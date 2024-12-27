https://uz.sputniknews.ru/20241227/sokraschenie-bednosti-migranty-sport-podderjka-jenschin-chto-izmenitsya-v-2025-godu-47341461.html

Сокращение бедности, мигранты, спорт, поддержка женщин: что изменится в 2025 году?

Сокращение бедности, мигранты, спорт, поддержка женщин: что изменится в 2025 году?

Sputnik Узбекистан

О том, какие законы вступят в силу в следующем году, можно узнать в материале Sputnik Узбекистан.

2024-12-27T14:17+0500

2024-12-27T14:17+0500

2024-12-27T15:50+0500

изменения

узбекистан

законодательство

мигранты

спорт

ювелирная промышленность

образование

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане вступят в силу законы, направленные на сокращение бедности, создание новых возможностей для мигрантов, развитие некоторых видов спорта и поддержку женщин. Sputnik Узбекистан отобрал основные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.Будет запущена информационная система цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукциюУказом президента "О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в республике" утверждена стратегия обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания Узбекистана до 2030 года.До конца 2025 года будет разработана единая межведомственная Национальная информационная платформа, призванная организовать:Также к 1 марта 2025 года будет запущена и интегрирована с Национальной информационной платформой система "Электронный агропромышленный рынок". Он предоставляет непрерывную, надежную и точную информацию о сельскохозяйственных и пищевых продуктах и ​​их рыночных ценах.Лицам, временно работающим за границей, будет оказана поддержкаВ апреле был принят указ президента "О совершенствовании процессов трудовой миграции и дополнительных мерах по поддержке лиц, занятых на временной работе за рубежом".К 1 июля 2025 года будут созданы:Единая межведомственная и полностью интегрированная электронная база данных, позволяющая вести точный учет входящих и выезжающих лиц;мобильное приложение, которое позволяет размещать информацию о стране и вакансиях там, мигрантам общаться онлайн и осуществлять денежные переводы, связываться с организациями, которые помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Легализована букмекерская деятельностьСогласно указу президента "О мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и рискованных игр", с 1 января 2025 года в Интернете будет разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, и букмекерская деятельность.Также лотерейная, онлайн-игры и букмекерская деятельность буду осуществляться на основании лицензий, выдаваемых Национальным агентством перспективных проектов в соответствии с законодательством.Участвовать в лотереях, онлайн-играх и букмекерских ставках, организованных на основании лицензий, смогут только совершеннолетние резиденты и нерезиденты Узбекистана.С 1 января 2025 года сроком на 5 лет устанавливается порядок налогообложения деятельности по организации лотерей и игр в сети Интернет и букмекерской деятельности, который предусматривает следующее:Физическим лицам будут выделяться "зеленые" ипотечные кредитыВ соответствии с указом президента "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов предоставления ипотечных кредитов в 2024 году и улучшению жилищных условий населения" будут выделяться "зеленые" ипотечные кредиты.Согласно документу, с 1 января 2025 года строительным организациям для строительства многоквартирных жилых домов на основе "зеленых" жилищных стандартов будут выделяться кредиты по ставке, превышающей основную ставку Центрального банка на 1%.До 1 апреля 2025 года будет внедрена практика выделения физическим лицам "зеленых" ипотечных кредитов на приобретение жилья, построенного на основе требований "зеленых" жилищных стандартов.Будет создан реестр лиц, совершивших притеснение и насилиеСогласно постановлению, в целях внедрения системы оказания первичных медицинских услуг лицам, пострадавшим от притеснения, находящимся в состоянии психологического стресса, будут созданы круглосуточные комнаты первичной помощи в экстренных приемных отделениях.С 1 января 2025 года органами внутренних дел будет вестись реестр лиц, совершивших или склонных к совершению насилия.Будет введен единый электронный реестр населения, содержащий гражданское состояние физических лиц и другие сведения об их личности.Он будет введен с 1 января 2025 года.Единый электронный регистр населения — это единая электронная база персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан, постоянно проживающих в Узбекистане, и лиц без гражданства.Реестр будет интегрирован с информационными системами соответствующих государственных органов и организаций. его можно будет использовать для оформления нотариальных действий, оказания банковских, коммунальных, страховых и других государственных услуг гражданам.Прием в бакалавриат государственных высших учебных заведений будет проводиться в 2 этапаС 2025/2026 учебного года прием на образовательные курсы, на которых иностранный язык является первым предметом в комплексе предметов, осуществляется на основании национального или международного сертификата, определяющего уровень владения иностранным языком.Для поступления во все государственные колледжи и техникумы по принципу "сначала испытания, потом отбор" абитуриенты будут выбирать колледж и техникум, профессию и специальность, форму обучения в течение десяти дней после объявления окончательного результата приема в учебные заведения.