https://uz.sputniknews.ru/20241230/zapad--vse-chto-dalshe-47394357.html

Запад — все: что дальше

Запад — все: что дальше

Sputnik Узбекистан

Главный итог года парадоксален: "демократические страны" взяли и списали всю свою демократию в утиль. Причем сделали это совершенно открыто, без комплексов... 30.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-30T17:00+0500

2024-12-30T17:00+0500

2024-12-30T17:00+0500

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Главный итог года парадоксален: "демократические страны" взяли и списали всю свою демократию в утиль. Причем сделали это совершенно открыто, без комплексов. Раньше хоть пытались придумывать какие-то оправдания, хитрить, юлить, петлять между капелек. Но в этом году отказались от последних приличий. Фиговый листок сполз, а под ним открылось такое...Об этом пишет колумнист РИА Новости.Не понравился выбор румынского народа? Берем и под смехотворным предлогом отменяем выборы в Румынии.Не получается затащить Молдавию в Евросоюз? Не даем голосовать гражданам страны в России, зато мухлюем с голосами молдаван в Европе и кое-как подрисовываем результаты.Не так, как надо, проголосовали на своих выборах грузины? Устраиваем им "майдан" и пытаемся снести законно избранную власть под водительством гражданки Франции.На Украине просрочили своего президента? Объявим его иконой демократии.Несмотря ни на что, прорвался к власти Роберт Фицо в Словакии? Бац, и вот уже несистемный премьер-министр лежит, тяжело раненный, на земле — это откуда ни возьмись появился непризнанный поэт и попытался застрелить политика. Просто счастье, что Фицо выжил, и огромный ему респект за то, что не поменял позиции.Ну ладно, это окраина Евросоюза, а также его несостоявшиеся члены. Может быть, в лидирующих европейских странах — цитаделях, так сказать, демократии — дела идут по-другому? Да нет.Самому популярному политику Франции Марин Ле Пен грозит тюрьма и запрет на участие в выборах — потому что иначе народ проголосует за нее и сделает ее президентом страны, а так не полагается.В Германии на полном серьезе дебатируется вопрос, а не запретить ли "Альтернативу для Германии", потому что она нравится гражданам и они хотят за нее голосовать. Лидерам партии угрожают физической расправой.На несистемного кандидата в президенты США покушались дважды за одну избирательную кампанию. В первый раз Дональд Трамп выжил чудом — чуть-чуть повернул голову, и пуля оторвала ему кусок уха. Единственная его вина была в том, что за него хотело проголосовать большинство американцев. Что в итоге оно и сделало.То есть неизвестные отцы, управляющие западными странами, на волю народа плюют с высокой точки. Народный лидер, популярный политик — это по нынешним временам просто расстрельная должность.И вот парадокс: в странах, которые Запад называет "авторитарными", демократические выборы идут бурно, честно и активно: только поглядите на Иран, Россию, Индию, Турцию. Победивший лидер четко понимает, что опирается на волю большинства народа, это дает ему силы и позволяет отстаивать независимость страны.А вот страны, которые десятилетиями учили нас, отсталых лапотников, как правильно проводить выборы, осуществляют у себя по факту натуральную диктатуру.Та же история с цензурой. Россию и Китай упрекают в том, что они "ограничивают свободу интернета". Ай-я-яй, как нехорошо. Тем временем в Англии люди получают по несколько лет тюрьмы за посты в соцсетях, где они реагировали на убийство чернокожим подростком трех маленьких девочек в Саутпорте. Свобода такая свобода — вот только от сих до сих, а шаг влево, шаг вправо равняется побегу, стрелять будут без предупреждения.Коррупция? Здесь тоже какой-то перевернутый мир. Россия сажает взяточников, накладывает на них огромные штрафы, конфискует имущество. Судебные процессы широко освещает пресса, люди спорят о них в соцсетях. В Китае вдобавок к этому крупных коррупционеров вообще расстреливают. Государство понимает, что это опасная проблема, и старается купировать ее в зародыше.Тем временем американский истеблишмент открыто озвучивает суммы откатов американскому ВПК с финансовых траншей той же Украине. Никто ничего не стесняется. Открыто бравшего взятки Хантера Байдена только что помиловал родной папа.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен закупила у американской корпорации Pfizer 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса, притом что все население ЕС — от младенца до дряхлого старика — недотягивает даже до полумиллиарда. Объем контракта составил 35 миллиардов долларов. Вакцины оказались не востребованы. Между Pfizer и Урсулой посредничал муж Урсулы. Свою переписку с американцами фон дер Ляйен отказалась показать публике. Интересно, какая у них там демократическая норма отката: два процента, три? Серьезные деньги, конечно.Однако разразившийся скандал и судебное разбирательство не помешали Урсуле во второй раз стать председателем Европейской комиссии. На этом посту она учит нас, сирых и убогих, как нам наладить у себя демократию, завести свободные выборы и побороть коррупцию.Сходные загадки были и в жизни Эммануэля Макрона, с невероятной активностью лоббировавшего во Франции американскую корпорацию Uber. Возможно, он делал это вполне бескорыстно, мы готовы поверить. Ведь на Западе коррупции нет, у них лоббизм, это другое, понимать надо.Права человека? Про них могут многое рассказать Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж.Политические свободы? О них знают американские узники "штурма Капитолия", получившие огромные тюремные сроки за то, что вошли в здание своего конгресса и немного там поселфились. Частью предвыборной программы Трампа является обещание освободить всех осужденных по этому делу, поскольку те, по сути, являются жертвами политических репрессий со стороны демократов. Если он выполнит обещанное, он не только сдержит данное избирателям слово, но и поспособствует восстановлению справедливости в целом, что, без сомнения, станет благом для его страны.Как бы то ни было, получается, что истинная демократия осталась только у так называемых авторитариев. И тут на сцену выходят наши диванные патриоты и говорят: смотрите, как здорово, давайте и мы у себя такое заведем. Учредим там монархию или установим диктатуру, зачем нам все эти права человека?На самом деле это не так. Политики, не опирающиеся на волю большинства, слабы и сами чувствуют свою обреченность. Народное недовольство закипает медленно, но неотвратимо. И вот уже люди выходят на улицы, громят все и вся, политик спасается бегством, а страна погружается в хаос бесконечных войн с соседями и внутри себя. Нам такое надо?Нет, демократия, власть народа — это отличный инструмент, мы его тут освоили и никуда сдавать не собираемся. А западным партнерам вольная воля, конечно. Хотят развалить свои страны — мы мешать не будем: "пусть сильнее грянет буря!"

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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