Лавров рассказал, чего ждать в новом году
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
© Sputnik / Алексей Филиппов/
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Глава министерства иностранных дел РФ дал интервью РИА Новости.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, заявил Лавров в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос, возможно ли в нынешней ситуации повторение "двойного решения НАТО", глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не считает целесообразным рассуждать о том, что может и чего не может происходить в головах тех, кто принимает решения в Североатлантическом альянсе.
"Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание", — сказал он.
Лавров добавил, что Россию может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности.
"К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня", — отметил глава МИД РФ.
Также он рассказал, почему России придется отказаться от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться", — пояснил Лавров.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности "остается в силе".
"США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира. Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать соразмерно", — сказал политик.
По словам Лаврова, недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", осуществленное РФ в боевых условиях, “убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер".
Другие заявления Лаврова
О ситуации в Сирии
Москве неизвестно о пересмотре новыми властями Сирии договоров о российских военных базах в стране, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало.
Условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны.
О переговорах по Украине
У новой, как и у старой администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу, если бы там хотели положить конец конфликту на Украине, то прекратили бы поставки Киеву оружия и приказали ему прекратить огонь.
Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента РФ Владимира Путина.
Также глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16.
По его словам, это провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера.
О Договоре о сотрудничестве с Ираном
В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.
Договор о стратегическом партнерстве России с Ираном готов к подписанию и не требует каких-либо поправок в свете ситуации в Сирии.
Также Лавров сообщил в интервью, что Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.
Он отметил, что Россия в процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
А также призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по его словам, за год "многое может случиться".
Кроме того, Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями: Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса.