https://uz.sputniknews.ru/20241229/vrach-skolko-konfet-mojno-sest-rebenku-47383337.html
Врач: Сколько конфет можно съесть ребенку
Врач: Сколько конфет можно съесть ребенку
Sputnik Узбекистан
Контроль за потреблением сахара не означает полный запрет сладостей, а скорее умеренность и баланс. 29.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-29T22:04+0500
2024-12-29T22:04+0500
2024-12-29T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
новый год
дети
конфеты
здоровье
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Новый год — это не тот праздник, когда можно запретить сладости детям, которые ждут сладких подарков. Вместе с тем, родителям необходимо знать допустимую норму сахара в день.Детям при умеренной физической нагрузке в день можно съесть одну-две конфеты, а подросткам — две-три конфеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова.Специалист уточнил, что первокласснику не стоит потреблять более 45 грамм сахара в день, младшему школьнику — более 58 грамм, а подростку — более 67 грамм. Обязательно следует учитывать потребление добавленного сахара.Кроме того, конфеты и другие сладости содержат разное количество сахара, поэтому важно читать этикетку каждой конфетки, которую хотите дать ребенку.Новый год — это время радости и удовольствия для детей, и сладости — часть этого веселья. Поэтому важно подходить к их употреблению осознанно, с заботой о здоровье вашего ребенка. Поэтому контроль за потреблением сахара не означает полный запрет сладостей, а скорее умеренность и баланс, резюмировал специалист.
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мнение эксперта, новый год, дети, конфеты, здоровье
мнение эксперта, новый год, дети, конфеты, здоровье
Врач: Сколько конфет можно съесть ребенку
Контроль за потреблением сахара не означает полный запрет сладостей, а скорее умеренность и баланс.
Новый год — это не тот праздник, когда можно запретить сладости детям, которые ждут сладких подарков. Вместе с тем, родителям необходимо знать допустимую норму сахара в день.
Детям при умеренной физической нагрузке в день можно съесть одну-две конфеты, а подросткам — две-три конфеты, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова.
"При условии достаточной физической активности в день можно съесть одну-две конфеты для детей до подросткового возраста и две-три конфеты для ребенка подростка", — пояснил он.
Специалист уточнил, что первокласснику не стоит потреблять более 45 грамм сахара в день, младшему школьнику — более 58 грамм, а подростку — более 67 грамм. Обязательно следует учитывать потребление добавленного сахара.
Кроме того, конфеты и другие сладости содержат разное количество сахара, поэтому важно читать этикетку каждой конфетки, которую хотите дать ребенку.
Новый год — это время радости и удовольствия для детей, и сладости — часть этого веселья. Поэтому важно подходить к их употреблению осознанно, с заботой о здоровье вашего ребенка. Поэтому контроль за потреблением сахара не означает полный запрет сладостей, а скорее умеренность и баланс, резюмировал специалист.