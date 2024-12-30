https://uz.sputniknews.ru/20241230/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-novym-godom-47398112.html

Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом

Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом

Sputnik Узбекистан

Глава РФ направил поздравления с Рождеством и наступающим новым годом руководителям целого ряда государств. 30.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-30T16:37+0500

2024-12-30T16:37+0500

2024-12-30T16:37+0500

политика

в мире

россия

владимир путин

шавкат мирзиёев

поздравление

новый год

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева, а также лидеров ряда стран с Рождеством и наступающим новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.В их числе главы стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов.Кроме того, Путин поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди, Председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Также поздравительные телеграммы получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск.

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политика, в мире, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, новый год