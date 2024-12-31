https://uz.sputniknews.ru/20241231/chimganskie-gory-perezagruzka-v-obyatiyax-prirody-46811696.html

Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы

Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы

Sputnik Узбекистан

Одна из жемчужин Узбекистана — живописные горы Западного Тянь-Шаня. Всего час езды на автомобиле от столицы, и вы оказываетесь в сказочном Чимгане

2024-12-31T19:30+0500

2024-12-31T19:30+0500

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горы

узбекистан

ташкентская область

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Эти места удивляют своей красотой: бескрайнее голубое небо, кристально чистый воздух, яркое разноцветье природы и отличная от городской жизни умиротворяющая тишина. Здесь каждый найдет покой и почувствует свободу.Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность вдохнуть свежесть природы и насладиться ее величием. Без всякого сомнения ваше путешествие станет незабываемым и принесет только приятные эмоции.Западный Тянь-Шань является частью горной системы Среднеазиатского Тянь-Шаня и входит в число семи крупнейших горных хребтов мира. Высота варьируется от 700 метров до 4 503 метров в разных его участках. Этот регион характеризуется биоразнообразием и живописными ландшафтами.Регион Западного Тянь-Шаня включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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чимган горы узбекистан