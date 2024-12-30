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https://uz.sputniknews.ru/20241230/navyk-onlayn-kurs-master-klass-noviy-god-47184994.html
Новые навыки за короткое время: онлайн-курсы и мастер-классы для новогодних каникул
Новые навыки за короткое время: онлайн-курсы и мастер-классы для новогодних каникул
Sputnik Узбекистан
Каникулы — отличное время для саморазвития.
2024-12-30T11:00+0500
2024-12-30T14:48+0500
мастер-класс
хобби
кулинария
обучение
it-технологии
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Каникулы — отличное время для саморазвития. Sputnik Узбекистан собрал лучшие варианты онлайн-курсов для узбекистанцев, которые помогут освоить новые знания за короткий срок.Языки для карьерного ростаАнглийский от Яндекс ПрактикумаКурс узбекского языкаКреативные навыкиМобильная фотографияРисование для всехТехнологии и ITВведение в программирование1С для бухгалтеров УзбекистанаЛичностное развитиеПубличные выступленияТайм-менеджментКулинария и хоббиРецепты по приготовлению пловаОсновы кройки и шитьяКак выбрать курс? Перед выбором курса важно определить основную цель. Для профессионального развития лучше подходят специализированные программы, которые позволяют углубить знания и улучшить навыки в конкретной сфере. Для личностного роста полезны курсы, способствующие открытию новых горизонтов или раскрытию творческого потенциала. Если задача — провести время с пользой и удовольствием, то подойдут занятия, связанные с хобби или интересующими темами. Также стоит учитывать доступное время для обучения и бюджет. При выборе курса полезно обратить внимание на отзывы участников и наличие сертификата. Эти факторы помогут выбрать качественную программу, которая оправдает ожидания.
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новый год онлайн-курс мастер-класс учеба обучение хобби специальность
новый год онлайн-курс мастер-класс учеба обучение хобби специальность

Новые навыки за короткое время: онлайн-курсы и мастер-классы для новогодних каникул

11:00 30.12.2024 (обновлено: 14:48 30.12.2024)
© Depositphotos / GaudiLab Дистанционное обучение
Дистанционное обучение - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2024
© Depositphotos / GaudiLab
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Онлайн-курсы и мастер-классы помогают приобрести полезные навыки, не выходя из дома.
Каникулы — отличное время для саморазвития. Sputnik Узбекистан собрал лучшие варианты онлайн-курсов для узбекистанцев, которые помогут освоить новые знания за короткий срок.
Языки для карьерного роста
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкУрок русского языка. Архивное фото
Урок русского языка. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2024
Урок русского языка. Архивное фото
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Английский от Яндекс Практикума
Язык курса: русский
Платформа: Я Практикум
Описание: курс нацелен на взрослых и подростков с упором на разговорную практику. Есть возможность выбрать преподавателя и составить удобное расписание. На курсе доступны разговорные клубы и студенческие чаты. Первое занятие бесплатное
Продолжительность: 80 уроков
Стоимость: 100 тыс. сумов за одно занятие
Курс узбекского языка
Платформа: uzbekonline.ru
Язык курса: русский, узбекский
Описание: курс для тех, кто хочет быстро освоить базовый узбекский. Подходит для студентов и тех, кто работает в госорганах
Продолжительность: 9 недель
Стоимость: от 1 млн 215 тыс. сумов (сертификат за дополнительную плату)
Креативные навыки
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141001_Uzbekistan_0668 SamarkandХудожник рисует обсерваторию Улугбека в Самарканде.
Художник рисует обсерваторию Улугбека в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2024
Художник рисует обсерваторию Улугбека в Самарканде.
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141001_Uzbekistan_0668 Samarkand
Мобильная фотография
Язык курса: русский
Платформа: Skillbox
Описание: курс учит правильно строить композицию, работать со светом и обрабатывать фото в мобильных приложениях. Подходит для начинающих
Продолжительность: 3 недели
Стоимость: 1 млн 200 тыс. сумов
Рисование для всех
Язык курса: английский с субтитрами
Платформа: Domestika
Описание: курс помогает освоить базовые техники рисования карандашом и акварелью. Инструкции просты, а материалы подойдут даже тем, кто впервые берет кисть в руки
Продолжительность: 2 недели
Стоимость: $12
Технологии и IT
© Sputnik / Бахром ХатамовIT cпециалист за работой
IT cпециалист за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2024
IT cпециалист за работой
© Sputnik / Бахром Хатамов
Введение в программирование
Язык курса: русский
Платформа: Stepik
Описание: курс по основам Python для начинающих разработчиков. Упор сделан на практические задания и решение задач
Продолжительность: 4 недели
Стоимость: Бесплатно
1С для бухгалтеров Узбекистана
Язык курса: русский
Платформа: Softline Education
Описание: полезный курс для освоения одной из самых востребованных программ автоматизации бухгалтерского учета. Подходит для тех, кто хочет повысить квалификацию или планирует освоить новую систему работы
Продолжительность: 5 недель
Стоимость: от 900 тыс. сумов
Личностное развитие
© ПР-офис БФУ им. И.КантаСтуденты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2024
Студенты из Узбекистана выступят на Международной олимпиаде по философии
© ПР-офис БФУ им. И.Канта
Публичные выступления
Язык курса: русский
Платформа: Udemy
Описание: мастер-класс учит структуре речи, как правильно начать и закончить выступление, работать с волнением и страхом, речевому дыханию и работе с аудиторией
Продолжительность: 2,5 часа (включает 5 лекций)
Стоимость: 257 тыс. сумов
Тайм-менеджмент
Язык курса: русский
Платформа: Открытое образование
Описание: на курсе слушатели узнают, как правильно расставлять приоритеты, планировать день и повышать продуктивность. Курс разработан НИТУ МИСИС
Продолжительность: 10 недель (от 2 до 3 часов в неделю)
Стоимость: 441 тыс. сумов
Кулинария и хобби
© Sputnik / Бахром ХатамовУзбекский плов
Узбекский плов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2024
Узбекский плов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Рецепты по приготовлению плова
Язык: русский
Платформа: Zira
Описание: На платформе представлены рецепты с пошаговой инструкцией по приготовлению пяти видов плова. Здесь делятся секретами идеального плова, а попробовать приготовить национальное блюдо сможет даже новичок
Стоимость: бесплатно
Основы кройки и шитья
Язык курса: русский
Платформа: YouTube
Каналы: "Швейный Советник", "Шить легко", "Хочу Шить"
Описание: бесплатные видеоуроки от портних. На каналах доступны как базовые уроки кройки и шитья, так и видео по созданию определенных фасонов одежды. Подойдут для новичков и тех, кто хочет обновить навыки
Стоимость: бесплатно
Как выбрать курс?
Перед выбором курса важно определить основную цель.
Для профессионального развития лучше подходят специализированные программы, которые позволяют углубить знания и улучшить навыки в конкретной сфере.
Для личностного роста полезны курсы, способствующие открытию новых горизонтов или раскрытию творческого потенциала.
Если задача — провести время с пользой и удовольствием, то подойдут занятия, связанные с хобби или интересующими темами. Также стоит учитывать доступное время для обучения и бюджет. При выборе курса полезно обратить внимание на отзывы участников и наличие сертификата. Эти факторы помогут выбрать качественную программу, которая оправдает ожидания.
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