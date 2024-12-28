https://uz.sputniknews.ru/20241228/ssha-velikobritaniya-planiruyut-terakt-protiv-rossiyskix-baz-v-sirii-47371223.html

Спецслужбы США и Великобритании планируют теракт против российских баз в Сирии – СВР

Спецслужбы США и Великобритании планируют теракт против российских баз в Сирии – СВР

Sputnik Узбекистан

Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.

2024-12-28T17:38+0500

2024-12-28T17:38+0500

2024-12-28T17:38+0500

сша

россия

сирия

теракт

запад

владимир путин

великобритания

служба внешней разведки россии

спецслужбы

военная база

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Вашингтон и Лондон готовят теракты против российских военных объектов в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки, пишет РИА Новости.По данным разведки, МИ-6 и ЦРУ недавно поручили базирующимся в Сирии подконтрольным им полевым командирами ИГ* устроить серию нападений на российские военные базы. Для этого террористы получили ударные беспилотники. Чтобы скрыть свою причастность к этим планируемым вылазкам, американское и британское командование приказало ВВС продолжать удары по позициям ИГ*, но боевиков о них заранее предупреждают, отметили в СВР.Как поясняется в заявлении, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.США и Британия рассчитывают, что такие провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии. А новые сирийские власти Запад обвинит в неспособности контролировать радикалов, считают в СВР.В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.При этом, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.Как заявил президент России Владимир Путин, Москва поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и подумает над сохранением там своих военных баз.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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