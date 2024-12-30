https://uz.sputniknews.ru/20241230/mipt-informatsiya-eskato-o-snijenii-investitsiy-v-ruz-na-49-v-2024-godu-nedostoverna-47393520.html

МИПТ: Информация ЭСКАТО о снижении инвестиций в РУз на 49% в 2024 году —недостоверна

МИПТ: Информация ЭСКАТО о снижении инвестиций в РУз на 49% в 2024 году —недостоверна

Sputnik Узбекистан

Эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана брали данные из платформы, которая собирает сведения на основе пресс-релизов, медиаотчетов и заявлений компаний об инвестициях в ту или иную страну

2024-12-30T12:05+0500

2024-12-30T12:05+0500

2024-12-30T12:05+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли

инвестиции

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Информация Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о снижении инвестиций в Узбекистан на 49% в 2024 году не соответствует действительности, заявили в МИПТ республики.Таким образом, отчет отражает лишь первичные планы зарубежных компаний и не является подтверждением реально вложенных инвестиций, резюмировал специалист.Свои выводы он подтвердил конкретными примерами. Так, в отчете ЭСКАТО отмечается, что инвестор планирует строительство энергетических объектов стоимостью $11 млрд в одной из стран региона. Простой поиск в интернете показал, что меморандум о таких планах был подписан всего лишь несколько месяцев назад. Все специалисты понимают, что для материализации таких масштабных проектов нужны многие годы.Поэтому, по словам представителя МИПТ, важно различать планы и реально вложенные инвестиции.В этой связи министерство уже направило подробную информацию в адрес ЭСКАТО о фактически освоенных инвестициях в Узбекистане и введенных проектах с участием иностранных вложений за последние годы. Эти данные формируются на основе международных стандартов статистической отчетности по методологии ЮНКТАД).В заключение Камбаров отметил, что тиражирование искаженных сведений может негативно влиять на имидж и инвестиционную привлекательность республики, призвав журналистов обращаться в уполномоченные органы для получения комментариев и достоверной информацииПо информации МИПТ, в настоящее время в Узбекистане общий портфель инвестпроектов, по которым открыто финансирование, составляет $148 млрд. Из них в 2024 году ожидается освоение $36 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. При этом с начала этого года введено в эксплуатацию более 240 крупных и средних проектов с участием иностранных инвестиций.Только в энергетике введено в эксплуатацию 24 проекта общей стоимостью более $7 млрд. В частности, в Бухарской, Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях подключены к сети 5 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 тыс. мегаватт, а также 5 высоковольтных подстанций.В сфере металлургии запущено 3 проекта на $881 млн, химии – 15 проектов на $267 млн, в текстильной промышленности – 32 проекта на $546 млн и др.

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