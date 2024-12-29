Как безопасно провести Новый год в горах — рекомендации МЧС Узбекистана
13:20 29.12.2024 (обновлено: 13:49 29.12.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовЗимний отдых в горах Узбекистана
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксклюзив
Новогодние праздники многие узбекистанцы и гости республики проводят в горах. Выбирая такой отдых важно помнить прежде всего о безопасности, чтобы долгожданные выходные прошли без происшествий.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В горах Узбекистана в эти дни можно не только насладиться заснеженной природой, свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. Любителей активного отдыха ждут лыжи, сноуборд и снегоходы, а также пешие прогулки по горным маршрутам.
Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель начальника управления министерства по чрезвычайным ситуациям РУз полковник Шухрат Азимов, в период новогодних праздников в горах, и в частности, на горнолыжных курортах организовано круглосуточное дежурство поисково-спасательных, а также пожарно-спасательных групп.
Что касается горнолыжного курорта "Чимган", то там работают горноспасательные и пожарно-спасательные группы, туристическая полиция Бостанлыкского района, патрульно-постовая служба и охрана общественного порядка, а также сотрудники Национальной гвардии. Кроме этого, дежурят экипажи скорой помощи и ГАИ Бостанлыкского района.
"Во время отдыха, если вам потребуется связаться со спасательной службой, это можно сделать следующим образом: позвонить по номерам 101, 1050, 112, а также обратиться к сотруднику курорта, отдыхающим гражданам, очевидцам", — объяснил Шухрат Азимов.
Он также добавил, что спасательные службы МЧС укомплектованы и оснащены всем необходимым оборудованием и снаряжением для оказания экстренной помощи при чрезвычайных происшествиях и ситуациях.
В зоне их ответственности:
поисково-спасательные работы в горах;
эвакуация пострадавших с горных районов и лыжных склонов;
оказание первой доврачебной помощи пострадавшим;
оказание психологической помощи;
помощь пострадавшим в ДТП;
оказание помощи при пожаре.
Чтобы от поездки остались только самые приятные впечатления, эксперты советуют готовиться к ней заранее: заблаговременно спланировать маршрут, сообщить близким и друзьям о своем местоположении и предполагаемом времени возвращения.
Следует уточнить прогноз погоды. В горах погодные условия могут меняться очень быстро и важно быть готовым к сильному морозу и снегопадам.
Обязательно надо заранее узнать об особенностях местного ландшафта и возможных путях эвакуации.
Не менее важно быть в правильной одежде: в горах желательно одеться многослойно, включая термобелье. Не забывайте про экипировку: с собой нужно взять горные ботинки, веревки, аптечку и зарядные устройства для телефонов.
Лыжникам и сноубордистам эксперты напоминают, что особенно внимательными и осторожными нужно быть на горных склонах.
"Не катайтесь в одиночку. В случае травмы помощь может не прийти вовремя. Будьте внимательны к лавиноопасным зонам. Если вы планируете прогулку или катание в местах, где возможны лавины, изучите прогноз лавинной активности и избегайте таких территорий, особенно после снегопадов", — предупреждают в МЧС.
Также спасатели напоминают о том, что употребление алкоголя в условиях гор может повлиять на реакцию и способность принимать решения в экстренных ситуациях.
Горы требуют определенной физической подготовки, особенно для длительных походов. Если нет уверенности в собственных силах, лучше выбрать менее сложные маршруты, резюмируют они.