https://uz.sputniknews.ru/20241229/lavrov-rasskazal-chego-jdat-v-novom-godu--47379709.html

Лавров рассказал, чего ждать в новом году

Лавров рассказал, чего ждать в новом году

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ дал интервью РИА Новости

2024-12-29T12:10+0500

2024-12-29T12:10+0500

2024-12-29T12:10+0500

интервью

сергей лавров

россия

рианна

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер Москвы, если создадут для России новые ракетные угрозы, заявил Лавров в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос, возможно ли в нынешней ситуации повторение "двойного решения НАТО", глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не считает целесообразным рассуждать о том, что может и чего не может происходить в головах тех, кто принимает решения в Североатлантическом альянсе.Лавров добавил, что Россию может заинтересовать лишь комплексная работа по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности.Также он рассказал, почему России придется отказаться от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности "остается в силе".По словам Лаврова, недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности "Орешник", осуществленное РФ в боевых условиях, “убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер".Другие заявления ЛавроваО ситуации в СирииО переговорах по УкраинеТакже глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16.По его словам, это провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера.О Договоре о сотрудничестве с ИраномТакже Лавров сообщил в интервью, что Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.Он отметил, что Россия в процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).А также призвал не гадать о том, что может произойти после февраля 2026 года, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по его словам, за год "многое может случиться".Кроме того, Лавров назвал условия для переговоров с США по контролю за вооружениями: Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса.

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