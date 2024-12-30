https://uz.sputniknews.ru/20241230/uzbekistan-i-ecosf-planiruyut-provodit-sovmestnye-issledovaniya-47391816.html

Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования

Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования

Sputnik Узбекистан

Глава Научного фонда Организации экономического сотрудничества отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций

2024-12-30T13:10+0500

2024-12-30T13:10+0500

2024-12-30T13:10+0500

узбекистан

сотрудничество

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекистан и Научный фонд Организации экономического сотрудничества (ECOSF) планируют проводить совместные исследования, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и президент ECOSF Сейед Комаил Тайеби.Глава ECOSF отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.Стороны согласовали вопросы совместных исследований в сферах развития человеческого капитала, изучения научного и культурного наследия, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также транспорта и логистики.

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узбекистан ecosf совместные исследования