https://uz.sputniknews.ru/20241227/istoricheskoe-sobytie-mirziyoev-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-knr-kyrgyzstan-uzbekistan-47356778.html

Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР–Кыргызстан–Узбекистан

Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР–Кыргызстан–Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.

2024-12-27T16:45+0500

2024-12-27T16:45+0500

2024-12-27T17:25+0500

железная дорога

узбекистан

китай

кыргызстан

строительство

запуск

шавкат мирзиёев

трансафганская железная дорога

центральная азия

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана поздравил участников церемонии запуска строительства новой железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс–служба главы государства.А также подчеркнул, что формируется новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства государств.По словам узбекского лидера, проект также полностью соответствует целям инициативы "Пояса и пути", объединяющей сегодня многие страны мира во имя совместного устойчивого развития и процветания.По маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан будет построено 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.По оценкам, ввод в эксплуатацию этой магистрали послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии.В послании также говорится, что ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Трансафганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии.Мирзиёев подтвердил намерение Узбекистана активно участвовать во всех этапах строительства железной дороги, задействовав в полном объеме все имеющиеся технические и интеллектуальные ресурсы.Выразил уверенность, что совместными усилиями этот транспортный коридор станет еще одним символом крепкой дружбы, партнерства и прогресса.

узбекистан

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железная дорога магистраль мирзиёев китай – кыргызстан – узбекистан транспортный коридор