https://uz.sputniknews.ru/20241227/stali-izvestny-itogi-zasedaniya-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-47359894.html

Стали известны итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета

Стали известны итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета

Sputnik Узбекистан

Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.

2024-12-27T17:52+0500

2024-12-27T17:52+0500

2024-12-27T17:52+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали об итогах состоявшегося в Ленинградской области заседания Высшего Евразийского экономического совета.В Ленинградской области России 26 декабря под председательством премьер-министра Армении, Председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Никола Пашиняна состоялось заседание ВЕЭС с участием глав стран Евразийского экономического союза, глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.В ходе заседания его участники приняли ряд важных документов:Вместе с тем главы стран Союза определили, что в 2025 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК будет Республика Беларусь.Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/kakie-predlojeniya-shavkat-mirziyoev-vydvinul-na-sammite-eaes-47333225.html

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