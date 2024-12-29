Новогодний Ташкент: город в праздничных огнях — фото
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До наступления 2025 года остаются считаные дни. Атмосфера праздника на ташкентских улицах радует, окружая волшебством, возвращая в детство, даря удивительные моменты ожидания чуда. Узнайте, где можно окунуться в настоящую сказку.
Ташкент в ожидании праздника
Новый год приближается, и столица Узбекистана готова встретить его в сиянии огней. Улицы Ташкента украшены праздничными инсталляциями, а городская администрация анонсировала множество мероприятий, чтобы создать новогоднее настроение для всех.
Новый год приближается, и столица Узбекистана готова встретить его в сиянии огней. Улицы Ташкента украшены праздничными инсталляциями, а городская администрация анонсировала множество мероприятий, чтобы создать новогоднее настроение для всех.
Главная елка страны
По традиции центральная новогодняя елка Ташкента расположилась перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои. С 25 декабря по 10 января жители и гости столицы могут любоваться ее яркими огнями. Эта локация доступна для посещения ежедневно с 11.00 до 23.00.
По традиции центральная новогодняя елка Ташкента расположилась перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои. С 25 декабря по 10 января жители и гости столицы могут любоваться ее яркими огнями. Эта локация доступна для посещения ежедневно с 11.00 до 23.00.
Районные площадки и развлечения
Кроме центральной елки, праздничные зоны организованы в каждом районе города. Здесь также украсили елки, а посетителям предлагают развлекательные программы, чтобы новогоднее настроение охватило весь Ташкент.
Кроме центральной елки, праздничные зоны организованы в каждом районе города. Здесь также украсили елки, а посетителям предлагают развлекательные программы, чтобы новогоднее настроение охватило весь Ташкент.
Следите за обновлениями, чтобы узнать больше о программе мероприятий и выбрать локацию по душе. Новый год уже совсем близко — пора почувствовать его волшебство!
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