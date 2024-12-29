https://uz.sputniknews.ru/20241229/umer-fotograf-mid-rf-eduard-pesov-47390393.html

Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов

Умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов

Sputnik Узбекистан

Песов работал со всеми главами ведомства, начиная с Андрея Громыко. Последние 20 лет он сопровождал на важнейших мероприятиях Сергея Лаврова

2024-12-29T19:13+0500

2024-12-29T19:13+0500

2024-12-29T19:13+0500

мид рф

фотограф

смерть

общество

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На 93-м году жизни умер фотограф МИД РФ Эдуард Песов.Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.Эдуард Песов был легендой российской фотожурналистики, одним из классиков старой школы. В объективе своей камеры он запечатлел целую эпоху политической жизни родной страны и всего мира. Его работы не просто отражали события, они рассказывали истории, полные жизни и чувств.Художественный талант и мастерство Песова получили высочайшее признание. Он награжден многочисленными премиями, но главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей. Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль.С 1992 года Эдуард Иосифович был штатным фотографом Министерства иностранных дел РФ.Песов работал со всеми главами ведомства, начиная с Андрея Громыко. Последние 20 лет он сопровождал на важнейших мероприятиях Сергея Лаврова.Песов — лауреат множества международных выставок. В 2005 году был удостоен национальной премии в области фотоискусства "Золотой глаз России". В 2007 году его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2012 году – орденом Дружбы.

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