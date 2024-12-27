Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум
10:50 27.12.2024 (обновлено: 10:59 27.12.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовВолшебная Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь идет в том числе об увеличении туристического потока между двумя странами, развитии творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижении национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены укреплять и развивать сотрудничество в экологической и туристической сферах. Перспективы такого взаимодействия рассмотрели на встрече министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, которая приехала в Ташкент в рамках 7-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.
В ходе встречи делегатам рассказали о ряде экологических инициатив, запущенных в стране для озеленения, решения проблем окружающей среды, предотвращения пыльно-песчаных бурь и восстановления экосистемы региона Приаралья.
© Министерство ЭкологииУзбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
© Министерство Экологии
В этом направлении Абдухакимов отметил интерес к египетскому проекту по посадке 100 млн деревьев в Синайской пустыне и в других районах страны. Особо отмечена инициатива президента, который объявил 2025 год в Узбекистане "Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.
В рамках встречи стороны также обсудили разработку "Программы сотрудничества в сфере туризма между правительствами Узбекистана и Египта на 2025 – 2027 годы". Особое внимание уделили росту туристического потока между двумя странами, развитию творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижению национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.
В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области экологического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Арабской Республикой Египет.
© Министерство ЭкологииУзбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
© Министерство Экологии
"В этом контексте стороны договорились о регулярном проведении двусторонних консультаций для мониторинга реализации подписанного меморандума и выработки новых инициатив, способствующих укреплению сотрудничества в экологической и туристической сферах", — отметили в министерстве.
Достигнута договоренность создать рабочую группу и назначить ответственных от двух министерств.
© Министерство ЭкологииУзбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
© Министерство Экологии
Делегация Египта также посетила Ситуационный Центр министерства экологии, где ознакомилась с системой мониторинга окружающей среды, внедрением цифровых технологий для отслеживания экологических нарушений и механизмами оперативного реагирования на них.