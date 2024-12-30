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https://uz.sputniknews.ru/20241230/gulnara-embergenova-vozrojdenie-karakalpakskogo-remesla-46677269.html
Гульнара Ембергенова: возрождение каракалпакского ремесла
Гульнара Ембергенова: возрождение каракалпакского ремесла
Sputnik Узбекистан
Гульнара Ембергенова — художник декоративного искусства, педагог и мастер прикладного творчества. Она посвятила свою жизнь возрождению каракалпакских ремtсел, делая их доступными современникам и будущим поколениям.
2024-12-30T16:00+0500
2024-12-30T16:00+0500
каракалпакстан
республика каракалпакстан
ремесленники
искусство
культурное наследие
нукус
художник
творчество
фотолента
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Гульнара Сабырбаевна Ембергенова родилась и живет в Нукусе, обучалась в Ташкентском театрально-художественном институте и Нукусском училище искусств.После окончания учебы работала художником-оформителем, а затем более 10 лет преподавала в Нукусском училище искусств. С 1997 года она — член Ассоциации "Онермент".
каракалпакстан
республика каракалпакстан
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каракалпакстан ремесла
каракалпакстан ремесла

Гульнара Ембергенова: возрождение каракалпакского ремесла

16:00 30.12.2024
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Гульнара Ембергенова — художник декоративного искусства, педагог и мастер прикладного творчества. Она посвятила свою жизнь возрождению каракалпакских ремесел, делая их доступными современникам и будущим поколениям.

"Сохранить и передать потомкам все лучшее, что имеется" — таков мой девиз. Каракалпакское ремесло может не только сохранить традиции, но и стать источником дохода для многих жителей региона" — говорит Гульнара Ембергенова.

Гульнара Сабырбаевна Ембергенова родилась и живет в Нукусе, обучалась в Ташкентском театрально-художественном институте и Нукусском училище искусств.
После окончания учебы работала художником-оформителем, а затем более 10 лет преподавала в Нукусском училище искусств. С 1997 года она — член Ассоциации "Онермент".
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ембергенова активно работает над сохранением каракалпакского народного искусства

Ембергенова активно работает над сохранением каракалпакского народного искусства - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ембергенова активно работает над сохранением каракалпакского народного искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник убеждена, что ремесла могут стать важным экономическим ресурсом для Каракалпакстана, способным повысить уровень жизни местного населения

Художник убеждена, что ремесла могут стать важным экономическим ресурсом для Каракалпакстана, способным повысить уровень жизни местного населения - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник убеждена, что ремесла могут стать важным экономическим ресурсом для Каракалпакстана, способным повысить уровень жизни местного населения

© Sputnik / Бахром Хатамов

Простота организации таких производств позволяет развивать их как в сельской местности, так и в городе, без значительных затрат

Простота организации таких производств позволяет развивать их как в сельской местности, так и в городе, без значительных затрат - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Простота организации таких производств позволяет развивать их как в сельской местности, так и в городе, без значительных затрат

© Sputnik / Бахром Хатамов

Среди инициатив Ембергеновой — открытие курсов по традиционным ремеслам в образовательных учреждениях. Многие ее ученики продолжают работу в этом направлении

Среди инициатив Ембергеновой — открытие курсов по традиционным ремеслам в образовательных учреждениях. Многие ее ученики продолжают работу в этом направлении - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Среди инициатив Ембергеновой — открытие курсов по традиционным ремеслам в образовательных учреждениях. Многие ее ученики продолжают работу в этом направлении

© Sputnik / Бахром Хатамов

Первым ее проектом стало восстановление каракалпакского прикладного искусства через создание новых рабочих мест для женщин

Первым ее проектом стало восстановление каракалпакского прикладного искусства через создание новых рабочих мест для женщин - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Первым ее проектом стало восстановление каракалпакского прикладного искусства через создание новых рабочих мест для женщин

© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнара Ембергенова: мастер традиционного искусства и хранитель национального наследия Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гульнара начала с создания сувениров с элементами каракалпакского прикладного искусства: вышивка, лоскутное шитье, национальная одежда

Гульнара начала с создания сувениров с элементами каракалпакского прикладного искусства: вышивка, лоскутное шитье, национальная одежда - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гульнара начала с создания сувениров с элементами каракалпакского прикладного искусства: вышивка, лоскутное шитье, национальная одежда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ее работы высоко оцениваются за качество и гармоничное сочетание национальных узоров с современными формами

Ее работы высоко оцениваются за качество и гармоничное сочетание национальных узоров с современными формами - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ее работы высоко оцениваются за качество и гармоничное сочетание национальных узоров с современными формами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Изделия Ембергеновой выставлялись на республиканских и международных площадках, получали награды на конкурсах, включая "Ташаббус"

Изделия Ембергеновой выставлялись на республиканских и международных площадках, получали награды на конкурсах, включая &quot;Ташаббус&quot; - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Изделия Ембергеновой выставлялись на республиканских и международных площадках, получали награды на конкурсах, включая "Ташаббус"

© Sputnik / Бахром Хатамов
Каракалпакская женская сумочка - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Молодежь сегодня должна понимать, что патриотизм – это прежде всего вклад, который ты вносишь в свое родное, как ты помогаешь расти чему-то хорошему на своей земле, считает Ембергенова

Молодежь сегодня должна понимать, что патриотизм – это прежде всего вклад, который ты вносишь в свое родное, как ты помогаешь расти чему-то хорошему на своей земле, считает Ембергенова - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Молодежь сегодня должна понимать, что патриотизм – это прежде всего вклад, который ты вносишь в свое родное, как ты помогаешь расти чему-то хорошему на своей земле, считает Ембергенова

© Sputnik / Бахром Хатамов
Каракалпакские женские кошельки и аксессуары для вышивки - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Некоторые из ее работ удостоены знака качества ЮНЕСКО и известны далеко за пределами Центральной Азии

Некоторые из ее работ удостоены знака качества ЮНЕСКО и известны далеко за пределами Центральной Азии - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Некоторые из ее работ удостоены знака качества ЮНЕСКО и известны далеко за пределами Центральной Азии

© Sputnik / Бахром Хатамов
Каракалпакские женские кошельки ручной работы - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гульнара Ембергенова — вдохновляющий пример того, как можно сочетать сохранение культурных традиций с их развитием в современных условиях

Гульнара Ембергенова — вдохновляющий пример того, как можно сочетать сохранение культурных традиций с их развитием в современных условиях - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гульнара Ембергенова — вдохновляющий пример того, как можно сочетать сохранение культурных традиций с их развитием в современных условиях

© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнара Ембергенова: мастер традиционного искусства и хранитель национального наследия Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каракалпакские женские кошельки ручной работы - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Гульнара Ембергенова в кругу семьи - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
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