В районных и городских судах по уголовным делам будет введена должность следственного судьиСогласно указу президента "О мерах по дальнейшему усилению гарантий надежной защиты прав и свобод личности в оперативно-розыскной и следственной деятельности" с 1 января 2025 года в уголовных судах будет введена должность следственных судей.С этого момента выдача санкции на процессуальные решения на стадии досудебного производства по уголовным делам будет осуществляться следственными судьями.Будет внедрена вертикальная система непрерывного профессионального развития для работников дошкольных и школьных образовательных организаций.Согласно постановлению президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы непрерывного профессионального развития работников организаций дошкольного и школьного образования", с 1 января будет введен порядок повышения квалификации работников.Система основана на дифференцированных образовательных программах исходя из профессиональных потребностей и квалификационной категории работников организаций дошкольного и школьного образования.Документом утверждено Положение о порядке организации непрерывного профессионального развития педагогических кадров дошкольных и школьных учреждений. Оно определяет:Основные задачи непрерывного профессионального развития:Будут приняты меры по дальнейшему развитию волейболаСогласно постановлению президента "О мерах по дальнейшему развитию волейбольного спорта", с 2025 года ежегодно традиционно будут проводиться:Кубок Узбекистана "Volleyball stars" среди студентов высших образовательных учреждений, учащихся профессиональных образовательных и общих средних образовательных учреждений.трехэтапные республиканские соревнования (район (город) – область – республика) "Новый Узбекистан" по виду спорта "волейбол" среди работников министерств и ведомств;трехэтапный Кубок министерства дошкольного и школьного образования среди учащихся старших классов общих средних образовательных учреждений;спортивные соревнования по параволейболу среди лиц с инвалидностью.С 2025 года раз в два года будет проводиться международный турнир по волейболу "Великий шелковый путь" между государствами-членами Центрально-Азиатской ассоциации волейбола (CAVA).Будут приняты меры по дальнейшему развитию производства ювелирных изделийПринят указ президента "О мерах по дальнейшему развитию сферы производства ювелирных изделий и обеспечению их конкурентоспособности". Согласно документу, до конца 2025 года годовой объем производства ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней будет доведен до $1 млрд, а показатель экспорта – до $100 млн.Граждане будут иметь право на бесплатное получение медицинской помощи на основании электронной очередиВ соответствии с Указом президента "О мерах по внедрению механизмов государственного медицинского страхования", с 1 июля 2025 года граждане в районах (городах) и региональных медицинских учреждениях, где внедрены механизмы государственного медицинского страхования, будут иметь право на бесплатную плановую стационарную медицинскую помощь на основе электронной очереди.Правом на соответствующие услуги будут наделены плательщики подоходного налога с физлиц или соцналога, лица, уплачивающие налоги для расчета трудового стажа, а также несовершеннолетние, учащиеся, беременные и некоторые уязвимые слои населения.Будет сформирован реестр малоимущих семейРеестр малоимущих семей будет создан Национальным агентством социальной защиты. С 1 января 2025 года при трудоустройстве, самозанятости, налаживании предпринимательской деятельности официально незанятыми членами семей, получающих пособия и материальную помощь на детей из малообеспеченных семей, выплата данных пособий и материальной помощи будет продолжаться до окончания срока их выплаты, но на срок не более 6 месяцев.На члена семьи, включенной в реестр бедных семей, трудоустроившегося на работу с ежемесячной заработной платой в размере не менее 1,5-кратного минимального размера оплаты труда, социальный налог будет уплачиваться по ставке 1 процент в течение 3 лет.Меры поддержки бедным семьям будут оказываться на основе социального договора с учетом таких условий, как обеспечение занятости трудоспособных членов семьи, эффективное использование своих приусадебных земель (посев культур), получение образования, овладение профессией и изучение иностранных языков членами семей, в том числе детьми, а также контроль за их здоровьем, содержание в чистоте их жилья.Дети из бедных семей будут приниматься в государственные детские сады на льготной основеПринято постановление президента “О первоочередных мерах по реализации Программы “От бедности к благополучию”, согласно которому, с 1 января 2025 года дети из бедных семей будут приниматься в государственные дошкольные образовательные организации на льготной основе.К руководителям и их заместителям будут прикрепляться бедные семьи, находящиеся в трудном положении.Будут приняты меры по дальнейшему развитию хоккеяПринято постановление президента “О дополнительных мерах по развитию вида спорта хоккей”. Согласно документу, будут проводиться семинары-тренинги, а также научно-практические конференции с участием международных организаций и зарубежных специалистов по хоккею. Будут также приняты меры по организации практики студентов направления образования бакалавриата “Спортивная деятельность (хоккей)” на спортивных базах хоккейных клубов.