Tashkent City Mall пройдет выставка Regeneration Art Space, где молодые художники представят современное искусство Узбекистана. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца в рамках четырех слотов.
Время: с 10.00 до 23.00
Место: Tashkent City Mall
Вход свободный
1 января, среда
Виртуальный марафон
В Ташкенте пройдет Центральноазиатский Новогодний виртуальный марафон с дистанциями 2025 м, 7 км, 21 км и 42 км. Участники бегут в любой точке мира, фиксируют трек с помощью спортивного приложения и отправляют скриншот забега по ссылке. Для тех, кто пробежит марафон в Ташкенте, предусмотрено вручение медали на финише в Ботаническом саду.
Время: 12.00 – 16.00 (работа финишного пункта)
Стоимость участия: 250 тыс. сумов, детям до 3-х лет бесплатно
Обязательна предварительная регистрация по ссылке
Новогодняя программа в парке
Гостей ждут показ сказок "Снежная королева" и "Алиса в стране чудес", аквагрим, мастер-классы, шоу с аниматорами, DJ сет и музыкальный парад.
Время: 12.00 – 20.00
Место: Dream Park
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−200−4008
Катание на коньках под открытым небом
Ледовый каток площадью 700 кв. метров, рассчитан на 100 человек. Для гостей предусмотрен прокат коньков, а рядом расположены фудкорнеры с разнообразной кухней. Каток открыт для всех, вход возможен со своими коньками.
Время: 14.00 – 23.00
Место: Tashkent City Mall
Стоимость: взрослым вместе с арендой коньков — 100 тыс. сумов за 50 минут, детям вместе с арендой коньков — 50 тыс. сумов за 50 минут
2 января, четверг
Мюзикл "Новогоднее приключение"
Во Дворце профсоюзов Узбекистана покажут детский мюзикл "Новогоднее приключение". Зрителей ждет увлекательная история с песнями, танцами, яркими костюмами и сюрпризами.
Время: 11.00, 14.00
Место: Дворец профсоюзов Узбекистана
Стоимость билетов: 60 – 80 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071
Спектакль "Щелкунчик"
В ГАБТ имени Алишера Навои пройдет новогодний спектакль "Щелкунчик" с яркими декорациями, современными сценическими решениями и эффектными костюмами. Постановка создана под руководством хореографа Максима Петрова и дирижера Алибека Кабдурахманова.
Время: 19.00
Место: ГАБТ Алишера Навои
Стоимость билетов: 100 – 500 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Шоу-программа в Планетарии
Маленьких гостей ждет космический новогодний праздник "Звездные чудеса" с танцами, конкурсами и экскурсией по планетарию.
Время: 13.00, 15.00
Место: Планетарий
Стоимость билетов: 80 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134