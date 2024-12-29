https://uz.sputniknews.ru/20241229/eaes-utverjdeny-osnovnye-napravleniya-mejdunarodnoy-deyatelnosti-na-2025-god-47378882.html
ЕАЭС: утверждены основные направления международной деятельности на 2025 год
ЕАЭС: утверждены основные направления международной деятельности на 2025 год
Sputnik Узбекистан
Они разработаны в соответствии с рекомендациями государств-членов Союза. 29.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-29T09:50+0500
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2024-12-29T09:50+0500
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности Союза на 2025 год, сообщает пресс-служба ЕЭК.Их разработали в соответствии с рекомендациями государств-членов.В приоритете – продолжение диалога по торгово-экономическим вопросам с ближайшими соседями, развитие сотрудничества с государствами-наблюдателями при Союзе, углубление взаимодействия с ключевыми интеграционными объединениями Евразии, Африки и Латинской Америки, международное позиционирование Союза как полюса экономического притяжения.В 2025 году ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия направят усилия на развитие сложившихся механизмов сотрудничества, в том числе в рамках меморандумов, деклараций и торговых соглашений. Среди международных организаций, взаимодействие с которыми имеет важное значение, — ООН, ее региональные комиссии и профильные организации, Всемирная таможенная организация (ВТамО), Всемирная торговая организация (ВТО) и другие. Среди региональных объединений – СНГ, СВМДА, ШОС, АСЕАН, Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Африканский союз, субрегиональные интеграционные объединения в Африке и другие структуры.В планах — и далее развивать торгово-экономическое сотрудничество с государствами-членами СНГ, странами-участницами БРИКС, с Китаем, Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном в соответствии с торговыми соглашениями, а также другими государствами, проявляющими заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.
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еаэс, еэк, международные отношения
еаэс, еэк, международные отношения
ЕАЭС: утверждены основные направления международной деятельности на 2025 год
Они разработаны в соответствии с рекомендациями государств-членов Союза.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности Союза на 2025 год, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Их разработали в соответствии с рекомендациями государств-членов.
В приоритете – продолжение диалога по торгово-экономическим вопросам с ближайшими соседями, развитие сотрудничества с государствами-наблюдателями при Союзе, углубление взаимодействия с ключевыми интеграционными объединениями Евразии, Африки и Латинской Америки, международное позиционирование Союза как полюса экономического притяжения.
“Отдельный акцент сделан на повышении транспортной связанности ЕАЭС с активно развивающимися рынками третьих стран путем развития евразийских транспортных коридоров, а также на создании благоприятных условий для бизнеса стран Союза в части ведения внешнеэкономической деятельности”, — говорится в сообщении.
В 2025 году ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия направят усилия на развитие сложившихся механизмов сотрудничества, в том числе в рамках меморандумов, деклараций и торговых соглашений. Среди международных организаций, взаимодействие с которыми имеет важное значение, — ООН, ее региональные комиссии и профильные организации, Всемирная таможенная организация (ВТамО), Всемирная торговая организация (ВТО) и другие. Среди региональных объединений – СНГ, СВМДА, ШОС, АСЕАН, Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Африканский союз, субрегиональные интеграционные объединения в Африке и другие структуры.
В планах — и далее развивать торгово-экономическое сотрудничество с государствами-членами СНГ, странами-участницами БРИКС, с Китаем, Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном в соответствии с торговыми соглашениями, а также другими государствами, проявляющими заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.