Для Федерации хоккея Узбекистана, спортивных клубов и негосударственных спортивных образовательных организаций по виду спорта хоккей налог на прибыль будет снижен на 50% сроком на 3 года.Будут приняты меры по совершенствованию государственной политики в сфере занятости и сокращения бедностиПринято Постановление президента "О мерах по совершенствованию и повышению эффективности государственной политики в сфере занятости и сокращения бедности".До 1 декабря 2025 года будут созданы промышленные плантации, сады и виноградники на 50–100 гектарах земельных площадей сельскохозяйственного назначения, выделяемых на основе аренды, в 50-ти районах, в 2026 году — в остальных районах республики.Будут реализованы типовые проекты выращивания высокодоходной и экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции по принципу "один контур — одна продукция" на площади минимум 40 гектаров в районах, в которых земельные площади выделены на основе аренды.До 1 декабря 2025 года в махаллях, в которых не развита промышленность, будет запущено 1 000, в 2026 году — 2 000 проектов переработки сельскохозяйственной продукции и малого производства.Будут созданы центры профессиональных навыков на базе моноцентров "Ишга мархамат" и центров профессионального обучения, а также будет осуществлено следующее:с 1 января 2025 года будут организованы экспресс-курсы, предусматривающие продолжительность и сроки обучения, адаптированные к требованиям работодателей;с 1 марта 2025 года будет внедрен новый опыт, предоставляющий возможность формирования практических профессиональных навыков непосредственно на рабочем месте.Будет образовано Агентство миграцииПринят указ президента “О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционными процессами". Согласно указу, деятельность Агентства внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности прекращена и образовано Агентство миграции при Кабинете Министров.С 1 января 2025 года Агентству будет разрешено проводить контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости. На Агентство будет возложена обязанность размещать в пятидневный срок в электронном программном комплексе трудовой миграции "Xorijda ish" (работа за рубежом) протоколы, составленные по результатам любой проведенной им проверки, а также данные по количеству и характерным особенностям выявленных фактов нарушения законодательства в разрезе каждого проверенного субъекта.Систематически будут организовываться спортивные соревнования по стрелковым видам спортаЕжегодно, начиная с 2025 года, будут проводиться:кубок "Мерган" по стрелковым видам спорта среди сотрудников военизированных и правоохранительных органов;чемпионаты Узбекистана по стрелковым видам спорта среди определенных возрастных категорий.При детдомах Узбекистана появится "Дом матери" для женщин, оказавшихся в сложной ситуацииПрезидент Шавкат Мирзиёев подписал указ, в котором определены меры по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты детей.С 1 января 2025 года отменяется временный прием детей из малообеспеченных семей в дома милосердия и детские дома. При этом помощники хокимов и социальные работники принимают меры по выведению семей из бедности в рамках программы "От бедности к благополучию".Кроме того, с 1 февраля 2025 года в детских домах внедряется услуга "Дом матери" для матерей, в том числе беременных женщин, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и остались без поддержки близких родственников, в результате чего готовы отказаться от воспитания собственного ребенка.В частности, матерям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, и их детям (не достигшим возраста 4-х лет) будет предоставлен временный приют на срок до 1 года на основании социального договора, а центры социальных услуг "Инсон" помогут им в овладении профессией.Также, согласно документу, c 1 марта 2025 года официально занятым одиноким матерям (отцам) включенным в Реестр бедных семей, за счет средств Госфонда социальной защиты оказывается материальная помощь до 1,5 БРВ на одного ребенка для пользования услугами дошкольного образования до достижения ребенком (детьми) возраста трех лет.При этом, если дети – близнецы, то материальная помощь выделяется каждому из близнецов.Женщины с онкологическими заболеваниями будут проходить лечение бесплатноПринято постановление президента "О мерах по совершенствованию системы контроля онкологических заболеваний среди женщин".С 1 января 2025 года будут введены штатные единицы врача акушера-гинеколога для кабинета онкоконтроля, а также рентген-лаборантов для организации работы мобильных и стационарных маммографов в 2 смены, будет создан Центр расшифровки маммографических изображений, будет налажена деятельность референс-лаборатории по контролю за качеством тестовых систем, применяемых для диагностики вируса папилломы человекаБудут привлекаться негосударственные медицинские организации к скринингу рака шейки матки и молочной железы.Будет создана Каракалпакская академия научной и практической медицины.В соответствии с постановлением Президента "О мерах по созданию Каракалпакской академии научной и прикладной медицины", с 2025/2026 учебного года в Академии начнется подготовка высококвалифицированных медицинских кадров в клинической ординатуре. Академия заработает в полную силу с 1 октября.

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