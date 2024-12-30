https://uz.sputniknews.ru/20241230/kak-budet-menyatsya-inflyatsiya-v-2025-2027-godax-v-uzbekistane-47394792.html
Как будет меняться инфляция в 2025-2027 годах в Узбекистане — инфографика
Как будет меняться инфляция в 2025-2027 годах в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Бюджет Узбекистана на 2025 год определяет тщательно контролируемый подход к управлению инфляцией, направленный на ее снижение
2024-12-30T15:20+0500
2024-12-30T15:20+0500
2024-12-30T15:20+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
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В Узбекистане в следующем году планируют снизить инфляцию до 7-8%По мере снижения уровня инфляции ожидается улучшение покупательной способности граждан, что повысит уровень жизни и сделает основные товары и услуги более доступными. Стратегия контроля инфляции также направлена на создание благоприятной деловой среды, снижение инфляционных рисков, которые могут препятствовать внутренним и иностранным инвестициям.Подробнее о том, как будет изменяться показатель в 2025-2027 годах – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, инфляция, инфографика
инфографика, узбекистан, инфляция, инфографика
Как будет меняться инфляция в 2025-2027 годах в Узбекистане — инфографика
Бюджет РУз на 2025 год определяет тщательно контролируемый подход к управлению инфляцией, направленный на ее снижение.
В Узбекистане в следующем году планируют снизить инфляцию до 7-8%
По мере снижения уровня инфляции ожидается улучшение покупательной способности граждан, что повысит уровень жизни и сделает основные товары и услуги более доступными. Стратегия контроля инфляции также направлена на создание благоприятной деловой среды, снижение инфляционных рисков, которые могут препятствовать внутренним и иностранным инвестициям.
Подробнее о том, как будет изменяться показатель в 2025-2027 годах – в инфографике Sputnik Узбекистан.