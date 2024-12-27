https://uz.sputniknews.ru/20241227/dolya-dollara-v-mirovyx-rezervax-obnovila-30-letniy-minimum-mvf-47353220.html

Доля доллара в мировых резервах обновила 30-летний минимум — МВФ

Доля доллара в мировых резервах обновила 30-летний минимум — МВФ

Sputnik Узбекистан

Согласно данным МВФ, доля доллара в мировых резервах упала до 57,4 процента. Это самый низкий показатель, зарегистрированный за последние 30 лет.

2024-12-27T15:04+0500

2024-12-27T15:04+0500

2024-12-27T16:08+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия. Об этом говорится в анализе РИА Новости, проведенном на основании данных Международного валютного фонда.Отмечается что доля американской валюты в международных резервах сокращалась второй квартал подряд — с июля по сентябрь она снизилась на 0,85 процентного пункта, а за год — на 1,8. По итогам квартала показатель опустился до 57,4% — минимума с 1995 года (более ранней статистики не предоставлено).Единственной другой валютой, продемонстрировавшей снижение в третьем квартале, стал швейцарский франк — его доля опустилась с 0,2% в апреле – июне до минимальных с конца 2021 года 0,17%.Основной причиной снижения доли доллара стал рост вложений в евро. В третьем квартале его доля увеличилась до 20,02%, тогда как в апреле — июне составляла 19,75%. Еще 0,23 процентного пункта прибавили валюты не из числа резервных — теперь на них приходится 4,46% от всех резервов. А доля иены выросла за квартал на 0,22 процентного пункта — до 5,82%, что стало максимальным значением с конца марта 2021 года.Удалось развернуть тренд на снижение юаня: в июле – сентябре его доля выросла после сокращения девять кварталов подряд — хотя и всего до 2,17% по сравнению с 2,14 процента кварталом ранее. Доля остальных резервных валют также немного увеличилась — фунта стерлингов и австралийского доллара — на 0,03 процентного пункта, канадского доллара — на 0,06.

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