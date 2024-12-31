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https://uz.sputniknews.ru/20241231/chimganskie-gory-perezagruzka-v-obyatiyax-prirody-46811696.html
Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы
Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы
Sputnik Узбекистан
Одна из жемчужин Узбекистана — живописные горы Западного Тянь-Шаня. Всего час езды на автомобиле от столицы, и вы оказываетесь в сказочном Чимгане
2024-12-31T19:30+0500
2024-12-31T19:36+0500
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Эти места удивляют своей красотой: бескрайнее голубое небо, кристально чистый воздух, яркое разноцветье природы и отличная от городской жизни умиротворяющая тишина. Здесь каждый найдет покой и почувствует свободу.Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность вдохнуть свежесть природы и насладиться ее величием. Без всякого сомнения ваше путешествие станет незабываемым и принесет только приятные эмоции.Западный Тянь-Шань является частью горной системы Среднеазиатского Тянь-Шаня и входит в число семи крупнейших горных хребтов мира. Высота варьируется от 700 метров до 4 503 метров в разных его участках. Этот регион характеризуется биоразнообразием и живописными ландшафтами.Регион Западного Тянь-Шаня включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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чимган горы узбекистан
чимган горы узбекистан

Чимганские горы: перезагрузка в объятиях природы

19:30 31.12.2024 (обновлено: 19:36 31.12.2024)
Подписаться
Эксклюзив
Одна из жемчужин Узбекистана — живописные горы Западного Тянь-Шаня. Всего час езды на автомобиле от столицы, и вы оказываетесь в сказочном Чимгане.
Эти места удивляют своей красотой: бескрайнее голубое небо, кристально чистый воздух, яркое разноцветье природы и отличная от городской жизни умиротворяющая тишина. Здесь каждый найдет покой и почувствует свободу.
Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность вдохнуть свежесть природы и насладиться ее величием. Без всякого сомнения ваше путешествие станет незабываемым и принесет только приятные эмоции.
Западный Тянь-Шань является частью горной системы Среднеазиатского Тянь-Шаня и входит в число семи крупнейших горных хребтов мира. Высота варьируется от 700 метров до 4 503 метров в разных его участках. Этот регион характеризуется биоразнообразием и живописными ландшафтами.
Регион Западного Тянь-Шаня включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность насладиться их величием

Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность насладиться их величием - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Отдых в горах Узбекистана — это настоящая перезагрузка, возможность насладиться их величием

© Sputnik / Бахром Хатамов
Горы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Живописные каньоны Чимгана формировались на протяжении миллионов лет благодаря стекающим с вершин рекам. Топоним "Чимган" происходит из монгольского языка и переводится как "зеленое место", "зелень"

Живописные каньоны Чимгана формировались на протяжении миллионов лет благодаря стекающим с вершин рекам. Топоним &quot;Чимган&quot; происходит из монгольского языка и переводится как &quot;зеленое место&quot;, &quot;зелень&quot; - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Живописные каньоны Чимгана формировались на протяжении миллионов лет благодаря стекающим с вершин рекам. Топоним "Чимган" происходит из монгольского языка и переводится как "зеленое место", "зелень"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Некоторые участки Чимгана, по свидетельствам местных жителей, являются местами силы

Некоторые участки Чимгана, по свидетельствам местных жителей, являются местами силы - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Некоторые участки Чимгана, по свидетельствам местных жителей, являются местами силы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Чимганские горы ежегодно посещают десятки тысяч человек. В летний период здесь спасаются от городской жары, а зимой катаются на лыжах и сноубордах

Чимганские горы ежегодно посещают десятки тысяч человек. В летний период здесь спасаются от городской жары, а зимой катаются на лыжах и сноубордах - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Чимганские горы ежегодно посещают десятки тысяч человек. В летний период здесь спасаются от городской жары, а зимой катаются на лыжах и сноубордах

