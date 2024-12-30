https://uz.sputniknews.ru/20241230/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-novym-godom-47398112.html
Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом
Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом
Sputnik Узбекистан
Глава РФ направил поздравления с Рождеством и наступающим новым годом руководителям целого ряда государств. 30.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-30T16:37+0500
2024-12-30T16:37+0500
2024-12-30T16:37+0500
политика
в мире
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева, а также лидеров ряда стран с Рождеством и наступающим новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.В их числе главы стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов.Кроме того, Путин поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди, Председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Также поздравительные телеграммы получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск.
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политика, в мире, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, новый год
политика, в мире, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, новый год
Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом
Глава РФ направил поздравления с Рождеством и наступающим новым годом руководителям целого ряда государств.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева, а также лидеров ряда стран с Рождеством и наступающим новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
“Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств”, — говорится в сообщении.
В их числе главы стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов.
Кроме того, Путин поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди, Председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Также поздравительные телеграммы получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск.