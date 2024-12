https://uz.sputniknews.ru/20241229/aziatskaya-konfederatsiya-boksa-obyavila-luchshix-po-itogam-goda-47383544.html

Азиатская конфедерация бокса объявила лучших по итогам года: Узбекистан — в 3-х номинациях

Азиатская конфедерация бокса объявила лучших по итогам года: Узбекистан — в 3-х номинациях

Sputnik Узбекистан

Также ASBC поблагодарила сборную республики по боксу за успешное участие в летних Олимпийских играх Париж-2024

2024-12-29T14:35+0500

2024-12-29T14:35+0500

2024-12-29T14:35+0500

спорт

итоги года

бокс

узбекистан

номинация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38542243_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_29da2aa9d4876c7b9a4764e227feb399.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Азиатская конфедерация бокса (ASBC) объявила лучших по итогам года, сообщает НОК.Узбекистан стал победителем в трех номинациях премии Best of the Asians в 2024 году.Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев стал обладателем звания "Лучшего наставника в Азии". Чемпионка Азии среди взрослых Феруза Казакова признана лучшей в категории U22, а победительница континентального первенства среди юниоров Мафтуна Янгиева — в своей возрастной категории.Также, Азиатская конфедерация бокса поблагодарила сборную Узбекистана за успешное участие в летних Олимпийских играх Париж-2024.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бокс узбекистан