Стали известны итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета
© ЕЭК Флаги ЕАЭС
© ЕЭК
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Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали об итогах состоявшегося в Ленинградской области заседания Высшего Евразийского экономического совета.
В Ленинградской области России 26 декабря под председательством премьер-министра Армении, Председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Никола Пашиняна состоялось заседание ВЕЭС с участием глав стран Евразийского экономического союза, глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в городе Санкт-Петербурге принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя
Шавкат Мирзиёев в городе Санкт-Петербурге принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе заседания его участники приняли ряд важных документов:
Члены Совета утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год — системообразующий документ в этой сфере, разработанный Комиссией в соответствии с рекомендациями государств-членов.
Одобрен Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Лидерам стран Союза представлены доклады Комиссии о функционировании единого рынка услуг и либерализации отдельных секторов услуг в Евразийском экономическом союзе.
Подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), которое определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров Союза с третьими странами о создании единой транзитной системы.
Высший Евразийский экономический совет предоставил Исламской Республике Иран статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Вместе с тем главы стран Союза определили, что в 2025 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК будет Республика Беларусь.
Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.