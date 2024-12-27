Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241227/uzbekistan-egipet-budut-sotrudnichat-v-ekologicheskoy-i-turisticheskoy-sferax-47326211.html
Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум
Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум
Sputnik Узбекистан
Речь идет в том числе об увеличении туристического потока между двумя странами, развитии творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижении национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.
2024-12-27T10:50+0500
2024-12-27T10:59+0500
узбекистан
египет
экология
туризм
охрана окружающей среды
азиз абдухакимов
меморандум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1b/47343588_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_151e8b15af965706288e0d03ec525c3b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены укреплять и развивать сотрудничество в экологической и туристической сферах. Перспективы такого взаимодействия рассмотрели на встрече министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, которая приехала в Ташкент в рамках 7-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.В ходе встречи делегатам рассказали о ряде экологических инициатив, запущенных в стране для озеленения, решения проблем окружающей среды, предотвращения пыльно-песчаных бурь и восстановления экосистемы региона Приаралья.В этом направлении Абдухакимов отметил интерес к египетскому проекту по посадке 100 млн деревьев в Синайской пустыне и в других районах страны. Особо отмечена инициатива президента, который объявил 2025 год в Узбекистане "Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.В рамках встречи стороны также обсудили разработку "Программы сотрудничества в сфере туризма между правительствами Узбекистана и Египта на 2025 – 2027 годы". Особое внимание уделили росту туристического потока между двумя странами, развитию творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижению национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области экологического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Арабской Республикой Египет.Достигнута договоренность создать рабочую группу и назначить ответственных от двух министерств.Делегация Египта также посетила Ситуационный Центр министерства экологии, где ознакомилась с системой мониторинга окружающей среды, внедрением цифровых технологий для отслеживания экологических нарушений и механизмами оперативного реагирования на них.
узбекистан
египет
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1b/47343588_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9b134ae507191a88b393020838c9adc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан минэкологии абдухакимов египет меморандум туризм экология экотуризм экономика
узбекистан минэкологии абдухакимов египет меморандум туризм экология экотуризм экономика

Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум

10:50 27.12.2024 (обновлено: 10:59 27.12.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовВолшебная Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии
Волшебная Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Речь идет в том числе об увеличении туристического потока между двумя странами, развитии творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижении национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены укреплять и развивать сотрудничество в экологической и туристической сферах. Перспективы такого взаимодействия рассмотрели на встрече министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, которая приехала в Ташкент в рамках 7-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.
В ходе встречи делегатам рассказали о ряде экологических инициатив, запущенных в стране для озеленения, решения проблем окружающей среды, предотвращения пыльно-песчаных бурь и восстановления экосистемы региона Приаралья.
© Министерство ЭкологииУзбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
© Министерство Экологии
В этом направлении Абдухакимов отметил интерес к египетскому проекту по посадке 100 млн деревьев в Синайской пустыне и в других районах страны. Особо отмечена инициатива президента, который объявил 2025 год в Узбекистане "Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.
В рамках встречи стороны также обсудили разработку "Программы сотрудничества в сфере туризма между правительствами Узбекистана и Египта на 2025 – 2027 годы". Особое внимание уделили росту туристического потока между двумя странами, развитию творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижению национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.
В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области экологического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Арабской Республикой Египет.
© Министерство ЭкологииУзбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
© Министерство Экологии

"В этом контексте стороны договорились о регулярном проведении двусторонних консультаций для мониторинга реализации подписанного меморандума и выработки новых инициатив, способствующих укреплению сотрудничества в экологической и туристической сферах", — отметили в министерстве.

Достигнута договоренность создать рабочую группу и назначить ответственных от двух министерств.
© Министерство ЭкологииУзбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2024
Узбекистан и Египет подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии
© Министерство Экологии
Делегация Египта также посетила Ситуационный Центр министерства экологии, где ознакомилась с системой мониторинга окружающей среды, внедрением цифровых технологий для отслеживания экологических нарушений и механизмами оперативного реагирования на них.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0