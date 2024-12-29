https://uz.sputniknews.ru/20241229/kak-bezopasno-provesti-novyy-god-v-gorax-47382036.html

Как безопасно провести Новый год в горах — рекомендации МЧС Узбекистана

Как безопасно провести Новый год в горах — рекомендации МЧС Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Новогодние праздники многие узбекистанцы и гости республики проводят в горах. Выбирая такой отдых важно помнить прежде всего о безопасности, чтобы долгожданные выходные прошли без происшествий.

2024-12-29T13:20+0500

2024-12-29T13:20+0500

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мчс

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В горах Узбекистана в эти дни можно не только насладиться заснеженной природой, свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. Любителей активного отдыха ждут лыжи, сноуборд и снегоходы, а также пешие прогулки по горным маршрутам.Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель начальника управления министерства по чрезвычайным ситуациям РУз полковник Шухрат Азимов, в период новогодних праздников в горах, и в частности, на горнолыжных курортах организовано круглосуточное дежурство поисково-спасательных, а также пожарно-спасательных групп.Что касается горнолыжного курорта "Чимган", то там работают горноспасательные и пожарно-спасательные группы, туристическая полиция Бостанлыкского района, патрульно-постовая служба и охрана общественного порядка, а также сотрудники Национальной гвардии. Кроме этого, дежурят экипажи скорой помощи и ГАИ Бостанлыкского района.Он также добавил, что спасательные службы МЧС укомплектованы и оснащены всем необходимым оборудованием и снаряжением для оказания экстренной помощи при чрезвычайных происшествиях и ситуациях. В зоне их ответственности:Чтобы от поездки остались только самые приятные впечатления, эксперты советуют готовиться к ней заранее: заблаговременно спланировать маршрут, сообщить близким и друзьям о своем местоположении и предполагаемом времени возвращения.Следует уточнить прогноз погоды. В горах погодные условия могут меняться очень быстро и важно быть готовым к сильному морозу и снегопадам.Обязательно надо заранее узнать об особенностях местного ландшафта и возможных путях эвакуации.Не менее важно быть в правильной одежде: в горах желательно одеться многослойно, включая термобелье. Не забывайте про экипировку: с собой нужно взять горные ботинки, веревки, аптечку и зарядные устройства для телефонов.Лыжникам и сноубордистам эксперты напоминают, что особенно внимательными и осторожными нужно быть на горных склонах.Также спасатели напоминают о том, что употребление алкоголя в условиях гор может повлиять на реакцию и способность принимать решения в экстренных ситуациях.Горы требуют определенной физической подготовки, особенно для длительных походов. Если нет уверенности в собственных силах, лучше выбрать менее сложные маршруты, резюмируют они.

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