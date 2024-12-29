https://uz.sputniknews.ru/20241229/vrach-skolko-konfet-mojno-sest-rebenku-47383337.html

Врач: Сколько конфет можно съесть ребенку

Врач: Сколько конфет можно съесть ребенку

Sputnik Узбекистан

Контроль за потреблением сахара не означает полный запрет сладостей, а скорее умеренность и баланс. 29.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-29T22:04+0500

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Новый год — это не тот праздник, когда можно запретить сладости детям, которые ждут сладких подарков. Вместе с тем, родителям необходимо знать допустимую норму сахара в день.Детям при умеренной физической нагрузке в день можно съесть одну-две конфеты, а подросткам — две-три конфеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова.Специалист уточнил, что первокласснику не стоит потреблять более 45 грамм сахара в день, младшему школьнику — более 58 грамм, а подростку — более 67 грамм. Обязательно следует учитывать потребление добавленного сахара.Кроме того, конфеты и другие сладости содержат разное количество сахара, поэтому важно читать этикетку каждой конфетки, которую хотите дать ребенку.Новый год — это время радости и удовольствия для детей, и сладости — часть этого веселья. Поэтому важно подходить к их употреблению осознанно, с заботой о здоровье вашего ребенка. Поэтому контроль за потреблением сахара не означает полный запрет сладостей, а скорее умеренность и баланс, резюмировал специалист.

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, новый год, дети, конфеты, здоровье