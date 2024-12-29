https://uz.sputniknews.ru/20241229/umer-fotograf-mid-rf-eduard-pesov-47390393.html
Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов
Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов
Sputnik Узбекистан
Песов работал со всеми главами ведомства, начиная с Андрея Громыко. Последние 20 лет он сопровождал на важнейших мероприятиях Сергея Лаврова
2024-12-29T19:13+0500
2024-12-29T19:13+0500
2024-12-29T19:13+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На 93-м году жизни умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов.Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.Эдуард Песов был легендой российской фотожурналистики, одним из классиков старой школы. В объективе своей камеры он запечатлел целую эпоху политической жизни родной страны и всего мира. Его работы не просто отражали события, они рассказывали истории, полные жизни и чувств.Художественный талант и мастерство Песова получили высочайшее признание. Он награжден многочисленными премиями, но главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей. Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль.С 1992 года Эдуард Иосифович был штатным фотографом Министерства иностранных дел РФ.Песов работал со всеми главами ведомства, начиная с Андрея Громыко. Последние 20 лет он сопровождал на важнейших мероприятиях Сергея Лаврова.Песов — лауреат множества международных выставок. В 2005 году был удостоен национальной премии в области фотоискусства "Золотой глаз России". В 2007 году его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2012 году – орденом Дружбы.
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мид рф фотограф эдуард песов
мид рф фотограф эдуард песов
Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов
Песов работал со всеми главами ведомства, начиная с Андрея Громыко. Последние 20 лет он сопровождал на важнейших мероприятиях Сергея Лаврова.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
На 93-м году жизни умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов.Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила
в своем Telegram-канале.
“Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 29 декабря 2024 года на 93-м году ушел из жизни Эдуард Иосифович Песов”, — говорится в сообщении.
Эдуард Песов был легендой российской фотожурналистики, одним из классиков старой школы. В объективе своей камеры он запечатлел целую эпоху политической жизни родной страны и всего мира. Его работы не просто отражали события, они рассказывали истории, полные жизни и чувств.
Художественный талант и мастерство Песова получили высочайшее признание. Он награжден многочисленными премиями, но главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей. Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль.
С 1992 года Эдуард Иосифович был штатным фотографом Министерства иностранных дел РФ.
"Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии", — написала Захарова.
Песов работал со всеми главами ведомства, начиная с Андрея Громыко. Последние 20 лет он сопровождал на важнейших мероприятиях Сергея Лаврова.
Песов — лауреат множества международных выставок. В 2005 году был удостоен национальной премии в области фотоискусства "Золотой глаз России". В 2007 году его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2012 году – орденом Дружбы.