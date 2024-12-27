https://uz.sputniknews.ru/20241227/istoricheskoe-sobytie-mirziyoev-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-knr-kyrgyzstan-uzbekistan-47356778.html
Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР–Кыргызстан–Узбекистан
Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР–Кыргызстан–Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.
2024-12-27T16:45+0500
2024-12-27T16:45+0500
2024-12-27T17:25+0500
железная дорога
узбекистан
китай
кыргызстан
строительство
запуск
шавкат мирзиёев
трансафганская железная дорога
центральная азия
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана поздравил участников церемонии запуска строительства новой железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает пресс–служба главы государства.А также подчеркнул, что формируется новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства государств.По словам узбекского лидера, проект также полностью соответствует целям инициативы "Пояса и пути", объединяющей сегодня многие страны мира во имя совместного устойчивого развития и процветания.По маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан будет построено 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.По оценкам, ввод в эксплуатацию этой магистрали послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии.В послании также говорится, что ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Трансафганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии.Мирзиёев подтвердил намерение Узбекистана активно участвовать во всех этапах строительства железной дороги, задействовав в полном объеме все имеющиеся технические и интеллектуальные ресурсы.Выразил уверенность, что совместными усилиями этот транспортный коридор станет еще одним символом крепкой дружбы, партнерства и прогресса.
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железная дорога магистраль мирзиёев китай – кыргызстан – узбекистан транспортный коридор
железная дорога магистраль мирзиёев китай – кыргызстан – узбекистан транспортный коридор
Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР–Кыргызстан–Узбекистан
16:45 27.12.2024 (обновлено: 17:25 27.12.2024)
Ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана поздравил участников церемонии запуска строительства новой железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом сообщает
пресс–служба главы государства.
"Полгода назад было подписано первое полноценное Соглашение о реализации данного стратегического транс-регионального проекта. За короткое время завершена подготовка технической документации. А сегодня мы даем старт непосредственно строительным работам. Это поистине историческое событие, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет", — отметил президент Узбекистана.
А также подчеркнул, что формируется новая транспортная артерия международного значения, которая свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства государств.
По словам узбекского лидера, проект также полностью соответствует целям инициативы "Пояса и пути", объединяющей сегодня многие страны мира во имя совместного устойчивого развития и процветания.
"Хотел бы особо отметить большой эффект строительства новой железной дороги для экономик наших стран и нашего обширного региона. Этот крупный инфраструктурный проект предусматривает широкую кооперацию на основе передовых инженерных, инновационных и цифровых решений, с соблюдением высоких экологических стандартов", — отметил Мирзиёев.
По маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан будет построено 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.
По оценкам, ввод в эксплуатацию этой магистрали послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии.
В послании также говорится, что ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.
В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Трансафганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии.
"Очевидно, что экономические выгоды ощутят все наши страны. Будут созданы сотни новых предприятий и десятки тысяч рабочих мест. И, конечно, этот проект будет способствовать возрождению Великого шелкового пути, развитию культурно-гуманитарного обмена, дальнейшему сближению наших народов", — констатировал глава государства.
Мирзиёев подтвердил намерение Узбекистана активно участвовать во всех этапах строительства железной дороги, задействовав в полном объеме все имеющиеся технические и интеллектуальные ресурсы.
Выразил уверенность, что совместными усилиями этот транспортный коридор станет еще одним символом крепкой дружбы, партнерства и прогресса.
"Хочу пожелать больших успехов инженерам, строителям, всем, кто участвует в реализации этого стратегического проекта. Сегодня Вашими руками создается общее будущее наших стран, нашего региона", — заключил президент Узбекистана.