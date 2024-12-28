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https://uz.sputniknews.ru/20241228/ssha-velikobritaniya-planiruyut-terakt-protiv-rossiyskix-baz-v-sirii-47371223.html
Спецслужбы США и Великобритании планируют теракт против российских баз в Сирии – СВР
Спецслужбы США и Великобритании планируют теракт против российских баз в Сирии – СВР
Sputnik Узбекистан
Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.
2024-12-28T17:38+0500
2024-12-28T17:38+0500
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россия
сирия
теракт
запад
владимир путин
великобритания
служба внешней разведки россии
спецслужбы
военная база
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Вашингтон и Лондон готовят теракты против российских военных объектов в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки, пишет РИА Новости.По данным разведки, МИ-6 и ЦРУ недавно поручили базирующимся в Сирии подконтрольным им полевым командирами ИГ* устроить серию нападений на российские военные базы. Для этого террористы получили ударные беспилотники. Чтобы скрыть свою причастность к этим планируемым вылазкам, американское и британское командование приказало ВВС продолжать удары по позициям ИГ*, но боевиков о них заранее предупреждают, отметили в СВР.Как поясняется в заявлении, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.США и Британия рассчитывают, что такие провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии. А новые сирийские власти Запад обвинит в неспособности контролировать радикалов, считают в СВР.В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.При этом, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.Как заявил президент России Владимир Путин, Москва поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и подумает над сохранением там своих военных баз.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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сирия россия сша великобритания теракт военные базы внешняя разведка
сирия россия сша великобритания теракт военные базы внешняя разведка

Спецслужбы США и Великобритании планируют теракт против российских баз в Сирии – СВР

17:38 28.12.2024
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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В СВР заявили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Вашингтон и Лондон готовят теракты против российских военных объектов в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки, пишет РИА Новости.
"Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время", — говорится в релизе.
По данным разведки, МИ-6 и ЦРУ недавно поручили базирующимся в Сирии подконтрольным им полевым командирами ИГ* устроить серию нападений на российские военные базы. Для этого террористы получили ударные беспилотники. Чтобы скрыть свою причастность к этим планируемым вылазкам, американское и британское командование приказало ВВС продолжать удары по позициям ИГ*, но боевиков о них заранее предупреждают, отметили в СВР.
Как поясняется в заявлении, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.
"В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели — обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах". Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", — добавила пресс-служба.
США и Британия рассчитывают, что такие провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии. А новые сирийские власти Запад обвинит в неспособности контролировать радикалов, считают в СВР.

"Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу. Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США — под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются", — заключили в разведке.

В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
При этом, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Как заявил президент России Владимир Путин, Москва поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и подумает над сохранением там своих военных баз.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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