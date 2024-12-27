https://uz.sputniknews.ru/20241227/uzbekistan-egipet-budut-sotrudnichat-v-ekologicheskoy-i-turisticheskoy-sferax-47326211.html

Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум

Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум

Sputnik Узбекистан

Речь идет в том числе об увеличении туристического потока между двумя странами, развитии творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижении национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.

2024-12-27T10:50+0500

2024-12-27T10:50+0500

2024-12-27T10:59+0500

узбекистан

египет

экология

туризм

охрана окружающей среды

азиз абдухакимов

меморандум

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены укреплять и развивать сотрудничество в экологической и туристической сферах. Перспективы такого взаимодействия рассмотрели на встрече министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, которая приехала в Ташкент в рамках 7-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.В ходе встречи делегатам рассказали о ряде экологических инициатив, запущенных в стране для озеленения, решения проблем окружающей среды, предотвращения пыльно-песчаных бурь и восстановления экосистемы региона Приаралья.В этом направлении Абдухакимов отметил интерес к египетскому проекту по посадке 100 млн деревьев в Синайской пустыне и в других районах страны. Особо отмечена инициатива президента, который объявил 2025 год в Узбекистане "Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.В рамках встречи стороны также обсудили разработку "Программы сотрудничества в сфере туризма между правительствами Узбекистана и Египта на 2025 – 2027 годы". Особое внимание уделили росту туристического потока между двумя странами, развитию творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижению национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области экологического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Арабской Республикой Египет.Достигнута договоренность создать рабочую группу и назначить ответственных от двух министерств.Делегация Египта также посетила Ситуационный Центр министерства экологии, где ознакомилась с системой мониторинга окружающей среды, внедрением цифровых технологий для отслеживания экологических нарушений и механизмами оперативного реагирования на них.

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