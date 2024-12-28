https://uz.sputniknews.ru/20241228/bobomurod-xamdamov-tulkin-tadjiev--znamenitosti-ushedshie-iz-jizni-v-2024-godu-47349998.html

Бобомурод Хамдамов, Тулкин Таджиев — знаменитости, ушедшие из жизни в 2024 году

Бобомурод Хамдамов, Тулкин Таджиев — знаменитости, ушедшие из жизни в 2024 году

Sputnik Узбекистан

В уходящем году в Узбекистане ушли из жизни многие уважаемые личности, в их числе актеры, режиссеры, журналисты, деятели культуры, оставившие после себя яркие воспоминания. Подробнее – в материале Sputnik.

2024-12-28T13:18+0500

2024-12-28T13:18+0500

2024-12-28T13:34+0500

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Тургун Азизов — 22 января.Легенда узбекского кино и театрального искусства, актер и режиссер, народный артист Узбекистана Тургун Азизов скончался в возрасте 90 лет.Тургун Азизов сыграл роли в таких фильмах, как “ Очарован тобой”, “Далекие близкие годы”, “Огненные дороги” “Нодирабегим”. На театральной сцене актер воплотил главных героев в многочисленных классических и культовых произведениях, а также поставил более 15 спектаклей как режиссер.Аброр Турсунов - 7 февраляАктёр и режиссёр Аброр Турсунов известен зрителям по роли в фильме "Гончар и горшок".За свою актёрскую карьеру он снялся в таких фильмах, как "Дуэль под чинарой", "Суюнчи", "Абдулладжон", "Кто сумасшедший", "Женское царство" и многих других.Джасур Шаметов – 10 февраляОператор и режиссер Джасур Шаметов скончался в возрасте 39 лет.Он оператор нескольких художественных фильмов, таких как Gunoh, Zarb, Achchiq hayot, Qalbaki dunyo. Кроме того, он был режиссером музыкально-комедийного фильма Mahallada nima gap и продюсером программы "МТВ шоу". Талантливый оператор принимал участие во многих международных конкурсах.Эркин Самандар – 13 апреляЗаслуженный журналист Узбекистана, поэт, прозаик и драматург Эркин Самандар скончался в возрасте 89 лет.В 1990-1993 годах он занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана.Машраб Кимсанов – 2 маяЗаслуженный артист Узбекистана, известный киноактёр Машраб Кимсанов скончался в возрасте 69 лет.Он исполнил запоминающиеся роли в таких фильмах, как "Отчие долины", "Жизнь и смерть", "Охота для настоящих мужчин", "Умид", "Мамины мечты". Также он был постановщиком фильма "Горный жених". Также он был постановщиком фильма "Горный жених".Малика Каюмова — 13 июняЗаслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова скончалась в возрасте 70 лет.Малика Каюмова оставила неизгладимый след в театральном искусстве, сыграв более 30 главных и характерных ролей в спектаклях. Среди её ярких образов — роль тети в спектакле "Такдир", матери в "Девона", "Фатиме и Зухре", Кунтугмиш в "Алпомыше" и других.Бехзод Юлдашев — 28 августа.Президент Академии наук Узбекистана, всемирно известный и признанный ученый в области физики высоких энергий, доктор физико-математических наук, профессор, академик Бехзод Юлдашев скончался в возрасте 79 лет.Бобомород Хамдамов — 2 сентябряНародный артист Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана Бобомурод Хамдамов скончался в возрасте 84 лет.Бобомурод Хамдамов внес значительный вклад в развитие узбекского национального певческого искусства. Его песни, такие как "Султан Джалалиддин", "Кто это?", "Девона", "Галдиму" получили широкую известность.Мусахан Нурматов - 9 сентябряЗаслуженный деятель культуры Узбекистана, известный композитор Мусахон Нурматов скончался в возрасте 56 лет.Мусахан Нурматов — автор сотен песен в отечественном эстрадном искусстве Узбекистана, созданных в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Известны его песни, такие как "Лайлим", "Другая красавица", "Я скучаю по тебе снова", "Если ты меня полюбишь".Бибисора Туробова – 15 сентября.Известная поэтесса Бибисора Туробова умерла в возрасте 72 лет.Её творчество включает около десяти поэтических сборников. Её стихотворение "Если я умру, пусть соловей прочтёт мою заупокойную молитву", написанное в 2011 году, стало особенно популярным.Ахмад Нарзуллаев – 1 ноябряИзвестный фермер, Герой Узбекистана Ахмад Нарзуллаев скончался в возрасте 68 лет.С 1991 года самоотверженно работал заведующим совхозом "Лочин". Был награждён званием "Герой Узбекистана" и орденом "Трудовая слава".Халима Ибрагимова – 7 декабряКомедийная актриса Халима Ибрагимова умерла в возрасте 45 лет. Актриса родилась в 1979 году в Ташкенте. Окончила драматический факультет Ташкентского государственного художественного института. Была членом театра "Мирзо". У нее остались двое детей.Тулкин Таджиев - 13 декабряМастер узбекского национального академического драматического театра, король узбекского дубляжа, народный артист Узбекистана Тулкин Таджиев скончался в возрасте 88 лет.Тулкин Таджиев создал более ста персонажей в Узбекском национальном академическом драматическом театре. На киностудии "Узбекфильм" он озвучил более тысячи зарубежных фильмов, переведенных на узбекский язык.Шафоат Рахматуллаева – 24 декабряНародная артистка Узбекистана, актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева скончалась в возрасте 83 лет.Шафоат Рахматуллаева родилась в 1941 году в Ферганской области. После окончания средней школы поступила в педагогическое училище. Окончив учебу, сначала преподавала в начальных классах.В 1963 году поступила на музыкально-драматический факультет Театрально-художественного института. Наряду со многими спектаклями, она сыграла роли в таких фильмах, как "Клоун", "Севгинатор", "Гонка", "Волшебная шапочка", "Призвание", "В поисках себя" и других.

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