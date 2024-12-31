Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы
Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность насладиться их величием
Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность насладиться их величием
Живописные каньоны Чимгана формировались на протяжении миллионов лет благодаря стекающим с вершин рекам. Топоним "Чимган" происходит из монгольского языка и переводится как "зеленое место", "зелень"
Живописные каньоны Чимгана формировались на протяжении миллионов лет благодаря стекающим с вершин рекам. Топоним "Чимган" происходит из монгольского языка и переводится как "зеленое место", "зелень"
Некоторые участки Чимгана, по свидетельствам местных жителей, являются местами силы
Некоторые участки Чимгана, по свидетельствам местных жителей, являются местами силы
Чимганские горы ежегодно посещают десятки тысяч человек. В летний период здесь спасаются от городской жары, а зимой катаются на лыжах и сноубордах
Чимганские горы ежегодно посещают десятки тысяч человек. В летний период здесь спасаются от городской жары, а зимой катаются на лыжах и сноубордах
Помимо спусков на лыжах, здесь можно можно покататься на коньках или санках, поучаствовать в гонках на снегоходах, заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях или полетать на аэроплане. Развлечения дополняет развитая инфраструктура, дающая возможность набраться сил в моменты передышки
Помимо спусков на лыжах, здесь можно можно покататься на коньках или санках, поучаствовать в гонках на снегоходах, заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях или полетать на аэроплане. Развлечения дополняет развитая инфраструктура, дающая возможность набраться сил в моменты передышки
Энергетика этих мест завораживает. Близость космоса, единство природы и человека, делает его необычайно популярным у любителей медитации со всего мира
Энергетика этих мест завораживает. Близость космоса, единство природы и человека, делает его необычайно популярным у любителей медитации со всего мира
Желающих полюбоваться природными красотами "Узбекской Швейцарии" становится все больше
Желающих полюбоваться природными красотами "Узбекской Швейцарии" становится все больше
Лучше гор могут быть только горы
Лучше гор могут быть только горы
Многие приезжают сюда за "подзарядкой" : чистый воздух моментально вымывает тревоги и переживания, а бескрайние просторы заставляют забыть обо всем
Многие приезжают сюда за "подзарядкой" : чистый воздух моментально вымывает тревоги и переживания, а бескрайние просторы заставляют забыть обо всем
Стабильный снежный покров и большое количество солнечных дней в зимнее время года восхищают. Поскольку большинство здешних горнолыжных склонов обращено на север, снег здесь держится долго, а лыжный сезон длится с декабря по апрель
Стабильный снежный покров и большое количество солнечных дней в зимнее время года восхищают. Поскольку большинство здешних горнолыжных склонов обращено на север, снег здесь держится долго, а лыжный сезон длится с декабря по апрель
Туристов привлекают живописные панорамы вершин Большого и Малого Чимгана, многочисленные водопады (Гулькам, Новоташ, Черный водопад и другие), высокогорные реки, реликтовые зоны, пещеры и гроты
Туристов привлекают живописные панорамы вершин Большого и Малого Чимгана, многочисленные водопады (Гулькам, Новоташ, Черный водопад и другие), высокогорные реки, реликтовые зоны, пещеры и гроты
Красота местных пейзажей неизменно вдохновляет поэтов и художников
Красота местных пейзажей неизменно вдохновляет поэтов и художников
Место, где соединяются земля, вода и небо
Место, где соединяются земля, вода и небо