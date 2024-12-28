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Посещаемость, расходы, рабочее время: в ДОУ Узбекистана внедрят новую систему контроля

Посещаемость, расходы, рабочее время: в ДОУ Узбекистана внедрят новую систему контроля

Sputnik Узбекистан

В государственных ДОУ внедряется автоматический расчет зарплаты работников, расходов на питание, выплат родителям по алиментам и других выплат с использованием технологии биометрической идентификации.

2024-12-28T11:03+0500

2024-12-28T11:03+0500

2024-12-28T11:39+0500

детский сад

узбекистан

алименты

налоги

новая система

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В 2025 году посещаемость воспитанников и работников в государственных детских садах Узбекистана, а также рабочее время сотрудников и расходы на питание детей будет контролировать информационная электронная система "Болалар богчаси".Кабинет Министров республики принял постановление, которым определены дополнительные меры по цифровизации системы дошкольного образования и дальнейшему совершенствованию деятельности организаций дошкольного образования.Согласно документу, в государственных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) будет внедрен автоматический расчет зарплаты работников, расходов на питание, выплат родителям по алиментам и других выплат с использованием технологии биометрической идентификации.Учет вакансий, формирование направлений для постановки детей в очереди и размещения в ДОУ будет осуществляться в информационной системе управления дошкольным образованием "Болалар боғчаси" Министерства дошкольного и школьного образования.Данная система в качестве пилотного проекта будет запущена с 1 февраля в Ташкенте, а с 1 июля во всех государственных детских садах республики.Обслуживать и сопровождать информационную систему "Болалар боғчаси" будет системный оператор UZINFOCOM.Минэкономики и финансов с 2025 года будет выделять из госбюджета не менее 50 млрд сумов на обеспечение детсадов планшетами и другим оборудованием для налаживания контроля посещаемости сотрудников и детей посредством биометрической технологии идентификации личности.Кроме того, с 1 июля 2025 года будет запрещено принимать родительские выплаты без выдачи кассового чека с фискальной отметкой. Сведения о поступлении родительских выплат автоматически будут подаваться в информационную систему налоговых органов, что будет служить основанием для освобождения от подоходного налога.

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