© Sputnik / Бахром Хатамов

Помимо спусков на лыжах, здесь можно можно покататься на коньках или санках, поучаствовать в гонках на снегоходах, заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях или полетать на аэроплане. Развлечения дополняет развитая инфраструктура, дающая возможность набраться сил в моменты передышки

Помимо спусков на лыжах, здесь можно можно покататься на коньках или санках, поучаствовать в гонках на снегоходах, заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях или полетать на аэроплане. Развлечения дополняет развитая инфраструктура, дающая возможность набраться сил в моменты передышки - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Помимо спусков на лыжах, здесь можно можно покататься на коньках или санках, поучаствовать в гонках на снегоходах, заняться сноубордингом, фрирайдом, прокатиться на лошадях или полетать на аэроплане. Развлечения дополняет развитая инфраструктура, дающая возможность набраться сил в моменты передышки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Энергетика этих мест завораживает. Близость космоса, единство природы и человека, делает его необычайно популярным у любителей медитации со всего мира

Энергетика этих мест завораживает. Близость космоса, единство природы и человека, делает его необычайно популярным у любителей медитации со всего мира - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Энергетика этих мест завораживает. Близость космоса, единство природы и человека, делает его необычайно популярным у любителей медитации со всего мира

© Sputnik / Бахром Хатамов

Желающих полюбоваться природными красотами "Узбекской Швейцарии" становится все больше

Желающих полюбоваться природными красотами &quot;Узбекской Швейцарии&quot; становится все больше - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Желающих полюбоваться природными красотами "Узбекской Швейцарии" становится все больше

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лучше гор могут быть только горы

Лучше гор могут быть только горы - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лучше гор могут быть только горы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Многие приезжают сюда за "подзарядкой" : чистый воздух моментально вымывает тревоги и переживания, а бескрайние просторы заставляют забыть обо всем

Многие приезжают сюда за &quot;подзарядкой&quot; : чистый воздух моментально вымывает тревоги и переживания, а бескрайние просторы заставляют забыть обо всем - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Многие приезжают сюда за "подзарядкой" : чистый воздух моментально вымывает тревоги и переживания, а бескрайние просторы заставляют забыть обо всем

© Sputnik / Бахром Хатамов

Стабильный снежный покров и большое количество солнечных дней в зимнее время года восхищают. Поскольку большинство здешних горнолыжных склонов обращено на север, снег здесь держится долго, а лыжный сезон длится с декабря по апрель

Стабильный снежный покров и большое количество солнечных дней в зимнее время года восхищают. Поскольку большинство здешних горнолыжных склонов обращено на север, снег здесь держится долго, а лыжный сезон длится с декабря по апрель - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Стабильный снежный покров и большое количество солнечных дней в зимнее время года восхищают. Поскольку большинство здешних горнолыжных склонов обращено на север, снег здесь держится долго, а лыжный сезон длится с декабря по апрель

© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристов привлекают живописные панорамы вершин Большого и Малого Чимгана, многочисленные водопады (Гулькам, Новоташ, Черный водопад и другие), высокогорные реки, реликтовые зоны, пещеры и гроты

Туристов привлекают живописные панорамы вершин Большого и Малого Чимгана, многочисленные водопады (Гулькам, Новоташ, Черный водопад и другие), высокогорные реки, реликтовые зоны, пещеры и гроты - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристов привлекают живописные панорамы вершин Большого и Малого Чимгана, многочисленные водопады (Гулькам, Новоташ, Черный водопад и другие), высокогорные реки, реликтовые зоны, пещеры и гроты

© Sputnik / Бахром Хатамов

Красота местных пейзажей неизменно вдохновляет поэтов и художников

Красота местных пейзажей неизменно вдохновляет поэтов и художников - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Красота местных пейзажей неизменно вдохновляет поэтов и художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Место, где соединяются земля, вода и небо

Место, где соединяются земля, вода и небо - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Место, где соединяются земля, вода и небо

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