https://uz.sputniknews.ru/20241230/kak-budet-menyatsya-inflyatsiya-v-2025-2027-godax-v-uzbekistane-47394792.html

Как будет меняться инфляция в 2025-2027 годах в Узбекистане — инфографика

Как будет меняться инфляция в 2025-2027 годах в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Бюджет Узбекистана на 2025 год определяет тщательно контролируемый подход к управлению инфляцией, направленный на ее снижение

2024-12-30T15:20+0500

2024-12-30T15:20+0500

2024-12-30T15:20+0500

инфографика

узбекистан

инфляция

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В Узбекистане в следующем году планируют снизить инфляцию до 7-8%По мере снижения уровня инфляции ожидается улучшение покупательной способности граждан, что повысит уровень жизни и сделает основные товары и услуги более доступными. Стратегия контроля инфляции также направлена на создание благоприятной деловой среды, снижение инфляционных рисков, которые могут препятствовать внутренним и иностранным инвестициям.Подробнее о том, как будет изменяться показатель в 2025-2027 годах – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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