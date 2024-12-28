Бобомурод Хамдамов, Тулкин Таджиев — знаменитости, ушедшие из жизни в 2024 году
13:18 28.12.2024 (обновлено: 13:34 28.12.2024)
© СоцсетиИзвестная юмористка Халимахон Ибрагимова скончалась после длительной болезни
© Соцсети
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В уходящем году в Узбекистане ушли из жизни многие уважаемые личности, в их числе актеры, режиссеры, журналисты, деятели культуры, оставившие после себя яркие воспоминания. Подробнее – в материале Sputnik.
Тургун Азизов — 22 января.
Легенда узбекского кино и театрального искусства, актер и режиссер, народный артист Узбекистана Тургун Азизов скончался в возрасте 90 лет.
Тургун Азизов сыграл роли в таких фильмах, как “ Очарован тобой”, “Далекие близкие годы”, “Огненные дороги” “Нодирабегим”.
На театральной сцене актер воплотил главных героев в многочисленных классических и культовых произведениях, а также поставил более 15 спектаклей как режиссер.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUТурғун Азизов
Турғун Азизов
© O'zbekiston Kinoarboblari IU
Аброр Турсунов - 7 февраля
Актёр и режиссёр Аброр Турсунов известен зрителям по роли в фильме "Гончар и горшок".
За свою актёрскую карьеру он снялся в таких фильмах, как "Дуэль под чинарой", "Суюнчи", "Абдулладжон", "Кто сумасшедший", "Женское царство" и многих других.
Aброр Турсунов
Aброр Турсунов
Джасур Шаметов – 10 февраля
Оператор и режиссер Джасур Шаметов скончался в возрасте 39 лет.
Он оператор нескольких художественных фильмов, таких как Gunoh, Zarb, Achchiq hayot, Qalbaki dunyo. Кроме того, он был режиссером музыкально-комедийного фильма Mahallada nima gap и продюсером программы "МТВ шоу". Талантливый оператор принимал участие во многих международных конкурсах.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUЖасур Шаметов
Жасур Шаметов
© O'zbekiston Kinoarboblari IU
Эркин Самандар – 13 апреля
Заслуженный журналист Узбекистана, поэт, прозаик и драматург Эркин Самандар скончался в возрасте 89 лет.
В 1990-1993 годах он занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUЭРКИН СAМAНДAР
ЭРКИН СAМAНДAР
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Машраб Кимсанов – 2 мая
Заслуженный артист Узбекистана, известный киноактёр Машраб Кимсанов скончался в возрасте 69 лет.
Он исполнил запоминающиеся роли в таких фильмах, как "Отчие долины", "Жизнь и смерть", "Охота для настоящих мужчин", "Умид", "Мамины мечты". Также он был постановщиком фильма "Горный жених". Также он был постановщиком фильма "Горный жених".
© O'zbekiston Kinoarboblari IUМашраб Кимсанов
Машраб Кимсанов
© O'zbekiston Kinoarboblari IU
Малика Каюмова — 13 июня
Заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова скончалась в возрасте 70 лет.
Малика Каюмова оставила неизгладимый след в театральном искусстве, сыграв более 30 главных и характерных ролей в спектаклях. Среди её ярких образов — роль тети в спектакле "Такдир", матери в "Девона", "Фатиме и Зухре", Кунтугмиш в "Алпомыше" и других.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUМалика Қаюмова
Малика Қаюмова
© O'zbekiston Kinoarboblari IU
Бехзод Юлдашев — 28 августа.
Президент Академии наук Узбекистана, всемирно известный и признанный ученый в области физики высоких энергий, доктор физико-математических наук, профессор, академик Бехзод Юлдашев скончался в возрасте 79 лет.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUБеҳзод Садикович Юлдашев
Беҳзод Садикович Юлдашев
© O'zbekiston Kinoarboblari IU
Бобомород Хамдамов — 2 сентября
Народный артист Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана Бобомурод Хамдамов скончался в возрасте 84 лет.
Бобомурод Хамдамов внес значительный вклад в развитие узбекского национального певческого искусства. Его песни, такие как "Султан Джалалиддин", "Кто это?", "Девона", "Галдиму" получили широкую известность.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUБобомурод Ҳамдамов
Бобомурод Ҳамдамов
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Мусахан Нурматов - 9 сентября
Заслуженный деятель культуры Узбекистана, известный композитор Мусахон Нурматов скончался в возрасте 56 лет.
Мусахан Нурматов — автор сотен песен в отечественном эстрадном искусстве Узбекистана, созданных в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Известны его песни, такие как "Лайлим", "Другая красавица", "Я скучаю по тебе снова", "Если ты меня полюбишь".
© O'zbekiston Kinoarboblari IUМусахон Нурматов
Мусахон Нурматов
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Бибисора Туробова – 15 сентября.
Известная поэтесса Бибисора Туробова умерла в возрасте 72 лет.
Её творчество включает около десяти поэтических сборников. Её стихотворение "Если я умру, пусть соловей прочтёт мою заупокойную молитву", написанное в 2011 году, стало особенно популярным.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUБибисора Туробова
Бибисора Туробова
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Ахмад Нарзуллаев – 1 ноября
Известный фермер, Герой Узбекистана Ахмад Нарзуллаев скончался в возрасте 68 лет.
С 1991 года самоотверженно работал заведующим совхозом "Лочин". Был награждён званием "Герой Узбекистана" и орденом "Трудовая слава".
© O'zbekiston Kinoarboblari IUАҳмад Нарзуллаев
Аҳмад Нарзуллаев
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Халима Ибрагимова – 7 декабря
Комедийная актриса Халима Ибрагимова умерла в возрасте 45 лет.
Актриса родилась в 1979 году в Ташкенте. Окончила драматический факультет Ташкентского государственного художественного института. Была членом театра "Мирзо". У нее остались двое детей.
© СоцсетиИзвестная юмористка Халимахон Ибрагимова скончалась после длительной болезни
Известная юмористка Халимахон Ибрагимова скончалась после длительной болезни
© Соцсети
Тулкин Таджиев - 13 декабря
Мастер узбекского национального академического драматического театра, король узбекского дубляжа, народный артист Узбекистана Тулкин Таджиев скончался в возрасте 88 лет.
Тулкин Таджиев создал более ста персонажей в Узбекском национальном академическом драматическом театре. На киностудии "Узбекфильм" он озвучил более тысячи зарубежных фильмов, переведенных на узбекский язык.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUТўлқин Тожиев
Тўлқин Тожиев
© O'zbekiston Kinoarboblari IU
Шафоат Рахматуллаева – 24 декабря
Народная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева скончалась в возрасте 83 лет.
Шафоат Рахматуллаева родилась в 1941 году в Ферганской области. После окончания средней школы поступила в педагогическое училище. Окончив учебу, сначала преподавала в начальных классах.
В 1963 году поступила на музыкально-драматический факультет Театрально-художественного института. Наряду со многими спектаклями, она сыграла роли в таких фильмах, как "Клоун", "Севгинатор", "Гонка", "Волшебная шапочка", "Призвание", "В поисках себя" и других.
© O'zbekiston Kinoarboblari IUШафоат Раҳматуллаеева
Шафоат Раҳматуллаеева
© O'zbekiston Kinoarboblari IU