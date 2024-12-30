https://uz.sputniknews.ru/20241230/gulnara-embergenova-vozrojdenie-karakalpakskogo-remesla-46677269.html

Гульнара Ембергенова: возрождение каракалпакского ремесла

Гульнара Ембергенова: возрождение каракалпакского ремесла

Sputnik Узбекистан

Гульнара Ембергенова — художник декоративного искусства, педагог и мастер прикладного творчества. Она посвятила свою жизнь возрождению каракалпакских ремtсел, делая их доступными современникам и будущим поколениям.

2024-12-30T16:00+0500

2024-12-30T16:00+0500

2024-12-30T16:00+0500

каракалпакстан

республика каракалпакстан

ремесленники

искусство

культурное наследие

нукус

художник

творчество

фотолента

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Гульнара Сабырбаевна Ембергенова родилась и живет в Нукусе, обучалась в Ташкентском театрально-художественном институте и Нукусском училище искусств.После окончания учебы работала художником-оформителем, а затем более 10 лет преподавала в Нукусском училище искусств. С 1997 года она — член Ассоциации "Онермент".

каракалпакстан

республика каракалпакстан

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