https://uz.sputniknews.ru/20241230/uzbekistan-i-ecosf-planiruyut-provodit-sovmestnye-issledovaniya-47391816.html
Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования
Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования
Sputnik Узбекистан
Глава Научного фонда Организации экономического сотрудничества отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций
2024-12-30T13:10+0500
2024-12-30T13:10+0500
2024-12-30T13:10+0500
узбекистан
сотрудничество
научные исследования
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекистан и Научный фонд Организации экономического сотрудничества (ECOSF) планируют проводить совместные исследования, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и президент ECOSF Сейед Комаил Тайеби.Глава ECOSF отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.Стороны согласовали вопросы совместных исследований в сферах развития человеческого капитала, изучения научного и культурного наследия, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также транспорта и логистики.
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узбекистан ecosf совместные исследования
узбекистан ecosf совместные исследования
Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования
Глава Научного фонда Организации экономического сотрудничества отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
Узбекистан и Научный фонд Организации экономического сотрудничества (ECOSF) планируют проводить совместные исследования, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и президент ECOSF Сейед Комаил Тайеби.
Глава ECOSF отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.
"За последние годы Узбекистан добился беспрецедентных результатов в реформировании науки и образования, широком применении "зеленой" энергетики и информационных технологий", — сказал глава ECOSF.
Стороны согласовали вопросы совместных исследований в сферах развития человеческого капитала, изучения научного и культурного наследия, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также транспорта и логистики.