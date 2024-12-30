Гульнара Ембергенова: возрождение каракалпакского ремесла
"Сохранить и передать потомкам все лучшее, что имеется" — таков мой девиз. Каракалпакское ремесло может не только сохранить традиции, но и стать источником дохода для многих жителей региона" — говорит Гульнара Ембергенова.
Ембергенова активно работает над сохранением каракалпакского народного искусства
Ембергенова активно работает над сохранением каракалпакского народного искусства
Художник убеждена, что ремесла могут стать важным экономическим ресурсом для Каракалпакстана, способным повысить уровень жизни местного населения
Художник убеждена, что ремесла могут стать важным экономическим ресурсом для Каракалпакстана, способным повысить уровень жизни местного населения
Простота организации таких производств позволяет развивать их как в сельской местности, так и в городе, без значительных затрат
Простота организации таких производств позволяет развивать их как в сельской местности, так и в городе, без значительных затрат
Среди инициатив Ембергеновой — открытие курсов по традиционным ремеслам в образовательных учреждениях. Многие ее ученики продолжают работу в этом направлении
Среди инициатив Ембергеновой — открытие курсов по традиционным ремеслам в образовательных учреждениях. Многие ее ученики продолжают работу в этом направлении
Первым ее проектом стало восстановление каракалпакского прикладного искусства через создание новых рабочих мест для женщин
Первым ее проектом стало восстановление каракалпакского прикладного искусства через создание новых рабочих мест для женщин
Гульнара начала с создания сувениров с элементами каракалпакского прикладного искусства: вышивка, лоскутное шитье, национальная одежда
Гульнара начала с создания сувениров с элементами каракалпакского прикладного искусства: вышивка, лоскутное шитье, национальная одежда
Ее работы высоко оцениваются за качество и гармоничное сочетание национальных узоров с современными формами
Ее работы высоко оцениваются за качество и гармоничное сочетание национальных узоров с современными формами
Изделия Ембергеновой выставлялись на республиканских и международных площадках, получали награды на конкурсах, включая "Ташаббус"
Изделия Ембергеновой выставлялись на республиканских и международных площадках, получали награды на конкурсах, включая "Ташаббус"
Молодежь сегодня должна понимать, что патриотизм – это прежде всего вклад, который ты вносишь в свое родное, как ты помогаешь расти чему-то хорошему на своей земле, считает Ембергенова
Молодежь сегодня должна понимать, что патриотизм – это прежде всего вклад, который ты вносишь в свое родное, как ты помогаешь расти чему-то хорошему на своей земле, считает Ембергенова
Некоторые из ее работ удостоены знака качества ЮНЕСКО и известны далеко за пределами Центральной Азии
Некоторые из ее работ удостоены знака качества ЮНЕСКО и известны далеко за пределами Центральной Азии
Гульнара Ембергенова — вдохновляющий пример того, как можно сочетать сохранение культурных традиций с их развитием в современных условиях
Гульнара Ембергенова — вдохновляющий пример того, как можно сочетать сохранение культурных традиций с их развитием в современных условиях