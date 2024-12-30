https://uz.sputniknews.ru/20241230/v-uzbekistane-prodlili-nulevye-poshliny-na-import-ryada-prodtovarov-47395590.html
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров — указ президента
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров — указ президента
Sputnik Узбекистан
Документ предусматривает продление до 1 января 2026 года нулевых ставок таможенных пошлин на 36 категорий продовольственных и непродовольственных товаров
2024-12-30T14:20+0500
2024-12-30T14:20+0500
2024-12-30T14:20+0500
узбекистан
импорт
пошлины
льготы
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане нулевые пошлины на импорт 36 категорий продовольственных и промышленных товаров продлили до 1 января 2026 года. Это определено в Указе президента, подписанном 27 декабря.В перечень вошли мясопродукты, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, сыры, газированные напитки и минеральная вода, консервированные овощи и фрукты.Также нулевая импортная пошлина до конца 2025 года продлена на ввоз косметических средств (средства для волос, до и после бритья, дезодоранты для помещений), детской одежды и обуви.Как отмечается в документе, эти меры направлены на создание справедливой конкурентной среды.До конца 2025 года в отношении товаров, произведенных и поставляемых из стран, с которыми в Узбекистане не предусмотрен режим наибольшего благоприятствования, продлена льгота по неприменению двойной ставки таможенной пошлины.
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узбекистан пошлины импорт
узбекистан пошлины импорт
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров — указ президента
Документ предусматривает продление до 1 января 2026 года нулевых ставок таможенных пошлин на 36 категорий продовольственных и непродовольственных товаров.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
В Узбекистане нулевые пошлины на импорт 36 категорий продовольственных и промышленных товаров продлили до 1 января 2026 года. Это определено
в Указе президента, подписанном 27 декабря.
В перечень вошли мясопродукты, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, сыры, газированные напитки и минеральная вода, консервированные овощи и фрукты.
Также нулевая импортная пошлина до конца 2025 года продлена на ввоз косметических средств (средства для волос, до и после бритья, дезодоранты для помещений), детской одежды и обуви.
Как отмечается в документе, эти меры направлены на создание справедливой конкурентной среды.
До конца 2025 года в отношении товаров, произведенных и поставляемых из стран, с которыми в Узбекистане не предусмотрен режим наибольшего благоприятствования, продлена льгота по неприменению двойной ставки таможенной пошлины.